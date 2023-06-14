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В Волгограде мужчина ранил ножом пассажира при посадке в автобус
В Волгограде мужчина ранил ножом пассажира при посадке в автобус - РИА Новости, 14.06.2023
В Волгограде мужчина ранил ножом пассажира при посадке в автобус
Полиция разыскивает мужчину, который ранил ножом пассажира при посадке в автобус в Волгограде, сообщает в среду в Telegram-канале ГУМВД по Волгоградской... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T17:54
2023-06-14T17:54
2023-06-14T17:54
происшествия
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 14 июн – РИА Новости. Полиция разыскивает мужчину, который ранил ножом пассажира при посадке в автобус в Волгограде, сообщает в среду в Telegram-канале ГУМВД по Волгоградской области. Инцидент произошел еще на прошлой неделе, 9 июня, однако известно о нем только сейчас. В тот день, по информации ведомства, двое мужчин поссорились на остановке в Ворошиловском районе Волгограда во время посадки в автобус. "В результате неизвестный нанес 57-летнему волгоградцу удар ножом, причинив колото-резаное ранение спины. С места преступления злоумышленник скрылся", - говорится в релизе. В Telegram-канале ведомство опубликовано видео, на котором люди заходят в автобус и двери закрываются, затем двери открываются и из салона двое мужчин падают на асфальт, а один бьет второго. О происшествии стало известно только в среду. Полиция ведет розыск напавшего.
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происшествия, волгоград
В Волгограде мужчина ранил ножом пассажира при посадке в автобус
Полиция разыскивает мужчину, ранившего ножом пассажира при посадке в автобус в Волгограде
ВОЛГОГРАД, 14 июн – РИА Новости.
Полиция разыскивает мужчину, который ранил ножом пассажира при посадке в автобус в Волгограде, сообщает в среду в Telegram-канале
ГУМВД по Волгоградской области.
Инцидент произошел еще на прошлой неделе, 9 июня, однако известно о нем только сейчас. В тот день, по информации ведомства, двое мужчин поссорились на остановке в Ворошиловском районе Волгограда во время посадки в автобус.
«
"В результате неизвестный нанес 57-летнему волгоградцу удар ножом, причинив колото-резаное ранение спины. С места преступления злоумышленник скрылся", - говорится в релизе.
В Telegram-канале ведомство опубликовано видео, на котором люди заходят в автобус и двери закрываются, затем двери открываются и из салона двое мужчин падают на асфальт, а один бьет второго.
О происшествии стало известно только в среду. Полиция ведет розыск напавшего.
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