https://ria.ru/20230615/konflikt-1878316416.html

Баку и Ереван обвинили друг друга в обострении обстановки на границе

Баку и Ереван обвинили друг друга в обострении обстановки на границе - РИА Новости, 15.06.2023

Баку и Ереван обвинили друг друга в обострении обстановки на границе

Азербайджанская и армянская стороны обвинили друг друга в провоцировании инцидента на границе в четверг утром. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T13:22

2023-06-15T13:22

2023-06-15T13:28

в мире

армения

азербайджан

баку

ильхам алиев

никол пашинян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759336003_0:135:1803:1149_1920x0_80_0_0_94a84892cb3d46ec7a9fd6a76d0921ff.jpg

БАКУ/ЕРЕВАН, 15 июн - РИА Новости. Азербайджанская и армянская стороны обвинили друг друга в провоцировании инцидента на границе в четверг утром. Государственная пограничная служба Азербайджана обвинила армянскую сторону в обстреле новосозданного контрольно-пропускного поста, указав, что ранен азербайджанский пограничник. "В результате обстрела с территории Республики Армения 15 июня в 08.45 (7.45 мск) ранен военнослужащий Государственной пограничной службы (ГПС), несший службу на пункте пропуска через государственную границу "Лачин", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Со своей стороны Служба национальной безопасности (СНБ) Армении заявила, что пресекла попытку продвижения азербайджанских военных. "Пятнадцатого июня примерно в 8.40 (7.40 мск) группа военнослужащих пограничной службы Азербайджана предприняла попытку продвинуться в направлении моста Хакари с целью установки флага на территории Республики Армения", - отмечается на сайте СНБ, где указано, что данные действия были пресечены "в результате предпринятых армянской стороной мер". Позднее МИД Азербайджана осудил армянскую сторону за обстрел контрольно-пропускного пункта на Лачинской дороге. "Мы решительно осуждаем военную провокацию вооруженных сил Армении на погранично-пропускном пункте "Лачин", в результате которой 15 июня был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы. Эта военная провокация, наряду с агрессией против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, преследует цель препятствовать успешной работе пограничного пункта пропуска, безопасному, свободному и беспрепятственному переходу армянских жителей, а также движению по Лачинской дороге", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана. По мнению ведомства, "военная провокация Армении является ярким примером того, что Армения не заинтересована в налаживании отношений с Азербайджаном и в мирном процессе". Двадцать третьего апреля азербайджанские пограничники установили в Лачинском коридоре контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией. Он появился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина - у моста через реку Хакари в 16 километрах к востоку от села Тех в Сюникской области Армении. КПП установили рядом с наблюдательным постом российских миротворцев. В Баку объяснили появление КПП неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. Азербайджанские пограничники указывали, что об этом проинформировано командование российских миротворцев и Российско-турецкий мониторинговый центр. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут в ближайшем будущем подписать мирный договор, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230529/karabakh-1874942818.html

https://ria.ru/20230604/dogovor-1876127548.html

https://ria.ru/20230602/vstrecha-1875775999.html

армения

азербайджан

баку

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, армения, азербайджан, баку, ильхам алиев, никол пашинян