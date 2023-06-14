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Абрамченко объяснила, как в России защитили местное производство упаковки - РИА Новости, 14.06.2023
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05:31 14.06.2023 (обновлено: 16:03 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/upakovka-1877932214.html
Абрамченко объяснила, как в России защитили местное производство упаковки
Абрамченко объяснила, как в России защитили местное производство упаковки - РИА Новости, 14.06.2023
Абрамченко объяснила, как в России защитили местное производство упаковки
Проблемы с упаковкой на российском рынке решены: налажено отечественное производство и новые каналы поставок из дружественных стран, однако властям пришлось... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T05:31
2023-06-14T16:03
пмэф-2023
россия
виктория абрамченко
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Проблемы с упаковкой на российском рынке решены: налажено отечественное производство и новые каналы поставок из дружественных стран, однако властям пришлось принять решение о введении таможенных пошлин для иностранных поставщиков, так как их товар оказался дешевле российского, рассказала в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ вице-премьер Виктория Абрамченко. &quot;По упаковке было несколько проблем. С одной стороны, была проблема лаков, красок, химикатов – все решили. По &quot;Тетрапаку&quot;, теперь это АО &quot;Упаковочные системы&quot;, производство налажено&quot;, - отметила она.Однако, по словам Абрамченко, более дешевая упаковка из дружественных стран стала делать неконкурентными отечественные аналоги. "Поэтому сейчас уже необходимы другие меры – меры таможенно-тарифного регулирования, в марте было принято решение по отдельным позициям от 5 до 7% установить таможенные пошлины на готовые импортные упаковочные решения. Иначе мы просто загубим собственное производство, которое только что наладили", - пояснила вице-премьер. При этом она отметила, что власти держат на контроле вопрос стоимости упаковки, чтобы продукция в итоге не выросла в цене. "Держим этот вопрос на контроле. Донастраиваем так, чтобы экономически целесообразно было производить упаковку в России, и чтобы при этом она не делала товар дороже", - подчеркнула вице-премьер. "Урок с санкциями нужно выучить: нельзя зависеть по упаковке ни от кого – ни от недружественных, ни от дружественных стран. Нужно иметь свою упаковку, тогда мы будем спать спокойно", - заключила она. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. Читайте полный текст интервью Виктории Абрамченко &gt;&gt;
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россия, виктория абрамченко, экономика
ПМЭФ-2023, Россия, Виктория Абрамченко, Экономика
Абрамченко объяснила, как в России защитили местное производство упаковки

Абрамченко: Россия для защиты местного производства упаковки ввела пошлины на ее импорт

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Проблемы с упаковкой на российском рынке решены: налажено отечественное производство и новые каналы поставок из дружественных стран, однако властям пришлось принять решение о введении таможенных пошлин для иностранных поставщиков, так как их товар оказался дешевле российского, рассказала в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ вице-премьер Виктория Абрамченко.
«

"По упаковке было несколько проблем. С одной стороны, была проблема лаков, красок, химикатов – все решили. По "Тетрапаку", теперь это АО "Упаковочные системы", производство налажено", - отметила она.

Однако, по словам Абрамченко, более дешевая упаковка из дружественных стран стала делать неконкурентными отечественные аналоги. "Поэтому сейчас уже необходимы другие меры – меры таможенно-тарифного регулирования, в марте было принято решение по отдельным позициям от 5 до 7% установить таможенные пошлины на готовые импортные упаковочные решения. Иначе мы просто загубим собственное производство, которое только что наладили", - пояснила вице-премьер.
При этом она отметила, что власти держат на контроле вопрос стоимости упаковки, чтобы продукция в итоге не выросла в цене. "Держим этот вопрос на контроле. Донастраиваем так, чтобы экономически целесообразно было производить упаковку в России, и чтобы при этом она не делала товар дороже", - подчеркнула вице-премьер.
"Урок с санкциями нужно выучить: нельзя зависеть по упаковке ни от кого – ни от недружественных, ни от дружественных стран. Нужно иметь свою упаковку, тогда мы будем спать спокойно", - заключила она.
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Читайте полный текст интервью Виктории Абрамченко >>
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
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Вчера, 03:23
 
ПМЭФ-2023РоссияВиктория АбрамченкоЭкономика
 
 
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