https://ria.ru/20230615/kinoproizvodstvo-1878454086.html

В Краснодарском крае увеличили поддержку кинопроизводства до 30%

В Краснодарском крае увеличили поддержку кинопроизводства до 30% - РИА Новости, 15.06.2023

В Краснодарском крае увеличили поддержку кинопроизводства до 30%

В прошлом году в Краснодарском крае сняли 37 фильмов, компенсация затрат на них в текущем году составила до 30%, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев во... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T19:29

2023-06-15T19:29

2023-06-15T19:29

пмэф-2023

вениамин кондратьев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. В прошлом году в Краснодарском крае сняли 37 фильмов, компенсация затрат на них в текущем году составила до 30%, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев во время дискуссии на ПМЭФ.Кондратьев стал участником сессии "Производство кино и сериалов в России: поддержка в условиях санкций", которая прошла на полях экономического форума."В Краснодарском крае в прошлом году сняли 37 фильмов. Мы создаем все условия для развития кинематографического бизнеса, но от нас не зависит будут его покупать или нет. Киноиндустрия – это тоже бизнес и важно, чтобы он стал прибыльным. Считаю, что главный вопрос - каким должно быть кино, чтобы его покупали", - отметил глава региона.Во время дискуссии он поднял тему востребованности кино и темы монетизации киноиндустрии."Кино должно приносить эмоции и важно сделать так, чтобы оно по-настоящему волновало людей, было востребованным продуктом, который будет формировать нравственное общество. Это долгий процесс и путь, который нужно пройти", - подчеркнул он.Говоря о развитии и поддержке киноиндустрии на территории края, Кондратьев рассказал, что в 2020 году отсняли более 20 кинопроектов, в 2021 году – более 30, а в 2022-м – уже порядка 37.В 2021 году компенсация затрат на киноиндустрию составляла 20%, в текущем - до 30%."Помимо финансовой поддержки кинопроизводители получают сопровождение кинокомиссии Краснодарского края. Это помощь в подборе локаций и получении разрешений на съемки, обеспечение безопасности их проведения, привлечение местных кадров", - сказал глава региона.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/znak-1878446231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вениамин кондратьев, россия, санкт-петербург