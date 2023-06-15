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Sitronics Group инвестирует в развитие судостроительной отрасли Прикамья

Sitronics Group инвестирует в развитие судостроительной отрасли Прикамья - РИА Новости, 15.06.2023

Sitronics Group инвестирует в развитие судостроительной отрасли Прикамья

В рамках ПМЭФ-2023, который проходит 14-17 июня в Санкт-Петербурге, акционерное общество "Фонд развития Пермского края" (ФРПК) и АО "Ситроникс" подписали... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T19:50

2023-06-15T19:50

2023-06-15T19:50

пресс-релизы

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МОСКВА, 15 июн – Пресс-служба АО "Ситроникс". В рамках ПМЭФ-2023, который проходит 14-17 июня в Санкт-Петербурге, акционерное общество "Фонд развития Пермского края" (ФРПК) и АО "Ситроникс" подписали договор, направленный на осуществление инвестиций в развитие ООО "Пермская судоверфь" (ПСВ).Документ завизировали гендиректор ФРПК Алексей Бураков и председатель совета директоров АО "Ситроникс" Алексей Катков в присутствии губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.Работа Пермской судоверфи в регионе была возобновлена по инициативе главы Прикамья Дмитрия Махонина в 2021 году. Сопровождением проекта по развитию судостроительной отрасли региона занимается "Фонд развития Пермского края". Sitronics Group специализируется на разработке цифровых платформ управления в сферах безопасности, транспорта, ЖКХ, образования и их внедрении на любой стадии зрелости инфраструктуры, развивает электрозарядное направление, производит ИТ-оборудование и серверы. Судостроительное предприятие Emperium, входящее в Sitronics Group, первым в России запустило серийное производство пассажирских электросудов. Верфь компании, расположенная в Ленинградской области, разрабатывает и строит суда речного и озерного классов плавания вместимостью от 50 до 200 пассажиров на борту. Производимые компанией модели выходят на маршруты в этом году в Москве, Красноярске, Нижнем Новгороде, Перми.Согласно документу Sitronics Group инвестирует в развитие "Пермской судоверфи". Средства инвестора будут направлены на реконструкцию и модернизацию производственных мощностей ПСВ для развития в регионе судостроения, в том числе на электрической тяге."Sitronics Group разрабатывает, производит и активно развивает водный пассажирский электрический транспорт в стране. Электросуда призваны заменить устаревающий дизельный флот на реках и озерах, сделать водные маршруты более комфортными и экологичными. Партнерство с Пермской судоверфью поможет обеспечить растущий спрос на электросуда, в первую очередь, потребности уральского и поволжского регионов", - сказал председатель совета директоров Sitronics Group Алексей Катков."В ближайшие 2-3 месяца предстоит активная работа с партнерами из Sitronics Group. Начинаем подготовку пакета документов и проработку инвестпрограммы, которая будет основана на проекте модернизации Пермской судоверфи", - отметил гендиректор ФРПК Алексей Бураков.По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, восстановление судостроения Прикамье способствует экономическому росту региона, развитию речного туризма и открытию новых возможностей для развития малого и среднего бизнеса в сфере гостеприимства. Также возобновление работы "Пермской судоверфи" позволило создать новые рабочие места.Сейчас "Пермская судоверфь" продолжает производство остановочных комплексов для электросудов, ремонт судов, а также занимается изготовлением металлоконструкций. В этом сезоне речной навигации предприятие соберет и установит модульные причальные сооружения для приема маломерных и круизных пассажирских судов в микрорайоне Закамск г. Перми и в г. Краснокамске. К новым причалам запланировано швартование в том числе пассажирских судов на электрической тяге.Sitronics Group — российская ИТ-компания, реализующая цифровые проекты для бизнеса и государства, занимается внедрением комплексных решений для "умного города", безопасности и транспорта, цифровизацией стратегических отраслей экономики, судоходства, морской навигации, производит ИТ-оборудование под собственной маркой, оказывает услуги цифрового мониторинга, разрабатывает IoT-системы и программное обеспечение.Фонд развития Пермского края - ключевой институт развития Пермского края, нацеленный на создание эффективных бизнес-процессов и обеспечивающий прогрессивное развитие экономики региона. Помимо проекта по развитию "Пермской судоверфи" совместно с федеральными финансирующими организациями и ведомствами Фонд занимается реализацией наиболее значимых инвестиционных проектов в Прикамье, среди которых строительство многофункциональной спортивной арены на 10,5 тысяч мест в Перми, организация конгрессно-выставочного центра "Пермь Экспо", реконструкция бывшего здания ВКИУ в Перми в современный гостиничный комплекс.Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы