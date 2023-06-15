https://ria.ru/20230615/bezopasnost-1878338888.html
В России создали новую цифровую систему безопасности для вузов
В России создали новую цифровую систему безопасности для вузов - РИА Новости, 15.06.2023
В России создали новую цифровую систему безопасности для вузов
Вузы оснастят первой в Российской Федерации системой комплексной безопасности, разработанной Национальным исследовательским Томским государственным... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T14:21
2023-06-15T14:21
2023-06-15T14:21
пмэф-2023
экономика
эдуард галажинский
алексей райкевич
владимир мазур
россия
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Вузы оснастят первой в Российской Федерации системой комплексной безопасности, разработанной Национальным исследовательским Томским государственным университетом и АО "ГЛОНАСС" на основе отечественных цифровых технологий с применением искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба АО "ГЛОНАСС".Уникальное решение масштабируют на образовательные учреждения Томской области и всей страны. Соответствующее соглашение на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали губернатор Томской области Владимир Мазур, ректор ТГУ Эдуард Галажинский и гендиректор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.Система ранее была развернута и успешно протестирована в одном из корпусов ТГУ. Пилотная версия решения получила положительные оценки от федерального и регионального МЧС. В основе системы - специальные датчики индор-навигации и мобильное приложение, которые определяют местоположение студентов и преподавателей с высокой точностью. Она оперативно оповещает о возникновении чрезвычайных ситуаций и формирует безопасный маршрут эвакуации из зоны происшествия. Вся информация через госинформсистему "ЭРА-ГЛОНАСС" поступает в ситуационный центр университета с возможностью за считанные секунды передачи экстренного сообщения в региональную службу спасения "112".Система также позволяет экстренным службам получить информацию на поэтажном цифровом плане здания о числе людей, оказавшихся в зоне ЧС, и оперативно принять необходимые меры для оказания помощи и эвакуации.Генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич отметил, что в системе сконцентрирован ряд отечественных решений, которые позволяют сократить необходимое для спасения людей драгоценное время получения информации о возникновении чрезвычайных ситуаций."В рамках проекта используется действующая инфраструктура и сеть связи госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС", которая в среднем за 19 секунд передает вызов в экстренные службы. Спасатели на месте с помощью системы, агрегирующей данные со всех датчиков индор-навигации и мобильных телефонов, могут более точно ориентироваться внутри здания, оказывать своевременную помощь на основе достоверной и точной информации о местонахождении пострадавших", - заключил Райкевич.Следующим шагом развития умной системы комплексной безопасности станет внедрение технологии в вузах и школах Томской области.Система разрабатывалась при поддержке госпрограммы "Приоритет 2030". В перспективе такой комплексный подход позволит обеспечить современный уровень безопасности более 60 тысяч студентов Томска и миллионов учащихся вузов в России.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, эдуард галажинский, алексей райкевич, владимир мазур, россия
ПМЭФ-2023, Экономика, Эдуард Галажинский, Алексей Райкевич, Владимир Мазур, Россия
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Вузы оснастят первой в Российской Федерации системой комплексной безопасности, разработанной Национальным исследовательским Томским государственным университетом и АО "ГЛОНАСС" на основе отечественных цифровых технологий с применением искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба АО "ГЛОНАСС".
Уникальное решение масштабируют на образовательные учреждения Томской области
и всей страны. Соответствующее соглашение на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали губернатор Томской области Владимир Мазур
, ректор ТГУ Эдуард Галажинский
и гендиректор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич
.
Ярославский завод Komatsu продолжает сервисную деятельность
Система ранее была развернута и успешно протестирована в одном из корпусов ТГУ. Пилотная версия решения получила положительные оценки от федерального и регионального МЧС
. В основе системы - специальные датчики индор-навигации и мобильное приложение, которые определяют местоположение студентов и преподавателей с высокой точностью. Она оперативно оповещает о возникновении чрезвычайных ситуаций и формирует безопасный маршрут эвакуации из зоны происшествия. Вся информация через госинформсистему "ЭРА-ГЛОНАС
С" поступает в ситуационный центр университета с возможностью за считанные секунды передачи экстренного сообщения в региональную службу спасения "112".
Система также позволяет экстренным службам получить информацию на поэтажном цифровом плане здания о числе людей, оказавшихся в зоне ЧС, и оперативно принять необходимые меры для оказания помощи и эвакуации.
Генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич отметил, что в системе сконцентрирован ряд отечественных решений, которые позволяют сократить необходимое для спасения людей драгоценное время получения информации о возникновении чрезвычайных ситуаций.
"В рамках проекта используется действующая инфраструктура и сеть связи госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС", которая в среднем за 19 секунд передает вызов в экстренные службы. Спасатели на месте с помощью системы, агрегирующей данные со всех датчиков индор-навигации и мобильных телефонов, могут более точно ориентироваться внутри здания, оказывать своевременную помощь на основе достоверной и точной информации о местонахождении пострадавших", - заключил Райкевич.
Нейросеть "Жириновский" ответила на вопрос о следующем президенте
Следующим шагом развития умной системы комплексной безопасности станет внедрение технологии в вузах и школах Томской области.
Система разрабатывалась при поддержке госпрограммы "Приоритет 2030". В перспективе такой комплексный подход позволит обеспечить современный уровень безопасности более 60 тысяч студентов Томска
и миллионов учащихся вузов в России.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге
14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.