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Россия и Белоруссия договорятся о подходах к воспитательной работе - РИА Новости, 17.06.2023
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17:15 15.06.2023 (обновлено: 13:15 17.06.2023)
https://ria.ru/20230615/minobrnauki-1878867207.html
Россия и Белоруссия договорятся о подходах к воспитательной работе
Россия и Белоруссия договорятся о подходах к воспитательной работе - РИА Новости, 17.06.2023
Россия и Белоруссия договорятся о подходах к воспитательной работе
Минобрнауки РФ планирует синхронизировать с Белоруссией подходы к воспитательной работе, организовывать совместную историко-просветительскую работу, а также... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-15T17:15
2023-06-17T13:15
пмэф-2023
россия
белоруссия
константин могилевский
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Минобрнауки РФ планирует синхронизировать с Белоруссией подходы к воспитательной работе, организовывать совместную историко-просветительскую работу, а также повышать привлекательность российских вузов для студентов из Белоруссии и белорусских вузов для студентов из России, заявил замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский. "Планируем дальше синхронизировать (с Белоруссией - ред.) подходы к воспитательной работе, историко-просветительскую работу организовывать вместе. У нас не такие большие цифры студентов, которые обучают белорусских (студентов – ред.) в России, российских (студентов – ред.) в Белоруссии - 13 с небольшим тысяч белорусских студентов в России и ещё меньше российских - в Белоруссии", - сказал Могилевский на пленарной сессии "Союзное государство: стратегия взаимодействия России и Беларуси" на Петербургском международном экономическом форуме. Он уточнил, что сейчас также прорабатываются меры по увеличению привлекательности российских вузов для студентов из Белоруссии и белорусских вузов для студентов из России. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/obrazovanie-1878397085.html
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россия, белоруссия, константин могилевский, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
ПМЭФ-2023, Россия, Белоруссия, Константин Могилевский, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
Россия и Белоруссия договорятся о подходах к воспитательной работе

Минобрнауки планирует синхронизировать с Белоруссией подходы к воспитательной работе

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Минобрнауки РФ планирует синхронизировать с Белоруссией подходы к воспитательной работе, организовывать совместную историко-просветительскую работу, а также повышать привлекательность российских вузов для студентов из Белоруссии и белорусских вузов для студентов из России, заявил замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.
"Планируем дальше синхронизировать (с Белоруссией - ред.) подходы к воспитательной работе, историко-просветительскую работу организовывать вместе. У нас не такие большие цифры студентов, которые обучают белорусских (студентов – ред.) в России, российских (студентов – ред.) в Белоруссии - 13 с небольшим тысяч белорусских студентов в России и ещё меньше российских - в Белоруссии", - сказал Могилевский на пленарной сессии "Союзное государство: стратегия взаимодействия России и Беларуси" на Петербургском международном экономическом форуме.
Он уточнил, что сейчас также прорабатываются меры по увеличению привлекательности российских вузов для студентов из Белоруссии и белорусских вузов для студентов из России.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Советник Президента Российской Федерации Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Фадеев: основой образования в школе должны стать наука, искусство и религия
15 июня, 16:54
 
ПМЭФ-2023РоссияБелоруссияКонстантин МогилевскийМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
 
 
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