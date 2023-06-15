https://ria.ru/20230615/moskva-1878224984.html

Ефимов: Москва определила инвесторов в редевелопмент пять бывших промзон

Ефимов: Москва определила инвесторов в редевелопмент пять бывших промзон - РИА Новости, 15.06.2023

Ефимов: Москва определила инвесторов в редевелопмент пять бывших промзон

Пять участков бывших промзон в Москве общей площадью 81 гектар будут реорганизованы инвесторами, состав которых был определён столичными властями на торгах с... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T09:10

2023-06-15T09:10

2023-06-15T09:10

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пять участков бывших промзон в Москве общей площадью 81 гектар будут реорганизованы инвесторами, состав которых был определён столичными властями на торгах с начала 2023 года, сообщил в рамках ПМЭФ заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Территории, реорганизуемые по программе комплексного развития, включают площадки бывших промзон "Вагоноремонт", "Красный Строитель", "Дегунино-Лихоборы" и "Южное Очаково".Планируется, что на месте складов, стоянок и ветхих строений будут возведены кварталы с жилыми домами, социнфраструктурой, производствами и другими объектами - всего более 1,3 миллиона квадратных метров недвижимости, отметил Ефимов."Благодаря этому в столице появится свыше 20 тысяч рабочих мест. Объем инвестиций в реализацию проектов составит более 125 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города превысит 6,8 миллиарда рублей", – сказал Ефимов.

москва

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)