https://ria.ru/20230614/zaem-1877890864.html
Ефимов: Московский электродный завод получил заем на развитие производства
Ефимов: Московский электродный завод получил заем на развитие производства - РИА Новости, 14.06.2023
Ефимов: Московский электродный завод получил заем на развитие производства
Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) выдал компании "ГрафитЭл – Московский электродный завод" льготный заем в размере 107,1... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T14:22
2023-06-14T14:22
2023-06-14T14:22
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) выдал компании "ГрафитЭл – Московский электродный завод" льготный заем в размере 107,1 миллиона рублей на развитие производства, сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Собственные инвестиции компании в расширение производства составят не менее 45,9 миллиона рублей."Привлечение займа поможет предприятию приобрести новое оборудование для производства, а впоследствии увеличить инвестиции в экономику города и создать новые рабочие места", – сказал Ефимов.В свою очередь, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский напомнил, что ранее в этом году займы на выгодных условиях от города на развитие площадок и экспортной деятельности получили производитель роботизированных комплексов, медоборудования, а также косметический завод. Общая сумма средств, выданных этим компаниям, составила 500 миллионов рублей."ГрафитЭл – Московский электродный завод" был построен в 1933 году. Компания в основном выпускает высокопрочные графиты и углеродные композиционные материалы, применяющиеся в металлургии, химии, машиностроении, радиотехнике и других отраслях. На предприятии работает более 200 человек."Завод планирует глубокую модернизацию основного производственного оборудования в рамках утвержденной инвестиционной программы на 2023–2026 годы. Сотрудничество с Фондом – это реализация первого этапа программы. Привлеченные и собственные средства предприятие использует по целевому назначению: приобретет токарный и фрезерный центры, высокотемпературный автоклав, электрические печи для обжига композиционных материалов и другое современное оборудование", – сообщил генеральный директор завода Сергей Юрков.
https://ria.ru/20230610/gorprogramma-1877312173.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) выдал компании "ГрафитЭл – Московский электродный завод" льготный заем в размере 107,1 миллиона рублей на развитие производства, сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Собственные инвестиции компании в расширение производства составят не менее 45,9 миллиона рублей.
"Привлечение займа поможет предприятию приобрести новое оборудование для производства, а впоследствии увеличить инвестиции в экономику города и создать новые рабочие места", – сказал Ефимов.
В свою очередь, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский
напомнил, что ранее в этом году займы на выгодных условиях от города на развитие площадок и экспортной деятельности получили производитель роботизированных комплексов, медоборудования, а также косметический завод. Общая сумма средств, выданных этим компаниям, составила 500 миллионов рублей.
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"ГрафитЭл – Московский электродный завод" был построен в 1933 году. Компания в основном выпускает высокопрочные графиты и углеродные композиционные материалы, применяющиеся в металлургии, химии, машиностроении, радиотехнике и других отраслях. На предприятии работает более 200 человек.
"Завод планирует глубокую модернизацию основного производственного оборудования в рамках утвержденной инвестиционной программы на 2023–2026 годы. Сотрудничество с Фондом – это реализация первого этапа программы. Привлеченные и собственные средства предприятие использует по целевому назначению: приобретет токарный и фрезерный центры, высокотемпературный автоклав, электрические печи для обжига композиционных материалов и другое современное оборудование", – сообщил генеральный директор завода Сергей Юрков.