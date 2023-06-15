https://ria.ru/20230615/ekonomika-1878234867.html

Набиуллина заявила о проявлениях "блоковости" в мировой экономике

Набиуллина заявила о проявлениях "блоковости" в мировой экономике - РИА Новости, 15.06.2023

Набиуллина заявила о проявлениях "блоковости" в мировой экономике

Банк России отмечает проявления "блоковости" в мировой экономике, стали сильнее проявляться вопросы национальной безопасности в экономике и торговле, заявила... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T09:57

2023-06-15T09:57

2023-06-15T09:57

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Банк России отмечает проявления "блоковости" в мировой экономике, стали сильнее проявляться вопросы национальной безопасности в экономике и торговле, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Как бы мы это не называли - деглобализация, фрагментация, термины не устоялись, на мой взгляд, происходит фрагментация. Это даже не риск, это факт и неизбежность, это системные изменения", - сказала она, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)."В США говорят о так называемом френдшоринге, в Европейском союзе о делистинге. Мы говорим о выстраивании отношений с дружественными странами. Все это ведет к проявлениям "блоковости", пусть даже с размытыми границами", - продолжила она."Мы видим, что в инвестициях на первый план выходит вопрос не только экономической эффективности, но и вопрос национальной безопасности. Поэтому торговля с дружественными странами, инвестиции, выстраивание производственных цепочек тоже происходит прежде всего с дружественными странами", - сказала она."Поэтому, конечно, конфигурация мировой экономики меняется. И следствием этого будет вычет из глобального роста и возможное замедление технологического прогресса, мы должны учитывать этот риск", - отметила Набиуллина.Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/retsessiya-1878209223.html

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экономика, россия, сша, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), в мире