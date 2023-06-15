https://ria.ru/20230615/banking-1878206364.html

Эксперт заявил, что Москве нужно было испытать исламский банкинг

Эксперт заявил, что Москве нужно было испытать исламский банкинг - РИА Новости, 15.06.2023

Эксперт заявил, что Москве нужно было испытать исламский банкинг

Москву стоило включить в эксперимент по исламскому банкингу, так как в столице проживает огромное число мусульман, заявил в интервью РИА Новости в рамках... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T05:19

2023-06-15T05:19

2023-06-15T07:06

пмэф 2023

экономика

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ильяс зарипов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Москву стоило включить в эксперимент по исламскому банкингу, так как в столице проживает огромное число мусульман, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 экономист, магистр практики исламских финансов, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Ильяс Зарипов. "Что касается территории проведения пилота, с моей точки зрения, можно было и другие мусульманские регионы включить. Кроме того, очень странно, на мой взгляд, что, например, Москва или Санкт-Петербург не вовлечены в этот эксперимент, поскольку здесь проживает огромное число мусульман", - заявил экономист. "С моей точки зрения, Москву в этот эксперимент тоже надо было включать. Но решили пока взять те регионы, где уже существуют исламские финансовые институты, чтобы проверить, как такая модель будет развиваться, если появятся определенные правовые условия", - добавил Зарипов. Комментируя планируемые сроки эксперимента, он отметил, что их могут продлить. Но, по мнению эксперта, в течение первого полугодия будут выявляться проблемы, которые надо решить. "По сути эксперимент нужен для того, чтобы создать комплексный закон об исламском финансировании и развивать всю необходимую для него инфраструктуру", - указал Зарипов. Экономист пояснил, что исламские финансы – это альтернатива традиционной финансовой модели, они строятся на принципах, берущих свое начало от конфессиональной составляющей ислама. В такой системе запрещено взимать вознаграждение в виде ссудного процента, финансировать деятельность, связанную с производством или торговлей табачной, алкогольной продукцией, оружием и боеприпасами, а также игорным бизнесом. В прошлом году Госдума приняла в первом чтении проект о пилотной реализации исламского банкинга. Эксперимент продлится два года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Его участниками станут банки, некредитные финансовые организации, в первую очередь МФО, возможно, потребительские кредитные кооперативы, и иные юрлица, зарегистрированные, находящиеся и ведущие деятельность по партнерскому финансированию в регионах-участниках эксперимента. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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экономика, москва, санкт-петербург, ильяс зарипов, рэу имени г. в. плеханова, госдума рф