https://ria.ru/20230614/tavolzhanka-1877967120.html
Российский разведчик рассказал о тактике украинской ДРГ в Новой Таволжанке
Российский разведчик рассказал о тактике украинской ДРГ в Новой Таволжанке - РИА Новости, 14.06.2023
Российский разведчик рассказал о тактике украинской ДРГ в Новой Таволжанке
Украинская ДРГ заходила в Новую Таволжанку в Белгородской области двумя группами: одна напрямую, а вторая - в тыл к позициям РФ, после боя обе они возвращались... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T10:31
2023-06-14T10:31
2023-06-14T10:31
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
украина
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 14 июн - РИА Новости. Украинская ДРГ заходила в Новую Таволжанку в Белгородской области двумя группами: одна напрямую, а вторая - в тыл к позициям РФ, после боя обе они возвращались обратно, оставляя вооружение и боеприпасы, рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Кара". "Находимся на позициях террористов… они здесь переночевали и дальше двигались в сторону Таволжанки. Здесь четко натоптанная дорожка, там дальше есть пролом в заборе границы… Там дальше есть дом отдыха "Прометей", как раз за ним тоже есть пролом… они сюда заходили двумя группами", - рассказал разведчик. По его словам, одна группа отправилась напрямую в сторону Новой Таволжанки, другая группа противника пошла в тыл российских позиций, на маршруте их следования найдены пустые бутылки из-под воды украинского производства. "С той стороны лес еще молодой, они находились там и вели с нами бой… я думаю, что человек 15 участвовало в бою", - отметил военнослужащий. По его словам, группы уходили обратно по тем же маршрутам, что пришли, и точно с потерями: было много раненых, по всему пути отхода лежали использованные аптечки иностранного производства и боеприпасы. Минобороны РФ сообщало, что 4 июня пограничники выявили попытку украинской диверсионно-разведывательной группы переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка, "противник рассеян и отошел".
https://ria.ru/20230613/obstrel-1877778334.html
https://ria.ru/20230614/shebekino-1877833512.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белгородская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Российский разведчик рассказал о тактике украинской ДРГ в Новой Таволжанке
Российский разведчик: украинская ДРГ заходила в Новую Таволжанку двумя группами
БЕЛГОРОД, 14 июн - РИА Новости. Украинская ДРГ заходила в Новую Таволжанку в Белгородской области двумя группами: одна напрямую, а вторая - в тыл к позициям РФ, после боя обе они возвращались обратно, оставляя вооружение и боеприпасы, рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Кара".
«
"Находимся на позициях террористов… они здесь переночевали и дальше двигались в сторону Таволжанки. Здесь четко натоптанная дорожка, там дальше есть пролом в заборе границы… Там дальше есть дом отдыха "Прометей", как раз за ним тоже есть пролом… они сюда заходили двумя группами", - рассказал разведчик.
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По его словам, одна группа отправилась напрямую в сторону Новой Таволжанки, другая группа противника пошла в тыл российских позиций, на маршруте их следования найдены пустые бутылки из-под воды украинского производства.
«
"С той стороны лес еще молодой, они находились там и вели с нами бой… я думаю, что человек 15 участвовало в бою", - отметил военнослужащий.
По его словам, группы уходили обратно по тем же маршрутам, что пришли, и точно с потерями: было много раненых, по всему пути отхода лежали использованные аптечки иностранного производства и боеприпасы.
Минобороны РФ сообщало, что 4 июня пограничники выявили попытку украинской диверсионно-разведывательной группы переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка, "противник рассеян и отошел".
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