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Ефимов: Москва определила инвесторов в редевелопмент пять бывших промзон - РИА Новости, 15.06.2023
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09:10 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/moskva-1878224984.html
Ефимов: Москва определила инвесторов в редевелопмент пять бывших промзон
Ефимов: Москва определила инвесторов в редевелопмент пять бывших промзон - РИА Новости, 15.06.2023
Ефимов: Москва определила инвесторов в редевелопмент пять бывших промзон
Пять участков бывших промзон в Москве общей площадью 81 гектар будут реорганизованы инвесторами, состав которых был определён столичными властями на торгах с... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T09:10
2023-06-15T09:10
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пять участков бывших промзон в Москве общей площадью 81 гектар будут реорганизованы инвесторами, состав которых был определён столичными властями на торгах с начала 2023 года, сообщил в рамках ПМЭФ заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Территории, реорганизуемые по программе комплексного развития, включают площадки бывших промзон "Вагоноремонт", "Красный Строитель", "Дегунино-Лихоборы" и "Южное Очаково".Планируется, что на месте складов, стоянок и ветхих строений будут возведены кварталы с жилыми домами, социнфраструктурой, производствами и другими объектами - всего более 1,3 миллиона квадратных метров недвижимости, отметил Ефимов."Благодаря этому в столице появится свыше 20 тысяч рабочих мест. Объем инвестиций в реализацию проектов составит более 125 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города превысит 6,8 миллиарда рублей", – сказал Ефимов.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: Москва определила инвесторов в редевелопмент пять бывших промзон

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пять участков бывших промзон в Москве общей площадью 81 гектар будут реорганизованы инвесторами, состав которых был определён столичными властями на торгах с начала 2023 года, сообщил в рамках ПМЭФ заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Территории, реорганизуемые по программе комплексного развития, включают площадки бывших промзон "Вагоноремонт", "Красный Строитель", "Дегунино-Лихоборы" и "Южное Очаково".
Планируется, что на месте складов, стоянок и ветхих строений будут возведены кварталы с жилыми домами, социнфраструктурой, производствами и другими объектами - всего более 1,3 миллиона квадратных метров недвижимости, отметил Ефимов.
«
"Благодаря этому в столице появится свыше 20 тысяч рабочих мест. Объем инвестиций в реализацию проектов составит более 125 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города превысит 6,8 миллиарда рублей", – сказал Ефимов.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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