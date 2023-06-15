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ВС России уничтожили украинскую РСЗО "Град" в районе херсонских островов - РИА Новости, 15.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:35 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/gaubitsa-1878295901.html
ВС России уничтожили украинскую РСЗО "Град" в районе херсонских островов
ВС России уничтожили украинскую РСЗО "Град" в районе херсонских островов - РИА Новости, 15.06.2023
ВС России уничтожили украинскую РСЗО "Град" в районе херсонских островов
Артиллеристы соединения группировки "Днепр" нанесли удар по позициям украинских войск в районе херсонских островов, уничтожив РСЗО "Град" и гаубицу "Д-30",... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T12:35
2023-06-15T12:35
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 15 июн – РИА Новости. Артиллеристы соединения группировки "Днепр" нанесли удар по позициям украинских войск в районе херсонских островов, уничтожив РСЗО "Град" и гаубицу "Д-30", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожены: РСЗО "Град" с экипажем в количестве 3 человека и боекомплектом и гаубица Д-30 с боекомплектом и расчетом: пять военнослужащих ВСУ уничтожены, два ранены", - сообщил собеседник агентства. Также, по его словам, на островах "уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ, потери: восемь военнослужащих ВСУ уничтожены, 12 ранены".
https://ria.ru/20230615/ak-12-1878289290.html
херсонская область
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Херсонская область
ВС России уничтожили украинскую РСЗО "Град" в районе херсонских островов

Артиллеристы уничтожили РСЗО "Град" и гаубицу Д-30 в районе херсонских островов

© РИА Новости / Алексей МайшевАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 15 июн – РИА Новости. Артиллеристы соединения группировки "Днепр" нанесли удар по позициям украинских войск в районе херсонских островов, уничтожив РСЗО "Град" и гаубицу "Д-30", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожены: РСЗО "Град" с экипажем в количестве 3 человека и боекомплектом и гаубица Д-30 с боекомплектом и расчетом: пять военнослужащих ВСУ уничтожены, два ранены", - сообщил собеседник агентства.
Также, по его словам, на островах "уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ, потери: восемь военнослужащих ВСУ уничтожены, 12 ранены".
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьХерсонская область
 
 
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