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Корпорация МСП запустит "Магазин франшиз" с проверенными предложениями - РИА Новости, 15.06.2023
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15:30 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/franshizy-1878285337.html
Корпорация МСП запустит "Магазин франшиз" с проверенными предложениями
Корпорация МСП запустит "Магазин франшиз" с проверенными предложениями - РИА Новости, 15.06.2023
Корпорация МСП запустит "Магазин франшиз" с проверенными предложениями
Корпорация МСП намерена в ближайшее время запустить в России "Магазин франшиз", где будут предлагаться прошедшие экспертизу варианты для запуска бизнеса,... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T15:30
2023-06-15T15:30
пмэф-2023
корпорация мсп
александр исаевич
россия
экономика
технологии
андрей белоусов
пмэф
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Корпорация МСП намерена в ближайшее время запустить в России "Магазин франшиз", где будут предлагаться прошедшие экспертизу варианты для запуска бизнеса, сообшает пресс-служба корпорации.Уже на старте проекта будет доступно несколько десятков предложений со "знаком качества", заявил во время Петербургского международного экономического форума генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич."Сейчас у нас на подходе запуск сервиса "Покупка франшизы" на платформе МСП.РФ. Он создается для желающих открыть свое дело по модели франчайзинга. Сервис позволит сравнить условия и выбрать наиболее подходящий вариант. Главное преимущество нашего "Магазина" для предпринимателей — каждая франшиза здесь будет иметь "знак качества": она прошла проверку Корпорации МСП и экспертизу Российской ассоциации франчайзинга", — рассказал Исаевич.Он подчеркнул, что для франчайзеров (владельцев франшизы - ред.) размещение будет бесплатным. Для них на Цифровой платформе появится удобный личный кабинет с возможностью обрабатывать заявки от потенциальных партнеров. На первом этапе количество предложений будет порядка 40, потом — около 150.Цифровая платформа МСП.РФ создана для поддержки малого и среднего бизнеса и развивается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Его реализацию курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
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корпорация мсп, александр исаевич, россия, экономика, технологии, андрей белоусов, пмэф, пмэф 2023
ПМЭФ-2023, Корпорация МСП, Александр Исаевич, Россия, Экономика, Технологии, Андрей Белоусов, ПМЭФ, ПМЭФ 2023

Корпорация МСП запустит "Магазин франшиз" с проверенными предложениями

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич на ПМЭФ-2023
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич на ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич на ПМЭФ-2023
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Корпорация МСП намерена в ближайшее время запустить в России "Магазин франшиз", где будут предлагаться прошедшие экспертизу варианты для запуска бизнеса, сообшает пресс-служба корпорации.
Уже на старте проекта будет доступно несколько десятков предложений со "знаком качества", заявил во время Петербургского международного экономического форума генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
«
"Сейчас у нас на подходе запуск сервиса "Покупка франшизы" на платформе МСП.РФ. Он создается для желающих открыть свое дело по модели франчайзинга. Сервис позволит сравнить условия и выбрать наиболее подходящий вариант. Главное преимущество нашего "Магазина" для предпринимателей — каждая франшиза здесь будет иметь "знак качества": она прошла проверку Корпорации МСП и экспертизу Российской ассоциации франчайзинга", — рассказал Исаевич.
Он подчеркнул, что для франчайзеров (владельцев франшизы - ред.) размещение будет бесплатным. Для них на Цифровой платформе появится удобный личный кабинет с возможностью обрабатывать заявки от потенциальных партнеров. На первом этапе количество предложений будет порядка 40, потом — около 150.
Цифровая платформа МСП.РФ создана для поддержки малого и среднего бизнеса и развивается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Его реализацию курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
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ПМЭФ-2023Корпорация МСПАлександр ИсаевичРоссияЭкономикаТехнологииАндрей БелоусовПМЭФПМЭФ 2023
 
 
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