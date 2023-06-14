https://ria.ru/20230614/volgograd-1878136714.html

В Волгограде мужчина ранил ножом пассажира при посадке в автобус

В Волгограде мужчина ранил ножом пассажира при посадке в автобус - РИА Новости, 14.06.2023

В Волгограде мужчина ранил ножом пассажира при посадке в автобус

Полиция разыскивает мужчину, который ранил ножом пассажира при посадке в автобус в Волгограде, сообщает в среду в Telegram-канале ГУМВД по Волгоградской... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T17:54

2023-06-14T17:54

2023-06-14T17:54

происшествия

волгоград

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ВОЛГОГРАД, 14 июн – РИА Новости. Полиция разыскивает мужчину, который ранил ножом пассажира при посадке в автобус в Волгограде, сообщает в среду в Telegram-канале ГУМВД по Волгоградской области. Инцидент произошел еще на прошлой неделе, 9 июня, однако известно о нем только сейчас. В тот день, по информации ведомства, двое мужчин поссорились на остановке в Ворошиловском районе Волгограда во время посадки в автобус. "В результате неизвестный нанес 57-летнему волгоградцу удар ножом, причинив колото-резаное ранение спины. С места преступления злоумышленник скрылся", - говорится в релизе. В Telegram-канале ведомство опубликовано видео, на котором люди заходят в автобус и двери закрываются, затем двери открываются и из салона двое мужчин падают на асфальт, а один бьет второго. О происшествии стало известно только в среду. Полиция ведет розыск напавшего.

https://ria.ru/20230609/nozh-1877134658.html

волгоград

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происшествия, волгоград