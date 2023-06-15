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Баку и Ереван обвинили друг друга в обострении обстановки на границе - РИА Новости, 15.06.2023
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13:22 15.06.2023 (обновлено: 13:28 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/konflikt-1878316416.html
Баку и Ереван обвинили друг друга в обострении обстановки на границе
Баку и Ереван обвинили друг друга в обострении обстановки на границе - РИА Новости, 15.06.2023
Баку и Ереван обвинили друг друга в обострении обстановки на границе
Азербайджанская и армянская стороны обвинили друг друга в провоцировании инцидента на границе в четверг утром. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T13:22
2023-06-15T13:28
в мире
армения
азербайджан
баку
ильхам алиев
никол пашинян
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БАКУ/ЕРЕВАН, 15 июн - РИА Новости. Азербайджанская и армянская стороны обвинили друг друга в провоцировании инцидента на границе в четверг утром. Государственная пограничная служба Азербайджана обвинила армянскую сторону в обстреле новосозданного контрольно-пропускного поста, указав, что ранен азербайджанский пограничник. "В результате обстрела с территории Республики Армения 15 июня в 08.45 (7.45 мск) ранен военнослужащий Государственной пограничной службы (ГПС), несший службу на пункте пропуска через государственную границу "Лачин", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Со своей стороны Служба национальной безопасности (СНБ) Армении заявила, что пресекла попытку продвижения азербайджанских военных. "Пятнадцатого июня примерно в 8.40 (7.40 мск) группа военнослужащих пограничной службы Азербайджана предприняла попытку продвинуться в направлении моста Хакари с целью установки флага на территории Республики Армения", - отмечается на сайте СНБ, где указано, что данные действия были пресечены "в результате предпринятых армянской стороной мер". Позднее МИД Азербайджана осудил армянскую сторону за обстрел контрольно-пропускного пункта на Лачинской дороге. "Мы решительно осуждаем военную провокацию вооруженных сил Армении на погранично-пропускном пункте "Лачин", в результате которой 15 июня был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы. Эта военная провокация, наряду с агрессией против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, преследует цель препятствовать успешной работе пограничного пункта пропуска, безопасному, свободному и беспрепятственному переходу армянских жителей, а также движению по Лачинской дороге", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана. По мнению ведомства, "военная провокация Армении является ярким примером того, что Армения не заинтересована в налаживании отношений с Азербайджаном и в мирном процессе". Двадцать третьего апреля азербайджанские пограничники установили в Лачинском коридоре контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией. Он появился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина - у моста через реку Хакари в 16 километрах к востоку от села Тех в Сюникской области Армении. КПП установили рядом с наблюдательным постом российских миротворцев. В Баку объяснили появление КПП неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. Азербайджанские пограничники указывали, что об этом проинформировано командование российских миротворцев и Российско-турецкий мониторинговый центр. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут в ближайшем будущем подписать мирный договор, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230529/karabakh-1874942818.html
https://ria.ru/20230604/dogovor-1876127548.html
https://ria.ru/20230602/vstrecha-1875775999.html
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в мире, армения, азербайджан, баку, ильхам алиев, никол пашинян
В мире, Армения, Азербайджан, Баку, Ильхам Алиев, Никол Пашинян
Баку и Ереван обвинили друг друга в обострении обстановки на границе

Азербайджан и Армения обвинили друг друга в провоцировании инцидента на границе

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
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БАКУ/ЕРЕВАН, 15 июн - РИА Новости. Азербайджанская и армянская стороны обвинили друг друга в провоцировании инцидента на границе в четверг утром.
Государственная пограничная служба Азербайджана обвинила армянскую сторону в обстреле новосозданного контрольно-пропускного поста, указав, что ранен азербайджанский пограничник.
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29 мая, 23:17
"В результате обстрела с территории Республики Армения 15 июня в 08.45 (7.45 мск) ранен военнослужащий Государственной пограничной службы (ГПС), несший службу на пункте пропуска через государственную границу "Лачин", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Со своей стороны Служба национальной безопасности (СНБ) Армении заявила, что пресекла попытку продвижения азербайджанских военных.
"Пятнадцатого июня примерно в 8.40 (7.40 мск) группа военнослужащих пограничной службы Азербайджана предприняла попытку продвинуться в направлении моста Хакари с целью установки флага на территории Республики Армения", - отмечается на сайте СНБ, где указано, что данные действия были пресечены "в результате предпринятых армянской стороной мер".
Позднее МИД Азербайджана осудил армянскую сторону за обстрел контрольно-пропускного пункта на Лачинской дороге. "Мы решительно осуждаем военную провокацию вооруженных сил Армении на погранично-пропускном пункте "Лачин", в результате которой 15 июня был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы. Эта военная провокация, наряду с агрессией против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, преследует цель препятствовать успешной работе пограничного пункта пропуска, безопасному, свободному и беспрепятственному переходу армянских жителей, а также движению по Лачинской дороге", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.
По мнению ведомства, "военная провокация Армении является ярким примером того, что Армения не заинтересована в налаживании отношений с Азербайджаном и в мирном процессе".
Вид на дома и автомобильную дорогу в городе Лачин - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Совбез Армении заявил об интенсивных переговорах по мирному договору с Баку
4 июня, 22:08
Двадцать третьего апреля азербайджанские пограничники установили в Лачинском коридоре контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией. Он появился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина - у моста через реку Хакари в 16 километрах к востоку от села Тех в Сюникской области Армении. КПП установили рядом с наблюдательным постом российских миротворцев. В Баку объяснили появление КПП неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. Азербайджанские пограничники указывали, что об этом проинформировано командование российских миротворцев и Российско-турецкий мониторинговый центр. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут в ближайшем будущем подписать мирный договор, если Ереван не изменит свою позицию.
Москва - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
В Москве началась встреча рабочей группы России, Армении и Азербайджана
2 июня, 14:00
 
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