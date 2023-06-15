https://ria.ru/20230615/gaubitsa-1878295901.html

ВС России уничтожили украинскую РСЗО "Град" в районе херсонских островов

ВС России уничтожили украинскую РСЗО "Град" в районе херсонских островов - РИА Новости, 15.06.2023

ВС России уничтожили украинскую РСЗО "Град" в районе херсонских островов

Артиллеристы соединения группировки "Днепр" нанесли удар по позициям украинских войск в районе херсонских островов, уничтожив РСЗО "Град" и гаубицу "Д-30",... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T12:35

2023-06-15T12:35

2023-06-15T12:35

специальная военная операция на украине

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 15 июн – РИА Новости. Артиллеристы соединения группировки "Днепр" нанесли удар по позициям украинских войск в районе херсонских островов, уничтожив РСЗО "Град" и гаубицу "Д-30", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожены: РСЗО "Град" с экипажем в количестве 3 человека и боекомплектом и гаубица Д-30 с боекомплектом и расчетом: пять военнослужащих ВСУ уничтожены, два ранены", - сообщил собеседник агентства. Также, по его словам, на островах "уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ, потери: восемь военнослужащих ВСУ уничтожены, 12 ранены".

https://ria.ru/20230615/ak-12-1878289290.html

херсонская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, херсонская область