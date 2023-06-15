Росбанк назвал самые популярные автомобили в кредит в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Самыми популярными автомобилями, которые россияне берут в кредит, стали китайские Geely, Haval и Chery, вытеснившие "корейцев" и "россиян", рассказала в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава Росбанка Наталья Воеводина. "Если раньше среди самых популярных брендов были Kia, ВАЗ и Hyundai, то теперь это полный переворот линейки - китайские Geely, Haval и Chery", - рассказала Воеводина. Она отметила, что на топ-три марок приходится 45% всех выдач автокредитов. А если смотреть среди новых авто, то доля составляет еще больше - 69,3%. При этом на фоне рекордно низкой первой половины 2022 года за такой же период 2023 было выдано в 3,6 раза больше автокредитов. "Однако срок кредитования увеличился на пять месяцев, сегодня он составляет порядка 5,8 лет", - заключила Воеводина. В прошлом году в России произошел обвал рынка автокредитования. Так, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) общий объем выданных в России кредитов на покупку автомобилей в январе-августе снизился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 432,9 миллиарда рублей. В первом квартале 2023 года выдачи автокредитов, по данным Банка России, начали расти, в том числе благодаря продажам китайских машин. Так, за первый квартал портфель автокредитов вырос на 3,3%, или 40 миллиардов рублей. В свою очередь, выдачи выросли на 23%, до 232 миллиардов рублей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Официальный дилер Geely "АвтоСпецЦентр" в Москве. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Самыми популярными автомобилями, которые россияне берут в кредит, стали китайские Geely, Haval и Chery, вытеснившие "корейцев" и "россиян", рассказала в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава Росбанка Наталья Воеводина.
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"Если раньше среди самых популярных брендов были Kia, ВАЗ и Hyundai, то теперь это полный переворот линейки - китайские Geely, Haval и Chery", - рассказала Воеводина.
Она отметила, что на топ-три марок приходится 45% всех выдач автокредитов. А если смотреть среди новых авто, то доля составляет еще больше - 69,3%.
При этом на фоне рекордно низкой первой половины 2022 года за такой же период 2023 было выдано в 3,6 раза больше автокредитов. "Однако срок кредитования увеличился на пять месяцев, сегодня он составляет порядка 5,8 лет", - заключила Воеводина.
В прошлом году в России произошел обвал рынка автокредитования. Так, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) общий объем выданных в России кредитов на покупку автомобилей в январе-августе снизился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 432,9 миллиарда рублей.
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В первом квартале 2023 года выдачи автокредитов, по данным Банка России, начали расти, в том числе благодаря продажам китайских машин. Так, за первый квартал портфель автокредитов вырос на 3,3%, или 40 миллиардов рублей. В свою очередь, выдачи выросли на 23%, до 232 миллиардов рублей.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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