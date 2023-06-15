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Экономист: исламские инвестиции могут заместить в России финансы Запада - РИА Новости, 15.06.2023
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08:26 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/investitsii-1878219668.html
Экономист: исламские инвестиции могут заместить в России финансы Запада
Экономист: исламские инвестиции могут заместить в России финансы Запада - РИА Новости, 15.06.2023
Экономист: исламские инвестиции могут заместить в России финансы Запада
Исламские инвестиции могут заместить финансирование из западных источников, ставшее для России недоступным из-за санкций, такое мнение в интервью РИА Новости в... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T08:26
2023-06-15T08:26
пмэф-2023
россия
ближний восток
юго-восточная азия
ильяс зарипов
рэу имени г. в. плеханова
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Исламские инвестиции могут заместить финансирование из западных источников, ставшее для России недоступным из-за санкций, такое мнение в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ высказал экономист, магистр практики исламских финансов, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Ильяс Зарипов. "Исламские финансы могли бы заместить все западные источники, которые в настоящее время заблокированы. Я не хочу сказать, что у нас недостаток своих денег, но мы очень нуждаемся во внешних инвестициях, от них зависит будущее экономики России. А внешние инвестиции придут только с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. И поэтому задача государства – помочь развить исламские финансы", - рассказал эксперт. По словам Зарипова, в среднем исламские инвесторы контролируют активы на сумму около 5 триллионов долларов, это около 1,5% от всех глобальных активов. У исламских инвесторов из стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии - около 500 миллиардов долларов чрезмерной ликвидности, то есть той ликвидности, которую они готовы вкладывать в другие страны. "Зачастую исламские инвесторы не могут найти применение этим избыточным средствам для вложения в свою страну, именно поэтому изобретаются различные ресурсоемкие проекты, например, построение супергородов в пустыне Саудовской Аравии. Но ведь эти средства или их часть могли бы пойти в российскую экономику, что принесло бы большую пользу как России, так и исламским инвесторам", - добавил экономист. По его словам, кроме так называемой чрезмерной ликвидности, есть и другие средства, которые исламские инвесторы могут дополнительно выделить, они находятся в распоряжении различных государственных фондов. "Они (исламские инвесторы – ред.) готовы вкладывать в российскую экономику, причем готовы и финансово, и ментально, поскольку со времен СССР Россия для них – надежный партнер, брат, который всегда им помогал, создавал для них хорошие условия и обеспечивал политическую поддержку", - отметил Зарипов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230613/tinkoff-1877911956.html
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россия, ближний восток, юго-восточная азия, ильяс зарипов, рэу имени г. в. плеханова, экономика
ПМЭФ-2023, Россия, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Ильяс Зарипов, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Экономика
Экономист: исламские инвестиции могут заместить в России финансы Запада

Экономист Зарипов: исламские инвестиции могут заместить в России западное финансирование

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Логотип ПМЭФ-2023 у конгрессно-выставочного центра Экспофорум
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Логотип ПМЭФ-2023 у конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Исламские инвестиции могут заместить финансирование из западных источников, ставшее для России недоступным из-за санкций, такое мнение в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ высказал экономист, магистр практики исламских финансов, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Ильяс Зарипов.
"Исламские финансы могли бы заместить все западные источники, которые в настоящее время заблокированы. Я не хочу сказать, что у нас недостаток своих денег, но мы очень нуждаемся во внешних инвестициях, от них зависит будущее экономики России. А внешние инвестиции придут только с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. И поэтому задача государства – помочь развить исламские финансы", - рассказал эксперт.
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По словам Зарипова, в среднем исламские инвесторы контролируют активы на сумму около 5 триллионов долларов, это около 1,5% от всех глобальных активов. У исламских инвесторов из стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии - около 500 миллиардов долларов чрезмерной ликвидности, то есть той ликвидности, которую они готовы вкладывать в другие страны.
"Зачастую исламские инвесторы не могут найти применение этим избыточным средствам для вложения в свою страну, именно поэтому изобретаются различные ресурсоемкие проекты, например, построение супергородов в пустыне Саудовской Аравии. Но ведь эти средства или их часть могли бы пойти в российскую экономику, что принесло бы большую пользу как России, так и исламским инвесторам", - добавил экономист.
По его словам, кроме так называемой чрезмерной ликвидности, есть и другие средства, которые исламские инвесторы могут дополнительно выделить, они находятся в распоряжении различных государственных фондов. "Они (исламские инвесторы – ред.) готовы вкладывать в российскую экономику, причем готовы и финансово, и ментально, поскольку со времен СССР Россия для них – надежный партнер, брат, который всегда им помогал, создавал для них хорошие условия и обеспечивал политическую поддержку", - отметил Зарипов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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