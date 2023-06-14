https://ria.ru/20230614/upakovka-1877932214.html

Абрамченко объяснила, как в России защитили местное производство упаковки

Абрамченко объяснила, как в России защитили местное производство упаковки - РИА Новости, 14.06.2023

Абрамченко объяснила, как в России защитили местное производство упаковки

Проблемы с упаковкой на российском рынке решены: налажено отечественное производство и новые каналы поставок из дружественных стран, однако властям пришлось... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T05:31

2023-06-14T05:31

2023-06-14T16:03

пмэф-2023

россия

виктория абрамченко

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Проблемы с упаковкой на российском рынке решены: налажено отечественное производство и новые каналы поставок из дружественных стран, однако властям пришлось принять решение о введении таможенных пошлин для иностранных поставщиков, так как их товар оказался дешевле российского, рассказала в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ вице-премьер Виктория Абрамченко. "По упаковке было несколько проблем. С одной стороны, была проблема лаков, красок, химикатов – все решили. По "Тетрапаку", теперь это АО "Упаковочные системы", производство налажено", - отметила она.Однако, по словам Абрамченко, более дешевая упаковка из дружественных стран стала делать неконкурентными отечественные аналоги. "Поэтому сейчас уже необходимы другие меры – меры таможенно-тарифного регулирования, в марте было принято решение по отдельным позициям от 5 до 7% установить таможенные пошлины на готовые импортные упаковочные решения. Иначе мы просто загубим собственное производство, которое только что наладили", - пояснила вице-премьер. При этом она отметила, что власти держат на контроле вопрос стоимости упаковки, чтобы продукция в итоге не выросла в цене. "Держим этот вопрос на контроле. Донастраиваем так, чтобы экономически целесообразно было производить упаковку в России, и чтобы при этом она не делала товар дороже", - подчеркнула вице-премьер. "Урок с санкциями нужно выучить: нельзя зависеть по упаковке ни от кого – ни от недружественных, ни от дружественных стран. Нужно иметь свою упаковку, тогда мы будем спать спокойно", - заключила она. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. Читайте полный текст интервью Виктории Абрамченко >>

https://ria.ru/20230614/semena-1877927047.html

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россия, виктория абрамченко, экономика