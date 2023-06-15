https://ria.ru/20230615/delegatsiya-1878304242.html

Делегация Приморья участвует в Харбинской торгово-экономической ярмарке

Делегация Приморья участвует в Харбинской торгово-экономической ярмарке - РИА Новости, 15.06.2023

Делегация Приморья участвует в Харбинской торгово-экономической ярмарке

Делегация Приморского края во главе с губернатором Олегом Кожемяко прибыла в Китай для участия в Харбинской торгово-экономической ярмарке, которая пройдет с 15... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T12:55

2023-06-15T12:55

2023-06-15T13:00

приморский край

олег кожемяко

китай

хэйлунцзян

россия

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Делегация Приморского края во главе с губернатором Олегом Кожемяко прибыла в Китай для участия в Харбинской торгово-экономической ярмарке, которая пройдет с 15 по 19 июня.В состав делегации Приморья вошли представители региональных органов исполнительной власти, сфер туризма и культуры, институтов развития бизнеса. Свои товары представят более 100 предпринимателей региона.Накануне старта мероприятия губернатор Приморья встретился с Первым секретарем комитета КПК провинции Хэйлунцзян Сюй Цинь."Китай и Россия являются дружественными территориями, в течение многих лет под руководством глав наших государств стратегическое взаимодействие развивается на высоком уровне", - заявил Сюй Цинь.Первый секретарь также отметил, что провинция Хэйлунцзян является основным регионом по сотрудничеству с Россией – здесь товарооборот в прошлом году составил 185 миллиардов юаней, а Харбинская ярмарка служит важной платформой развития сотрудничества между территориями."Она (ярмарка) представляет большие возможности и более широкое взаимодействие по всем направлениям – экономическому, культурному, спортивному. И наша делегация представляет все эти направления", - сказал в ответном слове Олег Кожемяко.Руководитель Приморья подчеркнул, что товарооборот региона с провинцией Хэйлунцзян вырос на 40%, а в целом с Китаем достиг 7,5 миллиардов долларов с перспективой роста к 2024 году до 10 миллиардов долларов. При этом значительная доля внешнеторгового оборота Приморья состоит из экономических отношений именно с провинцией Хэйлунцзян – 60%, а расчеты ведутся в национальных валютах.Также глава Приморья рассказал о модернизации пунктов пропуска, отметив, что в 2024 году они заработают на полную мощность, что даст возможность увеличить объемы перевозимых грузов в десятки раз. Кроме того, регион готов представить предложения по совместной работе над строительством моста Полтавка – Дунин на условиях концессии, что значительно повысит объем грузооборота.Кроме того, Кожемяко предложил создать российско-белорусско-китайский завод по выпуску сухого молока из Белоруссии."Я уверен, что создание такого предприятия на территории провинции Хэйлунцзян было бы одобрено нашими руководителями и нашло поддержку в сопровождении этого проекта. Мы готовы к инвестициям, Беларусь готова к поставкам сырья и технологий. И этот проект мог бы состояться уже в течение полутора лет", - отметил губернатор.Также Кожемяко подчеркнул, что белорусская сторона, как и Китай, заинтересована в поставках товаров через пункты пропуска в Приморье."Этот транзитный коридор мог бы быть использован нашими портами, через которые можно переваливать грузы", - заявил губернатор.Была затронута тема безвизовых туристических обменов и возобновления железнодорожного пассажирского обмена между территориями.В завершение губернатор пригласил детей из провинции Хэйлунцзян принять участие в первых международных летних играх "Дети Приморья", а также выразил надежду, что все озвученные предложения дадут новый импульс к развитию отношений между Россией и Китаем, укрепят не только экономические, но и культурные связи.В 2022 году объем российско-китайской торговли достиг отметки в 190 миллиардов долларов. За период с января по апрель 2023 года двусторонний товарооборот вырос на 70 миллиардов долларов. Ожидается, что по итогам года он превысит 200 миллиардов долларов. При этом расчеты проводятся в национальных валютах.На фоне роста торгового и инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем все более благоприятным становится инвестиционное сотрудничество между северо-востоком Китая и Дальним Востоком России. Недавно Китай начал использовать порт Владивостока для внутренних грузовых перевозок.

https://ria.ru/20230425/fury-1867533064.html

https://ria.ru/20230609/kitay-1877033328.html

приморский край

китай

хэйлунцзян

россия

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

приморский край, олег кожемяко, китай, хэйлунцзян, россия