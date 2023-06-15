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Вологодский губернатор признался, что благодарен классному руководителю - РИА Новости, 15.06.2023
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17:47 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/kuvshinnikov-1878413432.html
Вологодский губернатор признался, что благодарен классному руководителю
Вологодский губернатор признался, что благодарен классному руководителю - РИА Новости, 15.06.2023
Вологодский губернатор признался, что благодарен классному руководителю
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников признался, что безмерно благодарен классной руководительнице, которая сумела привить спортивному классу любовь к РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T17:47
2023-06-15T17:47
пмэф-2023
экономика
россия
олег кувшинников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников признался, что безмерно благодарен классной руководительнице, которая сумела привить спортивному классу любовь к учёбе. "Мы, спортсмены, совмещали учёбу и занятия в детско-юношеской спортивной школе города Череповца. Это был спортивный класс, который состоял полностью из пацанов... и я только сейчас понимаю, как классному руководителю было тяжело с нами справиться. Все спортсмены, все лидеры, все заряжены на победу, на результат, на спорт, а ей нужно было нас заинтересовать учёбой и необходимостью получить образование", - рассказал Кувшинников в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Я ей безмерно благодарен, она большой молодец... Она все-таки кроме спорта заставила нас полюбить обучение в школе", - добавил вологодский губернатор. По словам Кувшинникова, он регулярно поздравляет с Днём учителя свою классную руководительницу, которая уже вышла на пенсию и в настоящее время живёт в Белоруссии. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 25 мая дал старт акции благодарности педагогам и наставникам "Спасибо учителю". Он напомнил, что указом президента этот год объявлен Годом педагога и наставника, и предложил россиянам поблагодарить своих учителей за их труд, мудрость и трепетное отношение. Глава ведомства рассказал также, что запущен сайт спасибоучителю.рф, благодаря которому каждый житель России сможет отправить поздравительную открытку или сделать звонок своему любимому педагогу в любой уголок страны. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, россия, олег кувшинников
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Олег Кувшинников

Вологодский губернатор признался, что благодарен классному руководителю

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников признался, что безмерно благодарен классной руководительнице, которая сумела привить спортивному классу любовь к учёбе.
"Мы, спортсмены, совмещали учёбу и занятия в детско-юношеской спортивной школе города Череповца. Это был спортивный класс, который состоял полностью из пацанов... и я только сейчас понимаю, как классному руководителю было тяжело с нами справиться. Все спортсмены, все лидеры, все заряжены на победу, на результат, на спорт, а ей нужно было нас заинтересовать учёбой и необходимостью получить образование", - рассказал Кувшинников в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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"Я ей безмерно благодарен, она большой молодец... Она все-таки кроме спорта заставила нас полюбить обучение в школе", - добавил вологодский губернатор.
По словам Кувшинникова, он регулярно поздравляет с Днём учителя свою классную руководительницу, которая уже вышла на пенсию и в настоящее время живёт в Белоруссии.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 25 мая дал старт акции благодарности педагогам и наставникам "Спасибо учителю". Он напомнил, что указом президента этот год объявлен Годом педагога и наставника, и предложил россиянам поблагодарить своих учителей за их труд, мудрость и трепетное отношение. Глава ведомства рассказал также, что запущен сайт спасибоучителю.рф, благодаря которому каждый житель России сможет отправить поздравительную открытку или сделать звонок своему любимому педагогу в любой уголок страны.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияОлег Кувшинников
 
 
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