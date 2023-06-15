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ВСУ выпустили шесть снарядов натовского калибра по Александровке

ВСУ выпустили шесть снарядов натовского калибра по Александровке - РИА Новости, 15.06.2023

ВСУ выпустили шесть снарядов натовского калибра по Александровке

Украинские войска выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Александровке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T06:18

2023-06-15T06:18

2023-06-15T06:18

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

петровский район

украина

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Александровке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 5.00 - населенный пункт Максимильяновка - населенный пункт Александровка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецкая народная республика

петровский район

украина

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донецкая народная республика, петровский район, украина, нато, сцкк, происшествия