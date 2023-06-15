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Победителя спецноминации РЭЦ конкурса "Мой добрый бизнес" наградили на ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
12:36 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/nagrazhdenie-1878296023.html
Победителя спецноминации РЭЦ конкурса "Мой добрый бизнес" наградили на ПМЭФ
Победителя спецноминации РЭЦ конкурса "Мой добрый бизнес" наградили на ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2023
Победителя спецноминации РЭЦ конкурса "Мой добрый бизнес" наградили на ПМЭФ
Победителем всероссийского конкурса "Мой добрый бизнес" в специальной номинации Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ) "Социальный проект без границ"... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T12:36
2023-06-15T12:36
пмэф-2023
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
ярославская область
казахстан
экономика
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Победителем всероссийского конкурса "Мой добрый бизнес" в специальной номинации Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ) "Социальный проект без границ" стал индивидуальный предприниматель из Ярославской области Дмитрий Стенько и его проект CCOVER, сообщает центр."Награду победителю спецноминации вручил вице-президент по развитию нефинансовых продуктов, региональной и зарубежной сети и партнерской политике Российского экспортного центра Роман Генкель", - говорится в сообщении.CCOVER - это проект в сфере разработки технических средств реабилитации и IT, который направлен на решение социальных проблем общества. Продукция Дмитрия Стенько экспортировалась в Казахстан, Армению и Белоруссию."Конкурс позволяет выявить и продемонстрировать лучшие практики развития социального предпринимательства, повышает престиж данных направлений и популяризирует их. Проекты в этой области направлены на создание возможностей для тех, кому это особенно необходимо, многие проекты востребованы не только у нас в стране, но и за рубежом. Мы совместно с центрами поддержки экспорта готовы поддерживать такие проекты и надеемся на увеличение заявок от экспортно ориентированных социальных предприятий в рамках конкурса в следующем году!" - отметил Генкель.Всероссийский конкурс проектов в области социального предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) "Мой добрый бизнес" организован Минэкономразвития РФ для выявления лучших практик социального предпринимательства среди субъектов МСП и НКО, в том числе являющихся экспортерами. В результате экспертного отбора Всероссийского конкурса "Мой добрый бизнес" был сформирован шорт-лист, в который вошли 567 проектов из 79 регионов. Торжественное награждение победителей состоялось на ПМЭФ-2023.Впервые в рамках конкурса была учреждена специальная номинация РЭЦ "Социальный проект без границ" для социально ориентированных предпринимателей, осуществляющих при этом экспорт своей продукции (услуг).Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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россия
ярославская область
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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, ярославская область, казахстан, экономика, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), пмэф, пмэф 2023
ПМЭФ-2023, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Россия, Ярославская область, Казахстан, Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), ПМЭФ, ПМЭФ 2023

Победителя спецноминации РЭЦ конкурса "Мой добрый бизнес" наградили на ПМЭФ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСтенд АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на ПМЭФ-2023
Стенд АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Стенд АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на ПМЭФ-2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Победителем всероссийского конкурса "Мой добрый бизнес" в специальной номинации Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ) "Социальный проект без границ" стал индивидуальный предприниматель из Ярославской области Дмитрий Стенько и его проект CCOVER, сообщает центр.
"Награду победителю спецноминации вручил вице-президент по развитию нефинансовых продуктов, региональной и зарубежной сети и партнерской политике Российского экспортного центра Роман Генкель", - говорится в сообщении.
CCOVER - это проект в сфере разработки технических средств реабилитации и IT, который направлен на решение социальных проблем общества. Продукция Дмитрия Стенько экспортировалась в Казахстан, Армению и Белоруссию.
"Конкурс позволяет выявить и продемонстрировать лучшие практики развития социального предпринимательства, повышает престиж данных направлений и популяризирует их. Проекты в этой области направлены на создание возможностей для тех, кому это особенно необходимо, многие проекты востребованы не только у нас в стране, но и за рубежом. Мы совместно с центрами поддержки экспорта готовы поддерживать такие проекты и надеемся на увеличение заявок от экспортно ориентированных социальных предприятий в рамках конкурса в следующем году!" - отметил Генкель.
ПРО.Движение под брендом Сделано в России: стенд РЭЦ открылся на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Стенд РЭЦ под названием "ПРО.Движение" открылся на ПМЭФ-2023
14 июня, 11:11
Всероссийский конкурс проектов в области социального предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) "Мой добрый бизнес" организован Минэкономразвития РФ для выявления лучших практик социального предпринимательства среди субъектов МСП и НКО, в том числе являющихся экспортерами. В результате экспертного отбора Всероссийского конкурса "Мой добрый бизнес" был сформирован шорт-лист, в который вошли 567 проектов из 79 регионов. Торжественное награждение победителей состоялось на ПМЭФ-2023.
Впервые в рамках конкурса была учреждена специальная номинация РЭЦ "Социальный проект без границ" для социально ориентированных предпринимателей, осуществляющих при этом экспорт своей продукции (услуг).
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
 
ПМЭФ-2023Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)РоссияЯрославская областьКазахстанЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ПМЭФПМЭФ 2023
 
 
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