https://ria.ru/20230614/zaem-1877890864.html

Ефимов: Московский электродный завод получил заем на развитие производства

Ефимов: Московский электродный завод получил заем на развитие производства - РИА Новости, 14.06.2023

Ефимов: Московский электродный завод получил заем на развитие производства

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) выдал компании "ГрафитЭл – Московский электродный завод" льготный заем в размере 107,1... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T14:22

2023-06-14T14:22

2023-06-14T14:22

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) выдал компании "ГрафитЭл – Московский электродный завод" льготный заем в размере 107,1 миллиона рублей на развитие производства, сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Собственные инвестиции компании в расширение производства составят не менее 45,9 миллиона рублей."Привлечение займа поможет предприятию приобрести новое оборудование для производства, а впоследствии увеличить инвестиции в экономику города и создать новые рабочие места", – сказал Ефимов.В свою очередь, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский напомнил, что ранее в этом году займы на выгодных условиях от города на развитие площадок и экспортной деятельности получили производитель роботизированных комплексов, медоборудования, а также косметический завод. Общая сумма средств, выданных этим компаниям, составила 500 миллионов рублей."ГрафитЭл – Московский электродный завод" был построен в 1933 году. Компания в основном выпускает высокопрочные графиты и углеродные композиционные материалы, применяющиеся в металлургии, химии, машиностроении, радиотехнике и других отраслях. На предприятии работает более 200 человек."Завод планирует глубокую модернизацию основного производственного оборудования в рамках утвержденной инвестиционной программы на 2023–2026 годы. Сотрудничество с Фондом – это реализация первого этапа программы. Привлеченные и собственные средства предприятие использует по целевому назначению: приобретет токарный и фрезерный центры, высокотемпературный автоклав, электрические печи для обжига композиционных материалов и другое современное оборудование", – сообщил генеральный директор завода Сергей Юрков.

https://ria.ru/20230610/gorprogramma-1877312173.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, владимир ефимов (правительство москвы)