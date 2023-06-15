Эксперт заявил, что Москве нужно было испытать исламский банкинг

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Москву стоило включить в эксперимент по исламскому банкингу, так как в столице проживает огромное число мусульман, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 экономист, магистр практики исламских финансов, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Ильяс Зарипов. "Что касается территории проведения пилота, с моей точки зрения, можно было и другие мусульманские регионы включить. Кроме того, очень странно, на мой взгляд, что, например, Москва или Санкт-Петербург не вовлечены в этот эксперимент, поскольку здесь проживает огромное число мусульман", - заявил экономист. "С моей точки зрения, Москву в этот эксперимент тоже надо было включать. Но решили пока взять те регионы, где уже существуют исламские финансовые институты, чтобы проверить, как такая модель будет развиваться, если появятся определенные правовые условия", - добавил Зарипов. Комментируя планируемые сроки эксперимента, он отметил, что их могут продлить. Но, по мнению эксперта, в течение первого полугодия будут выявляться проблемы, которые надо решить. "По сути эксперимент нужен для того, чтобы создать комплексный закон об исламском финансировании и развивать всю необходимую для него инфраструктуру", - указал Зарипов. Экономист пояснил, что исламские финансы – это альтернатива традиционной финансовой модели, они строятся на принципах, берущих свое начало от конфессиональной составляющей ислама. В такой системе запрещено взимать вознаграждение в виде ссудного процента, финансировать деятельность, связанную с производством или торговлей табачной, алкогольной продукцией, оружием и боеприпасами, а также игорным бизнесом. В прошлом году Госдума приняла в первом чтении проект о пилотной реализации исламского банкинга. Эксперимент продлится два года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Его участниками станут банки, некредитные финансовые организации, в первую очередь МФО, возможно, потребительские кредитные кооперативы, и иные юрлица, зарегистрированные, находящиеся и ведущие деятельность по партнерскому финансированию в регионах-участниках эксперимента. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Вид на "Москва-Сити" с Воробьевской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Москву стоило включить в эксперимент по исламскому банкингу, так как в столице проживает огромное число мусульман, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 экономист, магистр практики исламских финансов, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Ильяс Зарипов.
«
"Что касается территории проведения пилота, с моей точки зрения, можно было и другие мусульманские регионы включить. Кроме того, очень странно, на мой взгляд, что, например, Москва или Санкт-Петербург не вовлечены в этот эксперимент, поскольку здесь проживает огромное число мусульман", - заявил экономист.
"С моей точки зрения, Москву в этот эксперимент тоже надо было включать. Но решили пока взять те регионы, где уже существуют исламские финансовые институты, чтобы проверить, как такая модель будет развиваться, если появятся определенные правовые условия", - добавил Зарипов.
Комментируя планируемые сроки эксперимента, он отметил, что их могут продлить. Но, по мнению эксперта, в течение первого полугодия будут выявляться проблемы, которые надо решить. "По сути эксперимент нужен для того, чтобы создать комплексный закон об исламском финансировании и развивать всю необходимую для него инфраструктуру", - указал Зарипов.
Экономист назвал исламский тип инвестиций предпочтительным для России
02:14
Экономист пояснил, что исламские финансы – это альтернатива традиционной финансовой модели, они строятся на принципах, берущих свое начало от конфессиональной составляющей ислама. В такой системе запрещено взимать вознаграждение в виде ссудного процента, финансировать деятельность, связанную с производством или торговлей табачной, алкогольной продукцией, оружием и боеприпасами, а также игорным бизнесом.
В прошлом году Госдума приняла в первом чтении проект о пилотной реализации исламского банкинга. Эксперимент продлится два года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Его участниками станут банки, некредитные финансовые организации, в первую очередь МФО, возможно, потребительские кредитные кооперативы, и иные юрлица, зарегистрированные, находящиеся и ведущие деятельность по партнерскому финансированию в регионах-участниках эксперимента.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.