https://ria.ru/20230615/artemovsk-1878454705.html
Пушилин рассказал, когда разработают план восстановления Артемовска
Пушилин рассказал, когда разработают план восстановления Артемовска - РИА Новости, 15.06.2023
Пушилин рассказал, когда разработают план восстановления Артемовска
Власти ДНР начнут разрабатывать детальный план восстановления Артемовска после полного разминирования города, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио главы... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T19:30
2023-06-15T19:30
2023-06-15T20:51
специальная военная операция на украине
артемовск
денис пушилин
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
донецкая народная республика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Власти ДНР начнут разрабатывать детальный план восстановления Артемовска после полного разминирования города, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио главы ДНР Денис Пушилин. "Сейчас идут подготовительные мероприятия. Даже к этапу полноценного разминирования мы еще не подошли с учетом того, что предпринимает противник: противнику было очень болезненно воспринять потерю данного города… И сейчас, уже потеряв Артемовск, они стараются навредить и затянуть все созидательные работы с нашей стороны. Город все равно будет восстанавливаться, такое решение уже декларируется на федеральном уровне. После проведения полноценного разминирования мы сможем перейти уже к реальному, детальному планированию восстановительных мероприятий города Артемовска", - сказал Пушилин. По его словам, ВСУ продолжают обстреливать город из артиллерии и минометов, используют и беспилотные летательные аппараты, чтобы помешать работе Межведомственного штаба по оказанию помощи освобожденным территориям. Глава региона напомнил, что в Артемовске, несмотря на это, уже работают сотрудники МЧС и полиция. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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артемовск, денис пушилин, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Донецкая Народная Республика
Пушилин рассказал, когда разработают план восстановления Артемовска
Пушилин: власти разработают детальный план восстановления Артемовска после разминирования