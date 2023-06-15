https://ria.ru/20230615/minobrnauki-1878867207.html
Россия и Белоруссия договорятся о подходах к воспитательной работе
Россия и Белоруссия договорятся о подходах к воспитательной работе - РИА Новости, 17.06.2023
Россия и Белоруссия договорятся о подходах к воспитательной работе
Минобрнауки РФ планирует синхронизировать с Белоруссией подходы к воспитательной работе, организовывать совместную историко-просветительскую работу, а также... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-15T17:15
2023-06-15T17:15
2023-06-17T13:15
пмэф-2023
россия
белоруссия
константин могилевский
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Минобрнауки РФ планирует синхронизировать с Белоруссией подходы к воспитательной работе, организовывать совместную историко-просветительскую работу, а также повышать привлекательность российских вузов для студентов из Белоруссии и белорусских вузов для студентов из России, заявил замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский. "Планируем дальше синхронизировать (с Белоруссией - ред.) подходы к воспитательной работе, историко-просветительскую работу организовывать вместе. У нас не такие большие цифры студентов, которые обучают белорусских (студентов – ред.) в России, российских (студентов – ред.) в Белоруссии - 13 с небольшим тысяч белорусских студентов в России и ещё меньше российских - в Белоруссии", - сказал Могилевский на пленарной сессии "Союзное государство: стратегия взаимодействия России и Беларуси" на Петербургском международном экономическом форуме. Он уточнил, что сейчас также прорабатываются меры по увеличению привлекательности российских вузов для студентов из Белоруссии и белорусских вузов для студентов из России. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/obrazovanie-1878397085.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, константин могилевский, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
ПМЭФ-2023, Россия, Белоруссия, Константин Могилевский, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
Россия и Белоруссия договорятся о подходах к воспитательной работе
Минобрнауки планирует синхронизировать с Белоруссией подходы к воспитательной работе
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Минобрнауки РФ планирует синхронизировать с Белоруссией подходы к воспитательной работе, организовывать совместную историко-просветительскую работу, а также повышать привлекательность российских вузов для студентов из Белоруссии и белорусских вузов для студентов из России, заявил замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.
"Планируем дальше синхронизировать (с Белоруссией - ред.) подходы к воспитательной работе, историко-просветительскую работу организовывать вместе. У нас не такие большие цифры студентов, которые обучают белорусских (студентов – ред.) в России, российских (студентов – ред.) в Белоруссии - 13 с небольшим тысяч белорусских студентов в России и ещё меньше российских - в Белоруссии", - сказал Могилевский на пленарной сессии "Союзное государство: стратегия взаимодействия России и Беларуси" на Петербургском международном экономическом форуме.
Он уточнил, что сейчас также прорабатываются меры по увеличению привлекательности российских вузов для студентов из Белоруссии и белорусских вузов для студентов из России.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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