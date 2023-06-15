https://ria.ru/20230615/kirov-1878344140.html

Компания "Т Плюс" поможет в подготовке к 650-летию Кирова

Компания "Т Плюс" поможет в подготовке к 650-летию Кирова - РИА Новости, 15.06.2023

Компания "Т Плюс" поможет в подготовке к 650-летию Кирова

Компания "Т Плюс" поддержит подготовку к 650-летию Кирова и обеспечит надежное и качественное энергоснабжение жителей и предприятий региона, сообщает... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T14:40

2023-06-15T14:40

2023-06-15T14:40

кировская область

киров

кировская область

кирово-чепецк

александр соколов (глава кировской области)

т плюс

экономика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн — РИА Новости. Компания "Т Плюс" поддержит подготовку к 650-летию Кирова и обеспечит надежное и качественное энергоснабжение жителей и предприятий региона, сообщает пресс-служба правительства Кировской области. Губернатор Кировской области Александр Соколов и гендиректор ПАО "Т Плюс" Александр Вилесов на Петербургском международном экономическом форуме подписали два соглашения - о сотрудничестве правительства региона и компании в осенне-зимний период 2023-2024 годов и о социально-экономическом партнерстве. "Во-первых, компания традиционно обеспечит стабильность поставок теплоносителей в Кировскую область. А во-вторых, энергетики вложат более 4 миллиардов рублей в развитие теплосетевой инфраструктуры, модернизацию ТЭЦ и котельных Кирова и Кирово-Чепецка. Также "Т Плюс" финансово поддержит подготовку к 650-летию Кирова — профинансирует работы по благоустройству территории перед филармонией и установке памятника Александру Невскому. Отличный подарок к юбилею", - цитирует пресс-служба слова Соколова. Финансирование в рамках социально-экономического партнерства составит 4,1 млрд рублей в 2023 году. Средства будут направлены на модернизацию 59 километров тепловых сетей в Кирове и Кирово-Чепецке. Также компания "Т Плюс" завершит реконструкцию Кировской ТЭЦ-3. В результате повысится надежность энергоснабжения и на 20% сократятся выбросы парниковых газов. Будет подключен к централизованной системе теплоснабжения строящийся микрорайон "Новые чистые пруды". ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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киров, кировская область, кирово-чепецк, александр соколов (глава кировской области), т плюс, экономика