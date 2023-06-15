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"Татнефть" построит в Кировской области сеть автозаправочных станций

"Татнефть" построит в Кировской области сеть автозаправочных станций - РИА Новости, 15.06.2023

"Татнефть" построит в Кировской области сеть автозаправочных станций

Сеть АЗС компании "Татнефть" планируется построить на территории Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T12:39

2023-06-15T12:39

2023-06-15T12:39

кировская область

экономика

кировская область

казань

александр соколов (глава кировской области)

пмэф

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн — РИА Новости. Сеть АЗС компании "Татнефть" планируется построить на территории Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Губернатор Кировской области Александр Соколов подписал соглашение о сотрудничестве с ПАО "Татнефть" на Петербургском международном экономическом форуме. "В рамках соглашения планируется построить на территории Кировской области сеть АЗС и комплексов компании. Основными направлениями сотрудничества станут обеспечение региона качественным моторным и газомоторным топливом, сопутствующим сервисом, реализация совместных социальных программ, благотворительных и культурных проектов", - говорится в сообщении. Вопрос о возможности открытия на территории Кировской области сети автозаправочных станций "Татнефти" глава региона обсуждал с главой Татарстана Рустамом Миннихановым в рамках рабочего визита в Казань. "Компания построит в разных районах Кировской области 30 автозаправочных станций. Инвестиции в Кировскую область исчисляются миллиардами рублей. Но главное – на топливном рынке усилится конкуренция, что обязано привести к снижению цены на бензин для жителей. Кроме того, благодаря соглашению появится сеть зарядных станций для электротранспорта, а также будут налажены поставки моторного и газомоторного топлива", - цитирует пресс-служба слова Соколова. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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Ольга Фомченкова

экономика, кировская область, казань, александр соколов (глава кировской области), пмэф