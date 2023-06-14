https://ria.ru/20230614/vich-1877994817.html

В Алма-Ате у трех пациентов больницы выявили ВИЧ

В Алма-Ате у трех пациентов больницы выявили ВИЧ - РИА Новости, 14.06.2023

В Алма-Ате у трех пациентов больницы выявили ВИЧ

Анализы трех пациентов Центральной городской клинической больницы Алма-Аты (ЦГКБ), получивших переливание крови, показали наличие ВИЧ-инфекции, ведется... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T12:03

2023-06-14T12:03

2023-06-14T12:03

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АЛМА-АТА, 14 июн - РИА Новости. Анализы трех пациентов Центральной городской клинической больницы Алма-Аты (ЦГКБ), получивших переливание крови, показали наличие ВИЧ-инфекции, ведется проверка, сообщила в среду пресс-служба управления общественного здравоохранения города. В пресс-релизе горздрава поясняется, что, согласно приказу минздрава, все пациенты, получившие гемотрансфузию в отделении реанимации, обязаны через 30 дней пройти контрольный анализ на ВИЧ-инфекцию. "Специалистами Центра СПИД г. Алматы выявлено три случая с ВИЧ-положительным статусом в Центральной городской клинической больнице Алматы", - говорится в сообщении. После выявления данных фактов специальная комиссия провела внутреннее расследование по выявлению источников передачи ВИЧ-инфекции, обследованы доноры, медработники и контактные лица. "По итогам работы комиссии подтверждено, что все обследованные с отрицательным результатом", - отмечается в пресс-релизе. Согласно сообщению, в среду городской департамент санитарно-эпидемиологического контроля инициировал внеплановую проверку ЦГКБ с привлечением специалистов Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний министерства здравоохранения. "По результатам проверки уполномоченными органами будут приняты соответствующие меры", - сообщила пресс-служба горздрава.

https://ria.ru/20230601/vich-1875598211.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, алма-ата, казахстан