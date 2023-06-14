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Сбор садовой земляники начался в Липецкой области - РИА Новости, 14.06.2023
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Липецкая область
 
15:47 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/zemlyanika-1878086000.html
Сбор садовой земляники начался в Липецкой области
Сбор садовой земляники начался в Липецкой области - РИА Новости, 14.06.2023
Сбор садовой земляники начался в Липецкой области
В Липецкой области стартовал сбор садовой земляники, на предприятиях Усманского, Долгоруковского и Лебедянского районов собрали уже более 50 тонн, сообщил глава РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:47
2023-06-14T15:47
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 14 июн – РИА Новости. В Липецкой области стартовал сбор садовой земляники, на предприятиях Усманского, Долгоруковского и Лебедянского районов собрали уже более 50 тонн, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что садоводам предстоит собрать землянику на площади более 130 гектаров. Сбором ягоды в промышленных масштабах в регионе занимаются пять хозяйств."Выращенные на липецкой земле плоды и ягоды пользуются огромным спросом по всей России, потому что отличаются высоким качеством", – подчеркнул Артамонов.До 2017 года выращиванием садовой земляники в Липецкой области всерьез не занимались, объем производства был незначительным - 200-250 тонн в год. Однако, по словам Артамонова, уже в 2022 году Липецкая область вошла в число лидеров в России по производству земляники, собрав 1,2 тысячи тонн этой ягоды.
https://ria.ru/20230613/natsproekty-1877825828.html
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

Сбор садовой земляники начался в Липецкой области

© Фото : Пресс-службы правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© Фото : Пресс-службы правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 14 июн – РИА Новости. В Липецкой области стартовал сбор садовой земляники, на предприятиях Усманского, Долгоруковского и Лебедянского районов собрали уже более 50 тонн, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что садоводам предстоит собрать землянику на площади более 130 гектаров. Сбором ягоды в промышленных масштабах в регионе занимаются пять хозяйств.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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13 июня, 15:53
"Выращенные на липецкой земле плоды и ягоды пользуются огромным спросом по всей России, потому что отличаются высоким качеством", – подчеркнул Артамонов.
До 2017 года выращиванием садовой земляники в Липецкой области всерьез не занимались, объем производства был незначительным - 200-250 тонн в год. Однако, по словам Артамонова, уже в 2022 году Липецкая область вошла в число лидеров в России по производству земляники, собрав 1,2 тысячи тонн этой ягоды.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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