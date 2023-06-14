https://ria.ru/20230614/vstrecha-1878015222.html

Европейские СМИ обсуждают речь Путина на встрече с военкорами

Европейские СМИ обсуждают речь Путина на встрече с военкорами - РИА Новости, 14.06.2023

Европейские СМИ обсуждают речь Путина на встрече с военкорами

Европейские СМИ обсуждают речь президента РФ Владимира Путина на его встрече с военкорами во вторник. Медиа анализируют оценки украинского контрнаступления,... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T12:51

2023-06-14T12:51

2023-06-14T21:42

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

владимир путин

владимир зеленский

politico

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Европейские СМИ обсуждают речь президента РФ Владимира Путина на его встрече с военкорами во вторник. Медиа анализируют оценки украинского контрнаступления, слова о потерях, будущее конфликта, а также обращают внимание на заявления о "санитарной зоне" на Украине и возможном выходе России из зерновой сделки. О том, какие моменты встречи президента России с военкорами выделили ведущие СМИ Европы, - в материале РИА Новости. Редкая оценка от Путина По мнению британской газеты Independent, выступление Путина на этой встрече стало одним из самых обширных по ситуации на Украине и целям России с начала СВО. При этом издание делает акцент на том, что глава государства "чередовал" угрозы нового российского наступления с заявлениями о готовности Кремля к мирным переговорам и "с усмешкой" отмечал уничтожение западной техники российскими силами. Французская газета Monde тоже отмечает, что речь Путина имеет большое значение, поскольку президент обычно мало комментирует или вообще не комментирует ход военных операций. Издание отмечает, что Путин оценил украинское контрнаступление как провал, однако авторы статьи углядели в словах президента РФ "необычную неуверенность в будущем конфликта". Правда, оставив это без пояснений. Газета Liberation делает акцент на словах о контрнаступлении Украины и пытается разобраться, обернулось оно провалом или нет. За высказываниями Путина о "колоссальных потерях" в украинских войсках следуют цитаты Владимира Зеленского о якобы "продвижении" украинских сил. При этом, издание отмечает, что российский президент говорил не только о проблемах Украины, но отмечал, что и в РФ есть над чем работать, например необходимо усилить границу с Украиной или лучше готовиться к противостоянию дронам. Figaro при этом обратила внимание на слова Путина о возможности выхода России из зерновой сделки. Не верю Западные СМИ, не утруждая себя аргументами, с недоверием отнеслись к словам Путина о потерях техники при отражении контрнаступления. Британская газета Telegraph назвала заявление о том, что российская сторона потеряла 54 танка, "очевидной оговоркой". По мнению авторов материала, руководство РФ "обычно никогда не раскрывает свои потери". Саму встречу президента РФ с военными корреспондентами газета сочла "попыткой казаться более разумным для российской общественности", заявив своей аудитории, что он в последние недели якобы "старался дистанцироваться" от происходящего на Украине. Негативно восприняли заявления российского лидера многие немецкие СМИ. Журнал Fokus назвал речь Путина "сумбурной", указав на то, что он не назвал точные цифры потерь с украинской стороны и сослался на статистику российского министерства обороны, которые, по мнению издания, не заслуживают доверия. Газета Tagesspiegel жестко охарактеризовала речь Путина как "шоу лжи", ставя под сомнение слова президента РФ о том, что ситуация в зоне СВО находится под контролем. Противопоставляет этому издание лишь свое мнение о том, что украинское контрнаступление идет "вполне успешно". "Путин преуменьшает значение украинского контрнаступления", - под таким заголовком выпустило материал на тему потерь швейцарское издание Tages-Anzeiger. Однако и здесь речь просто о том, что проверить цифры сложно. Некоторые немецкие СМИ все ж обратили внимание и на другие аспекты. Таблоид Bild отметил, что в РФ рассматривают возможность выйти из зерновой сделки, а газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) отметила, что Путин не считает нужным объявлять военное положение в России. Трудности и потери Все ведущие испанские издания написали о том, что глава российского государства признал, что в рамках СВО есть потери, однако заявил, что у украинских войск они значительно больше. В частности, газета Vanguardia пишет, что речь Путина стала второй, в которой он высказался по поводу украинского контрнаступления. "Глава Кремля признал, что российская армия потеряла 54 танка с начала украинского наступления. Однако заверил, что украинские потери в десять раз больше", - отмечает издание. Газета Pais пишет, что президент РФ "публично" признал, что операция сталкивается с трудностями. Газета Mundo также уделила основное внимание этому отрезку речи российского лидера, отметив, что "Путин заявил во вторник, что будущие наступательные действия российской армии будут зависеть от потенциала противника после окончания нынешнего контрнаступления на востоке и юге от линии фронта". Некоторые швейцарские немецкоязычные СМИ цитировали слова российского президента о том, что необходимости в военном положении на территории РФ и новой волне мобилизации нет. Отдельно упоминалась реакция Путина на разрушение Каховской ГЭС и атаки беспилотников на российские города. Австрийский новостной канал Puls24 обратил внимание на слова Путина о все более глубоком вовлечении США в украинский конфликт. В частности, издание приводит его высказывания о том, что американская разведка на днях использовала "стратегический аппарат" для корректировки курса четырех беспилотников, атаковавших российский военный корабль. Также издание указывает на то, что Путин подверг критике поставки оружия США на Украину. Серьезный шаг Путина Крупнейшее венгерское агентство MTI выделило из речи российского президента слова о создании "санитарной зоны" на территории Украины для прекращения обстрелов российских городов. В агентстве обратили внимание также на заявления о том, что специальная военная операция стала ответом России на пересечение Западом "красных линий" и что цели СВО принципиально не менялись. Венгерский портал ATV тоже отметил слова о "санитарной зоне" и предположил, что "Путин может готовиться к очень серьезному шагу". Крупные венгерские СМИ Telex, Magyar Nemzet и Világgazdaság выделили слова президента РФ о том, что Украина с начала контрнаступления 4 июня потеряла 160 бронемашин и 25-30% танков, полученных от Запада. Оппозиционные порталы Napi.hu и 444.hu отметили слова Путина о том, что в России нет необходимости вводить военное положение. Ряд других СМИ – HVG, Mandiner, RTL - процитировали издание Politico о том, что российский президент признал, что в армии многих средств не хватает.

https://ria.ru/20230614/putin-1877987986.html

https://ria.ru/20230614/bespilotniki-1877966824.html

https://ria.ru/20230613/afrika-1877906846.html

https://ria.ru/20230613/konflikt-1877893355.html

https://ria.ru/20230613/ugrozy-1877881675.html

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россия, украина, сша, владимир путин, владимир зеленский, politico, bild, в мире