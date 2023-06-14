Запорожский батальон Судоплатова подписал контракт с Минобороны

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Бойцы запорожского добровольческого батальона Судоплатова подписали контракт с министерством обороны РФ, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. "Мы сегодня являемся "БАРС-32". Мы зашли в Минобороны и все вооружение, которое было приобретено батальоном, в том числе танки и самоходные артиллерийские установки, перешло сегодня в 58-ю армию", - сказал Балицкий в интервью РИА Новости на ПМЭФ. По его словам, сейчас батальон несет службу в составе 58-й армии. Добровольческий батальон имени Павла Судоплатова был создан в Запорожской области в сентябре прошлого года по инициативе Балицкого. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Бойцы запорожского добровольческого батальона Судоплатова подписали контракт с министерством обороны РФ, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"Мы сегодня являемся "БАРС-32". Мы зашли в Минобороны и все вооружение, которое было приобретено батальоном, в том числе танки и самоходные артиллерийские установки, перешло сегодня в 58-ю армию", - сказал Балицкий в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
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