Рейтинг@Mail.ru
СБУ выявила военного, якобы собиравшего информацию о контрнаступлении - РИА Новости, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:36 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/ukraina-1878052793.html
СБУ выявила военного, якобы собиравшего информацию о контрнаступлении
СБУ выявила военного, якобы собиравшего информацию о контрнаступлении - РИА Новости, 14.06.2023
СБУ выявила военного, якобы собиравшего информацию о контрнаступлении
Служба безопасности Украины заявила в Telegram-канале, что выявила украинского военнослужащего, который якобы собирал данные о начале и направлениях украинского РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T14:36
2023-06-14T14:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149927/23/1499272335_0:132:1301:863_1920x0_80_0_0_66dc9e2e199d8619607c4404d50fb5ac.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в Telegram-канале, что выявила украинского военнослужащего, который якобы собирал данные о начале и направлениях украинского контрнаступления, а также информацию о маршрутах перевозки западного вооружения. "Военная контрразведка Службы безопасности при содействии руководства ВСУ провела многоэтапную спецоперацию на Днепропетровщине. В результате комплексных мероприятий разоблачен еще один агент Главного управления Генштаба ВС РФ. Злоумышленником оказался житель Энергодара", - говорится в сообщении СБУ. По информации ведомства, мужчина еще до начала спецоперации РФ вступил в ряды украинских войск, служил в одном из гарнизонов Днепропетровской области. В СБУ утверждают, что он якобы собирал информацию о готовящихся боевых операциях на фронте. "Накануне контрнаступления ВСУ российский агент получил задачу от своего куратора – выяснить дату начала и основные направления украинских контрударов. Также предатель должен был передать оккупантам маршруты перевозки иностранного вооружения и военной техники сил обороны на линию боестолкновений", - утверждают в СБУ. Против военнослужащего, по информации СБУ, заведено дело по статье "госизмена". Ее санкция предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление украинских войск началось, о чем говорит использование Киевом стратегических резервов. Он также отметил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, заявил президент РФ.
https://ria.ru/20221031/ukraina-1828175517.html
https://ria.ru/20230120/spasateli-1846327486.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149927/23/1499272335_0:0:1151:863_1920x0_80_0_0_92ce423124fda31777e56b97a8e729ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СБУ выявила военного, якобы собиравшего информацию о контрнаступлении

СБУ заподозрила украинского военного в сборе данных о дате и маршрутах контрнаступления

© РИА НовостиЗдание Службы безопасности Украины в Киеве
Здание Службы безопасности Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости
Здание Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в Telegram-канале, что выявила украинского военнослужащего, который якобы собирал данные о начале и направлениях украинского контрнаступления, а также информацию о маршрутах перевозки западного вооружения.
"Военная контрразведка Службы безопасности при содействии руководства ВСУ провела многоэтапную спецоперацию на Днепропетровщине. В результате комплексных мероприятий разоблачен еще один агент Главного управления Генштаба ВС РФ. Злоумышленником оказался житель Энергодара", - говорится в сообщении СБУ.
Государственное бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
На Украине заподозрили главу МВД ДНР в госизмене
31 октября 2022, 16:16
По информации ведомства, мужчина еще до начала спецоперации РФ вступил в ряды украинских войск, служил в одном из гарнизонов Днепропетровской области. В СБУ утверждают, что он якобы собирал информацию о готовящихся боевых операциях на фронте.
"Накануне контрнаступления ВСУ российский агент получил задачу от своего куратора – выяснить дату начала и основные направления украинских контрударов. Также предатель должен был передать оккупантам маршруты перевозки иностранного вооружения и военной техники сил обороны на линию боестолкновений", - утверждают в СБУ. Против военнослужащего, по информации СБУ, заведено дело по статье "госизмена". Ее санкция предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление украинских войск началось, о чем говорит использование Киевом стратегических резервов. Он также отметил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, заявил президент РФ.
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
На Украине спасателей из Мелитополя заподозрили в госизмене
20 января, 17:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала