https://ria.ru/20230615/lenoblast-1878460715.html

Фармпредприятие Ленобласти расширяет свои мощности

Фармпредприятие Ленобласти расширяет свои мощности - РИА Новости, 15.06.2023

Фармпредприятие Ленобласти расширяет свои мощности

Фармацевтическое предприятие Ленинградского области инвестирует 4 миллиарда рублей в четвертый этап строительства завода для выпуска 30 миллионов упаковок... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T19:54

2023-06-15T19:54

2023-06-15T19:54

ленинградская область

санкт-петербург

ломоносовский район

пмэф 2023

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Фармацевтическое предприятие Ленинградского области инвестирует 4 миллиарда рублей в четвертый этап строительства завода для выпуска 30 миллионов упаковок лекарств в Ломоносовском районе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Учредитель компании "Глория", являющейся оператором и застройщиком производителя лекарственных препаратов НАО "Северная Звезда", Вадим Силаев на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписал с губернатором Ленобласти соглашение о реализации инвестиционного проекта по развитию существующего предприятия в деревне Низино. Инвестиции в размере четырех миллиардов рублей, уточнили в пресс-службе, будут направлены на четвертый этап строительства завода ― создание складского комплекса для производства и хранения лекарственных средств, хранение сырья, вспомогательных и упаковочных материалов, печатной продукции и дезинфицирующих средств. Будет создано 200 новых рабочих мест."Северная Звезда" ― пример успешного развития производства в Ленинградской области. Фактически ежегодно мы подписываем соглашения о новых инвестиционных проектах. Кроме того, это фармацевтический кластер, который находится под особым вниманием, и я рад, что сегодня завод выпускает не только дженерики, но переходит к собственным научным разработкам и выпуску новых лекарственных средств", ― отметил на мероприятии Дрозденко.Планируется, что ввод новых мощностей позволит ежегодно выпускать 216 миллионов штук таблеток без покрытия, 756 миллионов штук таблеток в оболочке и 216 миллионов капсул, добавили в обладминистрации.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/lenoblast-1878399122.html

санкт-петербург

ломоносовский район

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Артем Смирнов

санкт-петербург, ломоносовский район, пмэф 2023, александр дрозденко