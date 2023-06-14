https://ria.ru/20230614/ukraina-1878052793.html

СБУ выявила военного, якобы собиравшего информацию о контрнаступлении

СБУ выявила военного, якобы собиравшего информацию о контрнаступлении - РИА Новости, 14.06.2023

СБУ выявила военного, якобы собиравшего информацию о контрнаступлении

Служба безопасности Украины заявила в Telegram-канале, что выявила украинского военнослужащего, который якобы собирал данные о начале и направлениях украинского РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T14:36

2023-06-14T14:36

2023-06-14T14:36

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в Telegram-канале, что выявила украинского военнослужащего, который якобы собирал данные о начале и направлениях украинского контрнаступления, а также информацию о маршрутах перевозки западного вооружения. "Военная контрразведка Службы безопасности при содействии руководства ВСУ провела многоэтапную спецоперацию на Днепропетровщине. В результате комплексных мероприятий разоблачен еще один агент Главного управления Генштаба ВС РФ. Злоумышленником оказался житель Энергодара", - говорится в сообщении СБУ. По информации ведомства, мужчина еще до начала спецоперации РФ вступил в ряды украинских войск, служил в одном из гарнизонов Днепропетровской области. В СБУ утверждают, что он якобы собирал информацию о готовящихся боевых операциях на фронте. "Накануне контрнаступления ВСУ российский агент получил задачу от своего куратора – выяснить дату начала и основные направления украинских контрударов. Также предатель должен был передать оккупантам маршруты перевозки иностранного вооружения и военной техники сил обороны на линию боестолкновений", - утверждают в СБУ. Против военнослужащего, по информации СБУ, заведено дело по статье "госизмена". Ее санкция предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление украинских войск началось, о чем говорит использование Киевом стратегических резервов. Он также отметил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, заявил президент РФ.

https://ria.ru/20221031/ukraina-1828175517.html

https://ria.ru/20230120/spasateli-1846327486.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр