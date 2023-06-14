https://ria.ru/20230614/vsu-1877944596.html
В Запорожской области заявили о снижении наступательной активности ВСУ
В Запорожской области заявили о снижении наступательной активности ВСУ - РИА Новости, 14.06.2023
В Запорожской области заявили о снижении наступательной активности ВСУ
Украинские войска снизили наступательную активность на линии фронта в Запорожской области из-за погодных условий, сообщил глава запорожского общественного... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T08:20
2023-06-14T08:20
2023-06-14T08:20
специальная военная операция на украине
запорожская область
киев
россия
владимир рогов
владимир путин
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1870060698_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d014ad168fccda2a8510c2b7db22f1c3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Украинские войска снизили наступательную активность на линии фронта в Запорожской области из-за погодных условий, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом, по его словам, поставленных Киевом задач ни на одном из участков фронта достичь не удалось. "На Васильевском, Ореховском и Гуляйпольско-Пологовском участках фронта проливные и затяжные дожди. Как следствие - снижение активности в наступательных действиях противника", - написал Рогов в своем телеграм-канале. По его словам, основная часть противостояния на данный момент сводится к массированным артиллерийским обстрелам со стороны украинских войск по позициям первой, второй и третьей линии обороны. При этом, Рогов подчеркнул, что на Ореховском участке фронта резко активизировалась РЭБ противника. "Враг пытается глушить связь и перехватывать управление нашими БПЛА", - подчеркнул Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230614/vsu-1877943979.html
https://ria.ru/20230614/vertolety-1877939615.html
запорожская область
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1870060698_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_d0fc17b4908bbbd08a00ea92e255f57c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, киев, россия, владимир рогов, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Киев, Россия, Владимир Рогов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Запорожской области заявили о снижении наступательной активности ВСУ
Рогов заявил, что ВСУ снизили наступательную активность в Запорожской области из-за погоды
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Украинские войска снизили наступательную активность на линии фронта в Запорожской области из-за погодных условий, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
В пятницу президент Владимир Путин
заявил о начале контрнаступления ВСУ
. При этом, по его словам, поставленных Киевом
задач ни на одном из участков фронта достичь не удалось.
Эксперт: украинские десантники обстреляли позиции ВСУ из-за конфликта
"На Васильевском, Ореховском и Гуляйпольско-Пологовском участках фронта проливные и затяжные дожди. Как следствие - снижение активности в наступательных действиях противника", - написал Рогов в своем телеграм-канале.
По его словам, основная часть противостояния на данный момент сводится к массированным артиллерийским обстрелам со стороны украинских войск по позициям первой, второй и третьей линии обороны.
При этом, Рогов подчеркнул, что на Ореховском участке фронта резко активизировалась РЭБ противника.
"Враг пытается глушить связь и перехватывать управление нашими БПЛА", - подчеркнул Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России
находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье
, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь
.
Ка-52 и Ми-28 нанесли удары по украинским позициям на Купянском направлении