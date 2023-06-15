https://ria.ru/20230615/investitsii-1878219668.html

Экономист: исламские инвестиции могут заместить в России финансы Запада

Экономист: исламские инвестиции могут заместить в России финансы Запада - РИА Новости, 15.06.2023

Экономист: исламские инвестиции могут заместить в России финансы Запада

Исламские инвестиции могут заместить финансирование из западных источников, ставшее для России недоступным из-за санкций, такое мнение в интервью РИА Новости в... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T08:26

2023-06-15T08:26

2023-06-15T08:26

пмэф-2023

россия

ближний восток

юго-восточная азия

ильяс зарипов

рэу имени г. в. плеханова

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Исламские инвестиции могут заместить финансирование из западных источников, ставшее для России недоступным из-за санкций, такое мнение в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ высказал экономист, магистр практики исламских финансов, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Ильяс Зарипов. "Исламские финансы могли бы заместить все западные источники, которые в настоящее время заблокированы. Я не хочу сказать, что у нас недостаток своих денег, но мы очень нуждаемся во внешних инвестициях, от них зависит будущее экономики России. А внешние инвестиции придут только с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. И поэтому задача государства – помочь развить исламские финансы", - рассказал эксперт. По словам Зарипова, в среднем исламские инвесторы контролируют активы на сумму около 5 триллионов долларов, это около 1,5% от всех глобальных активов. У исламских инвесторов из стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии - около 500 миллиардов долларов чрезмерной ликвидности, то есть той ликвидности, которую они готовы вкладывать в другие страны. "Зачастую исламские инвесторы не могут найти применение этим избыточным средствам для вложения в свою страну, именно поэтому изобретаются различные ресурсоемкие проекты, например, построение супергородов в пустыне Саудовской Аравии. Но ведь эти средства или их часть могли бы пойти в российскую экономику, что принесло бы большую пользу как России, так и исламским инвесторам", - добавил экономист. По его словам, кроме так называемой чрезмерной ликвидности, есть и другие средства, которые исламские инвесторы могут дополнительно выделить, они находятся в распоряжении различных государственных фондов. "Они (исламские инвесторы – ред.) готовы вкладывать в российскую экономику, причем готовы и финансово, и ментально, поскольку со времен СССР Россия для них – надежный партнер, брат, который всегда им помогал, создавал для них хорошие условия и обеспечивал политическую поддержку", - отметил Зарипов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230613/tinkoff-1877911956.html

https://realty.ria.ru/20230608/investitsii-1876967228.html

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ближний восток

юго-восточная азия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ближний восток, юго-восточная азия, ильяс зарипов, рэу имени г. в. плеханова, экономика