https://ria.ru/20230615/kuvshinnikov-1878413432.html

Вологодский губернатор признался, что благодарен классному руководителю

Вологодский губернатор признался, что благодарен классному руководителю - РИА Новости, 15.06.2023

Вологодский губернатор признался, что благодарен классному руководителю

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников признался, что безмерно благодарен классной руководительнице, которая сумела привить спортивному классу любовь к РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T17:47

2023-06-15T17:47

2023-06-15T17:47

пмэф-2023

экономика

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олег кувшинников

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников признался, что безмерно благодарен классной руководительнице, которая сумела привить спортивному классу любовь к учёбе. "Мы, спортсмены, совмещали учёбу и занятия в детско-юношеской спортивной школе города Череповца. Это был спортивный класс, который состоял полностью из пацанов... и я только сейчас понимаю, как классному руководителю было тяжело с нами справиться. Все спортсмены, все лидеры, все заряжены на победу, на результат, на спорт, а ей нужно было нас заинтересовать учёбой и необходимостью получить образование", - рассказал Кувшинников в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Я ей безмерно благодарен, она большой молодец... Она все-таки кроме спорта заставила нас полюбить обучение в школе", - добавил вологодский губернатор. По словам Кувшинникова, он регулярно поздравляет с Днём учителя свою классную руководительницу, которая уже вышла на пенсию и в настоящее время живёт в Белоруссии. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 25 мая дал старт акции благодарности педагогам и наставникам "Спасибо учителю". Он напомнил, что указом президента этот год объявлен Годом педагога и наставника, и предложил россиянам поблагодарить своих учителей за их труд, мудрость и трепетное отношение. Глава ведомства рассказал также, что запущен сайт спасибоучителю.рф, благодаря которому каждый житель России сможет отправить поздравительную открытку или сделать звонок своему любимому педагогу в любой уголок страны. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, олег кувшинников