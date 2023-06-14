https://ria.ru/20230614/vsu-1877944596.html

В Запорожской области заявили о снижении наступательной активности ВСУ

В Запорожской области заявили о снижении наступательной активности ВСУ - РИА Новости, 14.06.2023

В Запорожской области заявили о снижении наступательной активности ВСУ

Украинские войска снизили наступательную активность на линии фронта в Запорожской области из-за погодных условий, сообщил глава запорожского общественного... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T08:20

2023-06-14T08:20

2023-06-14T08:20

специальная военная операция на украине

запорожская область

киев

россия

владимир рогов

владимир путин

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Украинские войска снизили наступательную активность на линии фронта в Запорожской области из-за погодных условий, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом, по его словам, поставленных Киевом задач ни на одном из участков фронта достичь не удалось. "На Васильевском, Ореховском и Гуляйпольско-Пологовском участках фронта проливные и затяжные дожди. Как следствие - снижение активности в наступательных действиях противника", - написал Рогов в своем телеграм-канале. По его словам, основная часть противостояния на данный момент сводится к массированным артиллерийским обстрелам со стороны украинских войск по позициям первой, второй и третьей линии обороны. При этом, Рогов подчеркнул, что на Ореховском участке фронта резко активизировалась РЭБ противника. "Враг пытается глушить связь и перехватывать управление нашими БПЛА", - подчеркнул Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230614/vsu-1877943979.html

https://ria.ru/20230614/vertolety-1877939615.html

запорожская область

киев

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская область, киев, россия, владимир рогов, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность