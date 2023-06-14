СБУ выявила военного, якобы собиравшего информацию о контрнаступлении
СБУ заподозрила украинского военного в сборе данных о дате и маршрутах контрнаступления
Здание Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в Telegram-канале, что выявила украинского военнослужащего, который якобы собирал данные о начале и направлениях украинского контрнаступления, а также информацию о маршрутах перевозки западного вооружения.
"Военная контрразведка Службы безопасности при содействии руководства ВСУ провела многоэтапную спецоперацию на Днепропетровщине. В результате комплексных мероприятий разоблачен еще один агент Главного управления Генштаба ВС РФ. Злоумышленником оказался житель Энергодара", - говорится в сообщении СБУ.
По информации ведомства, мужчина еще до начала спецоперации РФ вступил в ряды украинских войск, служил в одном из гарнизонов Днепропетровской области. В СБУ утверждают, что он якобы собирал информацию о готовящихся боевых операциях на фронте.
"Накануне контрнаступления ВСУ российский агент получил задачу от своего куратора – выяснить дату начала и основные направления украинских контрударов. Также предатель должен был передать оккупантам маршруты перевозки иностранного вооружения и военной техники сил обороны на линию боестолкновений", - утверждают в СБУ. Против военнослужащего, по информации СБУ, заведено дело по статье "госизмена". Ее санкция предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление украинских войск началось, о чем говорит использование Киевом стратегических резервов. Он также отметил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, заявил президент РФ.