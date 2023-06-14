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В Запорожской области заявили о снижении наступательной активности ВСУ - РИА Новости, 14.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:20 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/vsu-1877944596.html
В Запорожской области заявили о снижении наступательной активности ВСУ
В Запорожской области заявили о снижении наступательной активности ВСУ - РИА Новости, 14.06.2023
В Запорожской области заявили о снижении наступательной активности ВСУ
Украинские войска снизили наступательную активность на линии фронта в Запорожской области из-за погодных условий, сообщил глава запорожского общественного... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T08:20
2023-06-14T08:20
специальная военная операция на украине
запорожская область
киев
россия
владимир рогов
владимир путин
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Украинские войска снизили наступательную активность на линии фронта в Запорожской области из-за погодных условий, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом, по его словам, поставленных Киевом задач ни на одном из участков фронта достичь не удалось. "На Васильевском, Ореховском и Гуляйпольско-Пологовском участках фронта проливные и затяжные дожди. Как следствие - снижение активности в наступательных действиях противника", - написал Рогов в своем телеграм-канале. По его словам, основная часть противостояния на данный момент сводится к массированным артиллерийским обстрелам со стороны украинских войск по позициям первой, второй и третьей линии обороны. При этом, Рогов подчеркнул, что на Ореховском участке фронта резко активизировалась РЭБ противника. "Враг пытается глушить связь и перехватывать управление нашими БПЛА", - подчеркнул Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230614/vsu-1877943979.html
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запорожская область
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запорожская область, киев, россия, владимир рогов, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Киев, Россия, Владимир Рогов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Запорожской области заявили о снижении наступательной активности ВСУ

Рогов заявил, что ВСУ снизили наступательную активность в Запорожской области из-за погоды

© AP Photo / LibkosУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Украинские войска снизили наступательную активность на линии фронта в Запорожской области из-за погодных условий, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом, по его словам, поставленных Киевом задач ни на одном из участков фронта достичь не удалось.
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"На Васильевском, Ореховском и Гуляйпольско-Пологовском участках фронта проливные и затяжные дожди. Как следствие - снижение активности в наступательных действиях противника", - написал Рогов в своем телеграм-канале.
По его словам, основная часть противостояния на данный момент сводится к массированным артиллерийским обстрелам со стороны украинских войск по позициям первой, второй и третьей линии обороны.
При этом, Рогов подчеркнул, что на Ореховском участке фронта резко активизировалась РЭБ противника.
"Враг пытается глушить связь и перехватывать управление нашими БПЛА", - подчеркнул Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьКиевРоссияВладимир РоговВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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