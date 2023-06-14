https://ria.ru/20230614/zemlyanika-1878086000.html

Сбор садовой земляники начался в Липецкой области

Сбор садовой земляники начался в Липецкой области - РИА Новости, 14.06.2023

Сбор садовой земляники начался в Липецкой области

В Липецкой области стартовал сбор садовой земляники, на предприятиях Усманского, Долгоруковского и Лебедянского районов собрали уже более 50 тонн, сообщил глава РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T15:47

2023-06-14T15:47

2023-06-14T15:47

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 14 июн – РИА Новости. В Липецкой области стартовал сбор садовой земляники, на предприятиях Усманского, Долгоруковского и Лебедянского районов собрали уже более 50 тонн, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что садоводам предстоит собрать землянику на площади более 130 гектаров. Сбором ягоды в промышленных масштабах в регионе занимаются пять хозяйств."Выращенные на липецкой земле плоды и ягоды пользуются огромным спросом по всей России, потому что отличаются высоким качеством", – подчеркнул Артамонов.До 2017 года выращиванием садовой земляники в Липецкой области всерьез не занимались, объем производства был незначительным - 200-250 тонн в год. Однако, по словам Артамонова, уже в 2022 году Липецкая область вошла в число лидеров в России по производству земляники, собрав 1,2 тысячи тонн этой ягоды.

https://ria.ru/20230613/natsproekty-1877825828.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов