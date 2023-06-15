Корпорация МСП запустит "Магазин франшиз" с проверенными предложениями
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич на ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич на ПМЭФ-2023
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Корпорация МСП намерена в ближайшее время запустить в России "Магазин франшиз", где будут предлагаться прошедшие экспертизу варианты для запуска бизнеса, сообшает пресс-служба корпорации.
Уже на старте проекта будет доступно несколько десятков предложений со "знаком качества", заявил во время Петербургского международного экономического форума генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
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"Сейчас у нас на подходе запуск сервиса "Покупка франшизы" на платформе МСП.РФ. Он создается для желающих открыть свое дело по модели франчайзинга. Сервис позволит сравнить условия и выбрать наиболее подходящий вариант. Главное преимущество нашего "Магазина" для предпринимателей — каждая франшиза здесь будет иметь "знак качества": она прошла проверку Корпорации МСП и экспертизу Российской ассоциации франчайзинга", — рассказал Исаевич.
Он подчеркнул, что для франчайзеров (владельцев франшизы - ред.) размещение будет бесплатным. Для них на Цифровой платформе появится удобный личный кабинет с возможностью обрабатывать заявки от потенциальных партнеров. На первом этапе количество предложений будет порядка 40, потом — около 150.
Цифровая платформа МСП.РФ создана для поддержки малого и среднего бизнеса и развивается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Его реализацию курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.