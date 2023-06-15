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Книгу юмора и сатиры поэта Гамзатова со шрифтом Брайля издали в Дагестане - РИА Новости, 15.06.2023
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Республика Дагестан
 
19:48 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/dagestan-1878459337.html
Книгу юмора и сатиры поэта Гамзатова со шрифтом Брайля издали в Дагестане
Книгу юмора и сатиры поэта Гамзатова со шрифтом Брайля издали в Дагестане - РИА Новости, 15.06.2023
Книгу юмора и сатиры поэта Гамзатова со шрифтом Брайля издали в Дагестане
Дагестанская библиотека для слепых издала сборник сатирических и юмористических произведений народного поэта республики Расула Гамзатова, отпечатанную шрифтом... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T19:48
2023-06-15T19:48
республика дагестан
расул гамзатов
россия
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МАХАЧКАЛА, 15 июн - РИА Новости. Дагестанская библиотека для слепых издала сборник сатирических и юмористических произведений народного поэта республики Расула Гамзатова, отпечатанную шрифтом Брайля, сообщается в Telegram-канале учреждения.“Республиканская специальная библиотека для слепых выпустила книгу Расула Гамзатова “Книга юмора и сатиры”, отпечатанную рельефно-точечным шрифтом. Книга издана в рамках празднования 100-летия со дня рождения известного во всем мире поэта Расула Гамзатова. В “Книгу юмора и сатиры” вошли избранные сатирические и юмористические произведения разных лет”, – говорится в публикации.Сборник включает в себя горские сказания, письмена, надписи, эпиграммы и многое другое. “Рассчитана на широкий круг читателей”, – отметили в библиотеке.Расул Гамзатов – советский и российский поэт, прозаик, публицист, общественный и политический деятель, переводчик. Герой Социалистического Труда, народный поэт и заслуженный деятель искусств Дагестана, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного и четырех орденов Ленина.Умер Гамзатов 3 ноября 2003 года. В прошлом году президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения поэта. Выставки, концерты, творческие встречи, приуроченные к этой дате, проходят во многих регионах страны.
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расул гамзатов, россия
Республика Дагестан, Расул Гамзатов, Россия

Книгу юмора и сатиры поэта Гамзатова со шрифтом Брайля издали в Дагестане

© Фото : пресс-служба Республиканской специальной библиотеки для слепыхКнига юмора и сатиры поэта Расула Гамзатова со шрифтом Брайля в Дагестане
Книга юмора и сатиры поэта Расула Гамзатова со шрифтом Брайля в Дагестане - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : пресс-служба Республиканской специальной библиотеки для слепых
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 15 июн - РИА Новости. Дагестанская библиотека для слепых издала сборник сатирических и юмористических произведений народного поэта республики Расула Гамзатова, отпечатанную шрифтом Брайля, сообщается в Telegram-канале учреждения.
“Республиканская специальная библиотека для слепых выпустила книгу Расула Гамзатова “Книга юмора и сатиры”, отпечатанную рельефно-точечным шрифтом. Книга издана в рамках празднования 100-летия со дня рождения известного во всем мире поэта Расула Гамзатова. В “Книгу юмора и сатиры” вошли избранные сатирические и юмористические произведения разных лет”, – говорится в публикации.
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Сборник включает в себя горские сказания, письмена, надписи, эпиграммы и многое другое. “Рассчитана на широкий круг читателей”, – отметили в библиотеке.
Расул Гамзатов – советский и российский поэт, прозаик, публицист, общественный и политический деятель, переводчик. Герой Социалистического Труда, народный поэт и заслуженный деятель искусств Дагестана, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного и четырех орденов Ленина.
Умер Гамзатов 3 ноября 2003 года. В прошлом году президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения поэта. Выставки, концерты, творческие встречи, приуроченные к этой дате, проходят во многих регионах страны.
 
Республика ДагестанРасул ГамзатовРоссия
 
 
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