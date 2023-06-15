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ВСУ выпустили шесть снарядов натовского калибра по Александровке - РИА Новости, 15.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:18 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/obstrely-1878208498.html
ВСУ выпустили шесть снарядов натовского калибра по Александровке
ВСУ выпустили шесть снарядов натовского калибра по Александровке - РИА Новости, 15.06.2023
ВСУ выпустили шесть снарядов натовского калибра по Александровке
Украинские войска выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Александровке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T06:18
2023-06-15T06:18
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
петровский район
украина
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Александровке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 5.00 - населенный пункт Максимильяновка - населенный пункт Александровка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецкая народная республика
петровский район
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донецкая народная республика, петровский район, украина, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Украина, НАТО, СЦКК, Происшествия
ВСУ выпустили шесть снарядов натовского калибра по Александровке

Представительство ДНР: ВСУ выпустили шесть снарядов натовского калибра по Александровке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрелов ВСУ
Последствия обстрелов ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрелов ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Александровке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 5.00 - населенный пункт Максимильяновка - населенный пункт Александровка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаПетровский районУкраинаНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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