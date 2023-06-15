https://ria.ru/20230615/franshizy-1878285337.html

Корпорация МСП запустит "Магазин франшиз" с проверенными предложениями

Корпорация МСП запустит "Магазин франшиз" с проверенными предложениями - РИА Новости, 15.06.2023

Корпорация МСП запустит "Магазин франшиз" с проверенными предложениями

Корпорация МСП намерена в ближайшее время запустить в России "Магазин франшиз", где будут предлагаться прошедшие экспертизу варианты для запуска бизнеса,... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T15:30

2023-06-15T15:30

2023-06-15T15:30

пмэф-2023

корпорация мсп

александр исаевич

россия

экономика

технологии

андрей белоусов

пмэф

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Корпорация МСП намерена в ближайшее время запустить в России "Магазин франшиз", где будут предлагаться прошедшие экспертизу варианты для запуска бизнеса, сообшает пресс-служба корпорации.Уже на старте проекта будет доступно несколько десятков предложений со "знаком качества", заявил во время Петербургского международного экономического форума генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич."Сейчас у нас на подходе запуск сервиса "Покупка франшизы" на платформе МСП.РФ. Он создается для желающих открыть свое дело по модели франчайзинга. Сервис позволит сравнить условия и выбрать наиболее подходящий вариант. Главное преимущество нашего "Магазина" для предпринимателей — каждая франшиза здесь будет иметь "знак качества": она прошла проверку Корпорации МСП и экспертизу Российской ассоциации франчайзинга", — рассказал Исаевич.Он подчеркнул, что для франчайзеров (владельцев франшизы - ред.) размещение будет бесплатным. Для них на Цифровой платформе появится удобный личный кабинет с возможностью обрабатывать заявки от потенциальных партнеров. На первом этапе количество предложений будет порядка 40, потом — около 150.Цифровая платформа МСП.РФ создана для поддержки малого и среднего бизнеса и развивается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Его реализацию курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230615/kompanii-1878189414.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич, россия, экономика, технологии, андрей белоусов, пмэф, пмэф 2023