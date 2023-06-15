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В Новосибирской области построят промышленно-логистический комплекс

В Новосибирской области построят промышленно-логистический комплекс - РИА Новости, 15.06.2023

В Новосибирской области построят промышленно-логистический комплекс

Группа компаний "Патриот" построит в Новосибирской области промышленно-логистический комплекс стоимостью 10 миллиардов рублей, куда постепенно перенесет свои... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T14:58

2023-06-15T14:58

2023-06-15T14:58

пмэф-2023

экономика

новосибирская область

андрей травников

китай

россия

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НОВОСИБИРСК, 15 июн – РИА Новости. Группа компаний "Патриот" построит в Новосибирской области промышленно-логистический комплекс стоимостью 10 миллиардов рублей, куда постепенно перенесет свои производственные линии из Китая, сообщает правительство сибирского региона на сайте. Четырехстороннее соглашение о реализации инвестиционного проекта подписано в четверг на ПМЭФ-2023 между правительством Новосибирской области, ООО "Патриот НСК", корпорацией "Стройбизнесгруппа" и региональным Агентством инвестиционного развития. Комплекс построят на территории Промышленно-логистического парка Новосибирской области. "Проект реализует компания "Патриот НСК", которая входит ГК "Патриот", - технологичный российский бренд, занимающий лидирующие позиции на рынке садовой, силовой техники и электроинструментов. В Новосибирской области компания намерена реализовать проект по строительству крупного производственно-логистического комплекса с общим объемом инвестиций порядка 10 миллиардов рублей и 1 тысячи новых рабочих мест. Предприятие планирует оказывать полный комплекс логистических услуг, а также наладить выпуск садовой и силовой техники с высокой степенью локализации производства", - говорится в сообщении. Подписи под соглашением поставили губернатор Новосибирской области Андрей Травников, гендиректор ООО "Патриот НСК" Дмитрий Мартемьянов, гендиректор ООО "Стройбизнесгруппа" Эдгар Карапетян и гендиректор АО АИР НСО Александр Зырянов. Собственник ГК "Патриот" Дмитрий Мартемьянов отметил, что для компании реализация такого проекта - новый этап развития. Постепенно будет осуществлен перенос их производственных линий из Китая в Россию, на территорию ПЛП Новосибирской области. Это позволит значительно расширить транспортно-логистические услуги компании и сократить издержки на доставку продукции. Строительство комплекса площадью 100 тысяч квадратных метров с рекордным объемом хранения – до 150 тысяч паллетомест – начнется в 2024 году. К 2027 году компания планирует выйти на проектную мощность. Для реализации проекта подобрана площадка Промышленно-логистического парка Новосибирской области, определен участок площадью 24 гектара. Генеральным подрядчиком проекта выступит корпорация "Стройбизнесгруппа" – крупная новосибирская компания, специализирующаяся на создании промышленных объектов. Она обеспечит реализацию инвестпроекта от проектирования и строительства до пусконаладочных работ, ввода в эксплуатацию производственно-логистического комплекса и его гарантийного сопровождения. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

новосибирская область

китай

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, новосибирская область, андрей травников, китай, россия