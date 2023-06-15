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"Татнефть" построит в Кировской области сеть автозаправочных станций - РИА Новости, 15.06.2023
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Кировская область
Кировская область
 
12:39 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/azs-1878297530.html
"Татнефть" построит в Кировской области сеть автозаправочных станций
"Татнефть" построит в Кировской области сеть автозаправочных станций - РИА Новости, 15.06.2023
"Татнефть" построит в Кировской области сеть автозаправочных станций
Сеть АЗС компании "Татнефть" планируется построить на территории Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T12:39
2023-06-15T12:39
кировская область
экономика
кировская область
казань
александр соколов (глава кировской области)
пмэф
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн — РИА Новости. Сеть АЗС компании "Татнефть" планируется построить на территории Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Губернатор Кировской области Александр Соколов подписал соглашение о сотрудничестве с ПАО "Татнефть" на Петербургском международном экономическом форуме. "В рамках соглашения планируется построить на территории Кировской области сеть АЗС и комплексов компании. Основными направлениями сотрудничества станут обеспечение региона качественным моторным и газомоторным топливом, сопутствующим сервисом, реализация совместных социальных программ, благотворительных и культурных проектов", - говорится в сообщении. Вопрос о возможности открытия на территории Кировской области сети автозаправочных станций "Татнефти" глава региона обсуждал с главой Татарстана Рустамом Миннихановым в рамках рабочего визита в Казань. "Компания построит в разных районах Кировской области 30 автозаправочных станций. Инвестиции в Кировскую область исчисляются миллиардами рублей. Но главное – на топливном рынке усилится конкуренция, что обязано привести к снижению цены на бензин для жителей. Кроме того, благодаря соглашению появится сеть зарядных станций для электротранспорта, а также будут налажены поставки моторного и газомоторного топлива", - цитирует пресс-служба слова Соколова. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, кировская область, казань, александр соколов (глава кировской области), пмэф
Кировская область, Экономика, Кировская область, Казань, Александр Соколов (глава Кировской области), ПМЭФ
"Татнефть" построит в Кировской области сеть автозаправочных станций

Кировский губернатор Соколов договорился с "Татнефтью" о строительстве в области 30 АЗС

© Максим БогодвидТатнефть-АЗС центр
Татнефть-АЗС центр
© Максим Богодвид
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн — РИА Новости. Сеть АЗС компании "Татнефть" планируется построить на территории Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор Кировской области Александр Соколов подписал соглашение о сотрудничестве с ПАО "Татнефть" на Петербургском международном экономическом форуме.
«
"В рамках соглашения планируется построить на территории Кировской области сеть АЗС и комплексов компании. Основными направлениями сотрудничества станут обеспечение региона качественным моторным и газомоторным топливом, сопутствующим сервисом, реализация совместных социальных программ, благотворительных и культурных проектов", - говорится в сообщении.
Вопрос о возможности открытия на территории Кировской области сети автозаправочных станций "Татнефти" глава региона обсуждал с главой Татарстана Рустамом Миннихановым в рамках рабочего визита в Казань.
"Компания построит в разных районах Кировской области 30 автозаправочных станций. Инвестиции в Кировскую область исчисляются миллиардами рублей. Но главное – на топливном рынке усилится конкуренция, что обязано привести к снижению цены на бензин для жителей. Кроме того, благодаря соглашению появится сеть зарядных станций для электротранспорта, а также будут налажены поставки моторного и газомоторного топлива", - цитирует пресс-служба слова Соколова.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. День второй
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Насыщенная программа ПМЭФ-2023 продолжается.

Автомобиль Lada X-Cross на выставке в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Насыщенная программа ПМЭФ-2023 продолжается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.

Сессия Место для каждого: образование и наука в аграрных университетах

Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
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Изюминкой стенда Московской области стала репродукция картины Валентина Серова "Девочка с персиками". Ее выложили из продукции брендов региона.

Посетители форума у стенда Московской области в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Изюминкой стенда Московской области стала репродукция картины Валентина Серова "Девочка с персиками". Ее выложили из продукции брендов региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках ПМЭФ-2023 заключаются деловые соглашения.

Александр Шарабайко, Член правления, заместитель генерального директора по финансам и международным проектам, ПАО ФосАгро и Алмир Америко, Руководитель московского офиса Бразильского агентства по развитию экспорта Апекс Бразил

В рамках ПМЭФ-2023 заключаются деловые соглашения.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
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На форуме открылась тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству. На ней представлены презентационная площадка, дегустационная зона, выставочная экспозиция и лаундж-зона.

Стенд Виноград на выставке

На форуме открылась тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству. На ней представлены презентационная площадка, дегустационная зона, выставочная экспозиция и лаундж-зона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия выступает РИА Новости.

Стенд РИА Новости

Информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия выступает РИА Новости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.

Стенд Псковской области на выставке

ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На форуме всегда обсуждаются самые важные экономические вопросы.

Сессия Международная кооперация: от задач к решению

На форуме всегда обсуждаются самые важные экономические вопросы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Именно поэтому на ПМЭФ традиционно приезжают участники из множества стран.

Участники в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Именно поэтому на ПМЭФ традиционно приезжают участники из множества стран.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.

Посетители на 2-ой Санкт-Петербургская ярмарка искусства 1703

Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Насыщенная программа ПМЭФ-2023 продолжается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Изюминкой стенда Московской области стала репродукция картины Валентина Серова "Девочка с персиками". Ее выложили из продукции брендов региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

В рамках ПМЭФ-2023 заключаются деловые соглашения.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

На форуме открылась тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству. На ней представлены презентационная площадка, дегустационная зона, выставочная экспозиция и лаундж-зона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия выступает РИА Новости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

На форуме всегда обсуждаются самые важные экономические вопросы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Именно поэтому на ПМЭФ традиционно приезжают участники из множества стран.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Кировская областьЭкономикаКировская областьКазаньАлександр Соколов (глава Кировской области)ПМЭФ
 
 
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