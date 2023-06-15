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Эксперт заявил, что Москве нужно было испытать исламский банкинг - РИА Новости, 15.06.2023
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05:19 15.06.2023 (обновлено: 07:06 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/banking-1878206364.html
Эксперт заявил, что Москве нужно было испытать исламский банкинг
Эксперт заявил, что Москве нужно было испытать исламский банкинг - РИА Новости, 15.06.2023
Эксперт заявил, что Москве нужно было испытать исламский банкинг
Москву стоило включить в эксперимент по исламскому банкингу, так как в столице проживает огромное число мусульман, заявил в интервью РИА Новости в рамках... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T05:19
2023-06-15T07:06
пмэф 2023
экономика
москва
санкт-петербург
ильяс зарипов
рэу имени г. в. плеханова
госдума рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Москву стоило включить в эксперимент по исламскому банкингу, так как в столице проживает огромное число мусульман, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 экономист, магистр практики исламских финансов, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Ильяс Зарипов. "Что касается территории проведения пилота, с моей точки зрения, можно было и другие мусульманские регионы включить. Кроме того, очень странно, на мой взгляд, что, например, Москва или Санкт-Петербург не вовлечены в этот эксперимент, поскольку здесь проживает огромное число мусульман", - заявил экономист. "С моей точки зрения, Москву в этот эксперимент тоже надо было включать. Но решили пока взять те регионы, где уже существуют исламские финансовые институты, чтобы проверить, как такая модель будет развиваться, если появятся определенные правовые условия", - добавил Зарипов. Комментируя планируемые сроки эксперимента, он отметил, что их могут продлить. Но, по мнению эксперта, в течение первого полугодия будут выявляться проблемы, которые надо решить. "По сути эксперимент нужен для того, чтобы создать комплексный закон об исламском финансировании и развивать всю необходимую для него инфраструктуру", - указал Зарипов. Экономист пояснил, что исламские финансы – это альтернатива традиционной финансовой модели, они строятся на принципах, берущих свое начало от конфессиональной составляющей ислама. В такой системе запрещено взимать вознаграждение в виде ссудного процента, финансировать деятельность, связанную с производством или торговлей табачной, алкогольной продукцией, оружием и боеприпасами, а также игорным бизнесом. В прошлом году Госдума приняла в первом чтении проект о пилотной реализации исламского банкинга. Эксперимент продлится два года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Его участниками станут банки, некредитные финансовые организации, в первую очередь МФО, возможно, потребительские кредитные кооперативы, и иные юрлица, зарегистрированные, находящиеся и ведущие деятельность по партнерскому финансированию в регионах-участниках эксперимента. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/investitsii-1878199885.html
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экономика, москва, санкт-петербург, ильяс зарипов, рэу имени г. в. плеханова, госдума рф
ПМЭФ 2023, Экономика, Москва, Санкт-Петербург, Ильяс Зарипов, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Госдума РФ
ПМЭФ 2023
Эксперт заявил, что Москве нужно было испытать исламский банкинг

Экономист Зарипов: Москву нужно было включить в эксперимент по исламскому банкингу

© РИА Новости / Алексей Лебедев | Перейти в медиабанкВид на "Москва-Сити" с Воробьевской набережной в Москве
Вид на Москва-Сити с Воробьевской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Алексей Лебедев
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Вид на "Москва-Сити" с Воробьевской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Москву стоило включить в эксперимент по исламскому банкингу, так как в столице проживает огромное число мусульман, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 экономист, магистр практики исламских финансов, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Ильяс Зарипов.
«
"Что касается территории проведения пилота, с моей точки зрения, можно было и другие мусульманские регионы включить. Кроме того, очень странно, на мой взгляд, что, например, Москва или Санкт-Петербург не вовлечены в этот эксперимент, поскольку здесь проживает огромное число мусульман", - заявил экономист.
"С моей точки зрения, Москву в этот эксперимент тоже надо было включать. Но решили пока взять те регионы, где уже существуют исламские финансовые институты, чтобы проверить, как такая модель будет развиваться, если появятся определенные правовые условия", - добавил Зарипов.
Комментируя планируемые сроки эксперимента, он отметил, что их могут продлить. Но, по мнению эксперта, в течение первого полугодия будут выявляться проблемы, которые надо решить. "По сути эксперимент нужен для того, чтобы создать комплексный закон об исламском финансировании и развивать всю необходимую для него инфраструктуру", - указал Зарипов.
График на мониторе компьютера - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Экономист назвал исламский тип инвестиций предпочтительным для России
02:14
Экономист пояснил, что исламские финансы – это альтернатива традиционной финансовой модели, они строятся на принципах, берущих свое начало от конфессиональной составляющей ислама. В такой системе запрещено взимать вознаграждение в виде ссудного процента, финансировать деятельность, связанную с производством или торговлей табачной, алкогольной продукцией, оружием и боеприпасами, а также игорным бизнесом.
В прошлом году Госдума приняла в первом чтении проект о пилотной реализации исламского банкинга. Эксперимент продлится два года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Его участниками станут банки, некредитные финансовые организации, в первую очередь МФО, возможно, потребительские кредитные кооперативы, и иные юрлица, зарегистрированные, находящиеся и ведущие деятельность по партнерскому финансированию в регионах-участниках эксперимента.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023: Чебурашка, беспилотные грузовики и виртуальная реальность
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Чебурашка стал в этом году героем, который объединил у экранов миллионы зрителей. Знаковому персонажу посвятили целый стенд на Петербургском форуме.

Стенд Чебурашка

Чебурашка стал в этом году героем, который объединил у экранов миллионы зрителей. Знаковому персонажу посвятили целый стенд на Петербургском форуме.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ПМЭФ-2023 приехали делегаты более чем ста стран, и у всех — большие планы.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

На ПМЭФ-2023 приехали делегаты более чем ста стран, и у всех — большие планы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
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В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Запуск беспилотных грузовиков из Санкт-Петербурга в Москву

В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
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У гостей ПМЭФ есть возможность совершить и иное путешествие — виртуальное. Все благодаря сервисам дополненной реальности.

Участник в шлеме виртуальной реальности на выставке

У гостей ПМЭФ есть возможность совершить и иное путешествие — виртуальное. Все благодаря сервисам дополненной реальности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Когда-то у форума было два основных дня и один "разгонно-завершающий". Сейчас дней уже четыре, и они все заполнены.

Сессия Роль бизнеса на пространстве Большой Евразии в современных условиях

Когда-то у форума было два основных дня и один "разгонно-завершающий". Сейчас дней уже четыре, и они все заполнены.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Деловая программа ПМЭФ-2023 затрагивает широкий спектр вопросов: от проблем мировой экономики в эпоху глобального перелома до народосбережения и развития рынка труда в России.

Компания Росгеология заключила соглашение с компанией Завод бурового оборудования

Деловая программа ПМЭФ-2023 затрагивает широкий спектр вопросов: от проблем мировой экономики в эпоху глобального перелома до народосбережения и развития рынка труда в России.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участники Петербургского международного экономического форума.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники Петербургского международного экономического форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Вездеход "Пластун" у конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".

Вездеход Пластун у конгрессно-выставочного центра Экспофорум

Вездеход "Пластун" у конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Международный экономический форум проводят в Петербурге каждый год начиная с 1997-го.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Международный экономический форум проводят в Петербурге каждый год начиная с 1997-го.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

С 2005 года форум проводят под патронатом и при участии президента России.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

С 2005 года форум проводят под патронатом и при участии президента России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Чебурашка стал в этом году героем, который объединил у экранов миллионы зрителей. Знаковому персонажу посвятили целый стенд на Петербургском форуме.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

На ПМЭФ-2023 приехали делегаты более чем ста стран, и у всех — большие планы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

У гостей ПМЭФ есть возможность совершить и иное путешествие — виртуальное. Все благодаря сервисам дополненной реальности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Когда-то у форума было два основных дня и один "разгонно-завершающий". Сейчас дней уже четыре, и они все заполнены.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Деловая программа ПМЭФ-2023 затрагивает широкий спектр вопросов: от проблем мировой экономики в эпоху глобального перелома до народосбережения и развития рынка труда в России.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
6 из 10

Участники Петербургского международного экономического форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Вездеход "Пластун" у конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Международный экономический форум проводят в Петербурге каждый год начиная с 1997-го.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

С 2005 года форум проводят под патронатом и при участии президента России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10
 
ПМЭФ 2023ЭкономикаМоскваСанкт-ПетербургИльяс ЗариповРЭУ имени Г. В. ПлехановаГосдума РФ
 
 
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