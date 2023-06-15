В Новосибирской области построят промышленно-логистический комплекс

НОВОСИБИРСК, 15 июн – РИА Новости. Группа компаний "Патриот" построит в Новосибирской области промышленно-логистический комплекс стоимостью 10 миллиардов рублей, куда постепенно перенесет свои производственные линии из Китая, сообщает правительство сибирского региона на сайте. Четырехстороннее соглашение о реализации инвестиционного проекта подписано в четверг на ПМЭФ-2023 между правительством Новосибирской области, ООО "Патриот НСК", корпорацией "Стройбизнесгруппа" и региональным Агентством инвестиционного развития. Комплекс построят на территории Промышленно-логистического парка Новосибирской области. "Проект реализует компания "Патриот НСК", которая входит ГК "Патриот", - технологичный российский бренд, занимающий лидирующие позиции на рынке садовой, силовой техники и электроинструментов. В Новосибирской области компания намерена реализовать проект по строительству крупного производственно-логистического комплекса с общим объемом инвестиций порядка 10 миллиардов рублей и 1 тысячи новых рабочих мест. Предприятие планирует оказывать полный комплекс логистических услуг, а также наладить выпуск садовой и силовой техники с высокой степенью локализации производства", - говорится в сообщении. Подписи под соглашением поставили губернатор Новосибирской области Андрей Травников, гендиректор ООО "Патриот НСК" Дмитрий Мартемьянов, гендиректор ООО "Стройбизнесгруппа" Эдгар Карапетян и гендиректор АО АИР НСО Александр Зырянов. Собственник ГК "Патриот" Дмитрий Мартемьянов отметил, что для компании реализация такого проекта - новый этап развития. Постепенно будет осуществлен перенос их производственных линий из Китая в Россию, на территорию ПЛП Новосибирской области. Это позволит значительно расширить транспортно-логистические услуги компании и сократить издержки на доставку продукции. Строительство комплекса площадью 100 тысяч квадратных метров с рекордным объемом хранения – до 150 тысяч паллетомест – начнется в 2024 году. К 2027 году компания планирует выйти на проектную мощность. Для реализации проекта подобрана площадка Промышленно-логистического парка Новосибирской области, определен участок площадью 24 гектара. Генеральным подрядчиком проекта выступит корпорация "Стройбизнесгруппа" – крупная новосибирская компания, специализирующаяся на создании промышленных объектов. Она обеспечит реализацию инвестпроекта от проектирования и строительства до пусконаладочных работ, ввода в эксплуатацию производственно-логистического комплекса и его гарантийного сопровождения. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
экономика, новосибирская область, андрей травников, китай, россия
ПМЭФ-2023, Экономика, Новосибирская область, Андрей Травников, Китай, Россия
В Новосибирской области построят промышленно-логистический комплекс
ГК "Патриот" построит промышленно-логистический комплекс в Новосибирской области
В Новосибирской области построят промышленно-логистический комплекс стоимостью 10 млрд рублей
В Новосибирской области построят промышленно-логистический комплекс стоимостью 10 млрд рублей
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НОВОСИБИРСК, 15 июн – РИА Новости. Группа компаний "Патриот" построит в Новосибирской области промышленно-логистический комплекс стоимостью 10 миллиардов рублей, куда постепенно перенесет свои производственные линии из Китая, сообщает правительство сибирского региона на сайте.
Четырехстороннее соглашение о реализации инвестиционного проекта подписано в четверг на ПМЭФ-2023 между правительством Новосибирской области, ООО "Патриот НСК", корпорацией "Стройбизнесгруппа" и региональным Агентством инвестиционного развития. Комплекс построят на территории Промышленно-логистического парка Новосибирской области.
"Проект реализует компания "Патриот НСК", которая входит ГК "Патриот", - технологичный российский бренд, занимающий лидирующие позиции на рынке садовой, силовой техники и электроинструментов. В Новосибирской области компания намерена реализовать проект по строительству крупного производственно-логистического комплекса с общим объемом инвестиций порядка 10 миллиардов рублей и 1 тысячи новых рабочих мест. Предприятие планирует оказывать полный комплекс логистических услуг, а также наладить выпуск садовой и силовой техники с высокой степенью локализации производства", - говорится в сообщении.
Подписи под соглашением поставили губернатор Новосибирской области Андрей Травников, гендиректор ООО "Патриот НСК" Дмитрий Мартемьянов, гендиректор ООО "Стройбизнесгруппа" Эдгар Карапетян и гендиректор АО АИР НСО Александр Зырянов.
Собственник ГК "Патриот" Дмитрий Мартемьянов отметил, что для компании реализация такого проекта - новый этап развития. Постепенно будет осуществлен перенос их производственных линий из Китая в Россию, на территорию ПЛП Новосибирской области. Это позволит значительно расширить транспортно-логистические услуги компании и сократить издержки на доставку продукции.
Строительство комплекса площадью 100 тысяч квадратных метров с рекордным объемом хранения – до 150 тысяч паллетомест – начнется в 2024 году. К 2027 году компания планирует выйти на проектную мощность. Для реализации проекта подобрана площадка Промышленно-логистического парка Новосибирской области, определен участок площадью 24 гектара.
Генеральным подрядчиком проекта выступит корпорация "Стройбизнесгруппа" – крупная новосибирская компания, специализирующаяся на создании промышленных объектов. Она обеспечит реализацию инвестпроекта от проектирования и строительства до пусконаладочных работ, ввода в эксплуатацию производственно-логистического комплекса и его гарантийного сопровождения.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
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