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Компания "Т Плюс" поможет в подготовке к 650-летию Кирова - РИА Новости, 15.06.2023
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Кировская область
 
14:40 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/kirov-1878344140.html
Компания "Т Плюс" поможет в подготовке к 650-летию Кирова
Компания "Т Плюс" поможет в подготовке к 650-летию Кирова - РИА Новости, 15.06.2023
Компания "Т Плюс" поможет в подготовке к 650-летию Кирова
Компания "Т Плюс" поддержит подготовку к 650-летию Кирова и обеспечит надежное и качественное энергоснабжение жителей и предприятий региона, сообщает... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T14:40
2023-06-15T14:40
кировская область
киров
кировская область
кирово-чепецк
александр соколов (глава кировской области)
т плюс
экономика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн — РИА Новости. Компания "Т Плюс" поддержит подготовку к 650-летию Кирова и обеспечит надежное и качественное энергоснабжение жителей и предприятий региона, сообщает пресс-служба правительства Кировской области. Губернатор Кировской области Александр Соколов и гендиректор ПАО "Т Плюс" Александр Вилесов на Петербургском международном экономическом форуме подписали два соглашения - о сотрудничестве правительства региона и компании в осенне-зимний период 2023-2024 годов и о социально-экономическом партнерстве. "Во-первых, компания традиционно обеспечит стабильность поставок теплоносителей в Кировскую область. А во-вторых, энергетики вложат более 4 миллиардов рублей в развитие теплосетевой инфраструктуры, модернизацию ТЭЦ и котельных Кирова и Кирово-Чепецка. Также "Т Плюс" финансово поддержит подготовку к 650-летию Кирова — профинансирует работы по благоустройству территории перед филармонией и установке памятника Александру Невскому. Отличный подарок к юбилею", - цитирует пресс-служба слова Соколова. Финансирование в рамках социально-экономического партнерства составит 4,1 млрд рублей в 2023 году. Средства будут направлены на модернизацию 59 километров тепловых сетей в Кирове и Кирово-Чепецке. Также компания "Т Плюс" завершит реконструкцию Кировской ТЭЦ-3. В результате повысится надежность энергоснабжения и на 20% сократятся выбросы парниковых газов. Будет подключен к централизованной системе теплоснабжения строящийся микрорайон "Новые чистые пруды". ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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киров, кировская область, кирово-чепецк, александр соколов (глава кировской области), т плюс, экономика
Кировская область, Киров, Кировская область, Кирово-Чепецк, Александр Соколов (глава Кировской области), Т Плюс, Экономика
Компания "Т Плюс" поможет в подготовке к 650-летию Кирова

Компания "Т Плюс" поддержит подготовку к 650-летию Кирова

© Станислав Шаклеин | Перейти в медиабанкГород Киров
Город Киров
© Станислав Шаклеин
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Город Киров. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн — РИА Новости. Компания "Т Плюс" поддержит подготовку к 650-летию Кирова и обеспечит надежное и качественное энергоснабжение жителей и предприятий региона, сообщает пресс-служба правительства Кировской области.
Губернатор Кировской области Александр Соколов и гендиректор ПАО "Т Плюс" Александр Вилесов на Петербургском международном экономическом форуме подписали два соглашения - о сотрудничестве правительства региона и компании в осенне-зимний период 2023-2024 годов и о социально-экономическом партнерстве.
"Во-первых, компания традиционно обеспечит стабильность поставок теплоносителей в Кировскую область. А во-вторых, энергетики вложат более 4 миллиардов рублей в развитие теплосетевой инфраструктуры, модернизацию ТЭЦ и котельных Кирова и Кирово-Чепецка. Также "Т Плюс" финансово поддержит подготовку к 650-летию Кирова — профинансирует работы по благоустройству территории перед филармонией и установке памятника Александру Невскому. Отличный подарок к юбилею", - цитирует пресс-служба слова Соколова.
Финансирование в рамках социально-экономического партнерства составит 4,1 млрд рублей в 2023 году. Средства будут направлены на модернизацию 59 километров тепловых сетей в Кирове и Кирово-Чепецке. Также компания "Т Плюс" завершит реконструкцию Кировской ТЭЦ-3. В результате повысится надежность энергоснабжения и на 20% сократятся выбросы парниковых газов. Будет подключен к централизованной системе теплоснабжения строящийся микрорайон "Новые чистые пруды".
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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