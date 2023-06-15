"Татнефть" построит в Кировской области сеть автозаправочных станций

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн — РИА Новости. Сеть АЗС компании "Татнефть" планируется построить на территории Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Губернатор Кировской области Александр Соколов подписал соглашение о сотрудничестве с ПАО "Татнефть" на Петербургском международном экономическом форуме. "В рамках соглашения планируется построить на территории Кировской области сеть АЗС и комплексов компании. Основными направлениями сотрудничества станут обеспечение региона качественным моторным и газомоторным топливом, сопутствующим сервисом, реализация совместных социальных программ, благотворительных и культурных проектов", - говорится в сообщении. Вопрос о возможности открытия на территории Кировской области сети автозаправочных станций "Татнефти" глава региона обсуждал с главой Татарстана Рустамом Миннихановым в рамках рабочего визита в Казань. "Компания построит в разных районах Кировской области 30 автозаправочных станций. Инвестиции в Кировскую область исчисляются миллиардами рублей. Но главное – на топливном рынке усилится конкуренция, что обязано привести к снижению цены на бензин для жителей. Кроме того, благодаря соглашению появится сеть зарядных станций для электротранспорта, а также будут налажены поставки моторного и газомоторного топлива", - цитирует пресс-служба слова Соколова. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн — РИА Новости. Сеть АЗС компании "Татнефть" планируется построить на территории Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор Кировской области Александр Соколов подписал соглашение о сотрудничестве с ПАО "Татнефть" на Петербургском международном экономическом форуме.
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"В рамках соглашения планируется построить на территории Кировской области сеть АЗС и комплексов компании. Основными направлениями сотрудничества станут обеспечение региона качественным моторным и газомоторным топливом, сопутствующим сервисом, реализация совместных социальных программ, благотворительных и культурных проектов", - говорится в сообщении.
Вопрос о возможности открытия на территории Кировской области сети автозаправочных станций "Татнефти" глава региона обсуждал с главой Татарстана Рустамом Миннихановым в рамках рабочего визита в Казань.
"Компания построит в разных районах Кировской области 30 автозаправочных станций. Инвестиции в Кировскую область исчисляются миллиардами рублей. Но главное – на топливном рынке усилится конкуренция, что обязано привести к снижению цены на бензин для жителей. Кроме того, благодаря соглашению появится сеть зарядных станций для электротранспорта, а также будут налажены поставки моторного и газомоторного топлива", - цитирует пресс-служба слова Соколова.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
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