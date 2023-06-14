https://ria.ru/20230614/tavolzhanka-1877967120.html

Российский разведчик рассказал о тактике украинской ДРГ в Новой Таволжанке

Российский разведчик рассказал о тактике украинской ДРГ в Новой Таволжанке - РИА Новости, 14.06.2023

Российский разведчик рассказал о тактике украинской ДРГ в Новой Таволжанке

Украинская ДРГ заходила в Новую Таволжанку в Белгородской области двумя группами: одна напрямую, а вторая - в тыл к позициям РФ, после боя обе они возвращались... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T10:31

2023-06-14T10:31

2023-06-14T10:31

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

украина

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 14 июн - РИА Новости. Украинская ДРГ заходила в Новую Таволжанку в Белгородской области двумя группами: одна напрямую, а вторая - в тыл к позициям РФ, после боя обе они возвращались обратно, оставляя вооружение и боеприпасы, рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Кара". "Находимся на позициях террористов… они здесь переночевали и дальше двигались в сторону Таволжанки. Здесь четко натоптанная дорожка, там дальше есть пролом в заборе границы… Там дальше есть дом отдыха "Прометей", как раз за ним тоже есть пролом… они сюда заходили двумя группами", - рассказал разведчик. По его словам, одна группа отправилась напрямую в сторону Новой Таволжанки, другая группа противника пошла в тыл российских позиций, на маршруте их следования найдены пустые бутылки из-под воды украинского производства. "С той стороны лес еще молодой, они находились там и вели с нами бой… я думаю, что человек 15 участвовало в бою", - отметил военнослужащий. По его словам, группы уходили обратно по тем же маршрутам, что пришли, и точно с потерями: было много раненых, по всему пути отхода лежали использованные аптечки иностранного производства и боеприпасы. Минобороны РФ сообщало, что 4 июня пограничники выявили попытку украинской диверсионно-разведывательной группы переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка, "противник рассеян и отошел".

https://ria.ru/20230613/obstrel-1877778334.html

https://ria.ru/20230614/shebekino-1877833512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, белгородская область, украина, вооруженные силы украины