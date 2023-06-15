https://ria.ru/20230615/nagrazhdenie-1878296023.html

Победителя спецноминации РЭЦ конкурса "Мой добрый бизнес" наградили на ПМЭФ

Победителя спецноминации РЭЦ конкурса "Мой добрый бизнес" наградили на ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2023

Победителя спецноминации РЭЦ конкурса "Мой добрый бизнес" наградили на ПМЭФ

Победителем всероссийского конкурса "Мой добрый бизнес" в специальной номинации Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ) "Социальный проект без границ"... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T12:36

2023-06-15T12:36

2023-06-15T12:36

пмэф-2023

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

россия

ярославская область

казахстан

экономика

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Победителем всероссийского конкурса "Мой добрый бизнес" в специальной номинации Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ) "Социальный проект без границ" стал индивидуальный предприниматель из Ярославской области Дмитрий Стенько и его проект CCOVER, сообщает центр."Награду победителю спецноминации вручил вице-президент по развитию нефинансовых продуктов, региональной и зарубежной сети и партнерской политике Российского экспортного центра Роман Генкель", - говорится в сообщении.CCOVER - это проект в сфере разработки технических средств реабилитации и IT, который направлен на решение социальных проблем общества. Продукция Дмитрия Стенько экспортировалась в Казахстан, Армению и Белоруссию."Конкурс позволяет выявить и продемонстрировать лучшие практики развития социального предпринимательства, повышает престиж данных направлений и популяризирует их. Проекты в этой области направлены на создание возможностей для тех, кому это особенно необходимо, многие проекты востребованы не только у нас в стране, но и за рубежом. Мы совместно с центрами поддержки экспорта готовы поддерживать такие проекты и надеемся на увеличение заявок от экспортно ориентированных социальных предприятий в рамках конкурса в следующем году!" - отметил Генкель.Всероссийский конкурс проектов в области социального предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) "Мой добрый бизнес" организован Минэкономразвития РФ для выявления лучших практик социального предпринимательства среди субъектов МСП и НКО, в том числе являющихся экспортерами. В результате экспертного отбора Всероссийского конкурса "Мой добрый бизнес" был сформирован шорт-лист, в который вошли 567 проектов из 79 регионов. Торжественное награждение победителей состоялось на ПМЭФ-2023.Впервые в рамках конкурса была учреждена специальная номинация РЭЦ "Социальный проект без границ" для социально ориентированных предпринимателей, осуществляющих при этом экспорт своей продукции (услуг).Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230614/rets-1877978869.html

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ярославская область

казахстан

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, ярославская область, казахстан, экономика, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), пмэф, пмэф 2023