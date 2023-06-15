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В Краснодарском крае увеличили поддержку кинопроизводства до 30% - РИА Новости, 15.06.2023
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19:29 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/kinoproizvodstvo-1878454086.html
В Краснодарском крае увеличили поддержку кинопроизводства до 30%
В Краснодарском крае увеличили поддержку кинопроизводства до 30% - РИА Новости, 15.06.2023
В Краснодарском крае увеличили поддержку кинопроизводства до 30%
В прошлом году в Краснодарском крае сняли 37 фильмов, компенсация затрат на них в текущем году составила до 30%, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев во... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T19:29
2023-06-15T19:29
пмэф-2023
вениамин кондратьев
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. В прошлом году в Краснодарском крае сняли 37 фильмов, компенсация затрат на них в текущем году составила до 30%, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев во время дискуссии на ПМЭФ.Кондратьев стал участником сессии "Производство кино и сериалов в России: поддержка в условиях санкций", которая прошла на полях экономического форума."В Краснодарском крае в прошлом году сняли 37 фильмов. Мы создаем все условия для развития кинематографического бизнеса, но от нас не зависит будут его покупать или нет. Киноиндустрия – это тоже бизнес и важно, чтобы он стал прибыльным. Считаю, что главный вопрос - каким должно быть кино, чтобы его покупали", - отметил глава региона.Во время дискуссии он поднял тему востребованности кино и темы монетизации киноиндустрии."Кино должно приносить эмоции и важно сделать так, чтобы оно по-настоящему волновало людей, было востребованным продуктом, который будет формировать нравственное общество. Это долгий процесс и путь, который нужно пройти", - подчеркнул он.Говоря о развитии и поддержке киноиндустрии на территории края, Кондратьев рассказал, что в 2020 году отсняли более 20 кинопроектов, в 2021 году – более 30, а в 2022-м – уже порядка 37.В 2021 году компенсация затрат на киноиндустрию составляла 20%, в текущем - до 30%."Помимо финансовой поддержки кинопроизводители получают сопровождение кинокомиссии Краснодарского края. Это помощь в подборе локаций и получении разрешений на съемки, обеспечение безопасности их проведения, привлечение местных кадров", - сказал глава региона.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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вениамин кондратьев, россия, санкт-петербург
ПМЭФ-2023, Вениамин Кондратьев, Россия, Санкт-Петербург

В Краснодарском крае увеличили поддержку кинопроизводства до 30%

© РИА Новости / Юлия ЧичеринаВ Краснодарском крае увеличили поддержку кинопроизводства до 30%
В Краснодарском крае увеличили поддержку кинопроизводства до 30% - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Юлия Чичерина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. В прошлом году в Краснодарском крае сняли 37 фильмов, компенсация затрат на них в текущем году составила до 30%, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев во время дискуссии на ПМЭФ.
Кондратьев стал участником сессии "Производство кино и сериалов в России: поддержка в условиях санкций", которая прошла на полях экономического форума.
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"В Краснодарском крае в прошлом году сняли 37 фильмов. Мы создаем все условия для развития кинематографического бизнеса, но от нас не зависит будут его покупать или нет. Киноиндустрия – это тоже бизнес и важно, чтобы он стал прибыльным. Считаю, что главный вопрос - каким должно быть кино, чтобы его покупали", - отметил глава региона.
Во время дискуссии он поднял тему востребованности кино и темы монетизации киноиндустрии.
"Кино должно приносить эмоции и важно сделать так, чтобы оно по-настоящему волновало людей, было востребованным продуктом, который будет формировать нравственное общество. Это долгий процесс и путь, который нужно пройти", - подчеркнул он.
Говоря о развитии и поддержке киноиндустрии на территории края, Кондратьев рассказал, что в 2020 году отсняли более 20 кинопроектов, в 2021 году – более 30, а в 2022-м – уже порядка 37.
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В 2021 году компенсация затрат на киноиндустрию составляла 20%, в текущем - до 30%.
"Помимо финансовой поддержки кинопроизводители получают сопровождение кинокомиссии Краснодарского края. Это помощь в подборе локаций и получении разрешений на съемки, обеспечение безопасности их проведения, привлечение местных кадров", - сказал глава региона.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
 
ПМЭФ-2023Вениамин КондратьевРоссияСанкт-Петербург
 
 
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