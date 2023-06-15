Рейтинг@Mail.ru
Росбанк назвал самые популярные автомобили в кредит в России - РИА Новости, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
05:25 15.06.2023 (обновлено: 07:06 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/avtomobili-1878206662.html
Росбанк назвал самые популярные автомобили в кредит в России
Росбанк назвал самые популярные автомобили в кредит в России - РИА Новости, 15.06.2023
Росбанк назвал самые популярные автомобили в кредит в России
Самыми популярными автомобилями, которые россияне берут в кредит, стали китайские Geely, Haval и Chery, вытеснившие "корейцев" и "россиян", рассказала в... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T05:25
2023-06-15T07:06
пмэф-2023
россия
экономика
росбанк
национальное бюро кредитных историй
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828810901_0:94:3309:1955_1920x0_80_0_0_7bb6a2205080e079f8eac6d24b62c97c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Самыми популярными автомобилями, которые россияне берут в кредит, стали китайские Geely, Haval и Chery, вытеснившие "корейцев" и "россиян", рассказала в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава Росбанка Наталья Воеводина. "Если раньше среди самых популярных брендов были Kia, ВАЗ и Hyundai, то теперь это полный переворот линейки - китайские Geely, Haval и Chery", - рассказала Воеводина. Она отметила, что на топ-три марок приходится 45% всех выдач автокредитов. А если смотреть среди новых авто, то доля составляет еще больше - 69,3%. При этом на фоне рекордно низкой первой половины 2022 года за такой же период 2023 было выдано в 3,6 раза больше автокредитов. "Однако срок кредитования увеличился на пять месяцев, сегодня он составляет порядка 5,8 лет", - заключила Воеводина. В прошлом году в России произошел обвал рынка автокредитования. Так, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) общий объем выданных в России кредитов на покупку автомобилей в январе-августе снизился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 432,9 миллиарда рублей. В первом квартале 2023 года выдачи автокредитов, по данным Банка России, начали расти, в том числе благодаря продажам китайских машин. Так, за первый квартал портфель автокредитов вырос на 3,3%, или 40 миллиардов рублей. В свою очередь, выдачи выросли на 23%, до 232 миллиардов рублей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/stavka-1878199484.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828810901_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_4d8ac4ad24ef659725d8189be3d03553.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, росбанк, национальное бюро кредитных историй
ПМЭФ-2023, Россия, Экономика, Росбанк, Национальное бюро кредитных историй
Росбанк назвал самые популярные автомобили в кредит в России

Глава Росбанка: россияне чаще всего берут в кредит китайские Geely, Haval и Chery

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОфициальный дилер Geely "АвтоСпецЦентр" в Москве
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Официальный дилер Geely "АвтоСпецЦентр" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Самыми популярными автомобилями, которые россияне берут в кредит, стали китайские Geely, Haval и Chery, вытеснившие "корейцев" и "россиян", рассказала в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава Росбанка Наталья Воеводина.
«
"Если раньше среди самых популярных брендов были Kia, ВАЗ и Hyundai, то теперь это полный переворот линейки - китайские Geely, Haval и Chery", - рассказала Воеводина.
Она отметила, что на топ-три марок приходится 45% всех выдач автокредитов. А если смотреть среди новых авто, то доля составляет еще больше - 69,3%.
При этом на фоне рекордно низкой первой половины 2022 года за такой же период 2023 было выдано в 3,6 раза больше автокредитов. "Однако срок кредитования увеличился на пять месяцев, сегодня он составляет порядка 5,8 лет", - заключила Воеводина.
В прошлом году в России произошел обвал рынка автокредитования. Так, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) общий объем выданных в России кредитов на покупку автомобилей в январе-августе снизился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 432,9 миллиарда рублей.
Вывеска Росбанка - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Росбанк прогнозирует рост ключевой ставки в России к концу года
02:10
В первом квартале 2023 года выдачи автокредитов, по данным Банка России, начали расти, в том числе благодаря продажам китайских машин. Так, за первый квартал портфель автокредитов вырос на 3,3%, или 40 миллиардов рублей. В свою очередь, выдачи выросли на 23%, до 232 миллиардов рублей.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023: Чебурашка, беспилотные грузовики и виртуальная реальность
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Чебурашка стал в этом году героем, который объединил у экранов миллионы зрителей. Знаковому персонажу посвятили целый стенд на Петербургском форуме.

Стенд Чебурашка

Чебурашка стал в этом году героем, который объединил у экранов миллионы зрителей. Знаковому персонажу посвятили целый стенд на Петербургском форуме.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ПМЭФ-2023 приехали делегаты более чем ста стран, и у всех — большие планы.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

На ПМЭФ-2023 приехали делегаты более чем ста стран, и у всех — большие планы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Запуск беспилотных грузовиков из Санкт-Петербурга в Москву

В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

У гостей ПМЭФ есть возможность совершить и иное путешествие — виртуальное. Все благодаря сервисам дополненной реальности.

Участник в шлеме виртуальной реальности на выставке

У гостей ПМЭФ есть возможность совершить и иное путешествие — виртуальное. Все благодаря сервисам дополненной реальности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Когда-то у форума было два основных дня и один "разгонно-завершающий". Сейчас дней уже четыре, и они все заполнены.

Сессия Роль бизнеса на пространстве Большой Евразии в современных условиях

Когда-то у форума было два основных дня и один "разгонно-завершающий". Сейчас дней уже четыре, и они все заполнены.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Деловая программа ПМЭФ-2023 затрагивает широкий спектр вопросов: от проблем мировой экономики в эпоху глобального перелома до народосбережения и развития рынка труда в России.

Компания Росгеология заключила соглашение с компанией Завод бурового оборудования

Деловая программа ПМЭФ-2023 затрагивает широкий спектр вопросов: от проблем мировой экономики в эпоху глобального перелома до народосбережения и развития рынка труда в России.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участники Петербургского международного экономического форума.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники Петербургского международного экономического форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Вездеход "Пластун" у конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".

Вездеход Пластун у конгрессно-выставочного центра Экспофорум

Вездеход "Пластун" у конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Международный экономический форум проводят в Петербурге каждый год начиная с 1997-го.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Международный экономический форум проводят в Петербурге каждый год начиная с 1997-го.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

С 2005 года форум проводят под патронатом и при участии президента России.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

С 2005 года форум проводят под патронатом и при участии президента России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Чебурашка стал в этом году героем, который объединил у экранов миллионы зрителей. Знаковому персонажу посвятили целый стенд на Петербургском форуме.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

На ПМЭФ-2023 приехали делегаты более чем ста стран, и у всех — большие планы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

У гостей ПМЭФ есть возможность совершить и иное путешествие — виртуальное. Все благодаря сервисам дополненной реальности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Когда-то у форума было два основных дня и один "разгонно-завершающий". Сейчас дней уже четыре, и они все заполнены.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Деловая программа ПМЭФ-2023 затрагивает широкий спектр вопросов: от проблем мировой экономики в эпоху глобального перелома до народосбережения и развития рынка труда в России.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
6 из 10

Участники Петербургского международного экономического форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Вездеход "Пластун" у конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Международный экономический форум проводят в Петербурге каждый год начиная с 1997-го.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

С 2005 года форум проводят под патронатом и при участии президента России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ПМЭФ-2023РоссияЭкономикаРосбанкНациональное бюро кредитных историй
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала