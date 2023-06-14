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Запорожский батальон Судоплатова подписал контракт с Минобороны - РИА Новости, 14.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:24 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/sudoplatov-1878169556.html
Запорожский батальон Судоплатова подписал контракт с Минобороны
Запорожский батальон Судоплатова подписал контракт с Минобороны - РИА Новости, 14.06.2023
Запорожский батальон Судоплатова подписал контракт с Минобороны
Бойцы запорожского добровольческого батальона Судоплатова подписали контракт с министерством обороны РФ, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T20:24
2023-06-14T20:24
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
россия
запорожская область
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Бойцы запорожского добровольческого батальона Судоплатова подписали контракт с министерством обороны РФ, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. "Мы сегодня являемся "БАРС-32". Мы зашли в Минобороны и все вооружение, которое было приобретено батальоном, в том числе танки и самоходные артиллерийские установки, перешло сегодня в 58-ю армию", - сказал Балицкий в интервью РИА Новости на ПМЭФ. По его словам, сейчас батальон несет службу в составе 58-й армии. Добровольческий батальон имени Павла Судоплатова был создан в Запорожской области в сентябре прошлого года по инициативе Балицкого. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230612/kontrakt-1877593034.html
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евгений балицкий, россия, запорожская область, экономика
Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Россия, Запорожская область, Экономика
Запорожский батальон Судоплатова подписал контракт с Минобороны

Балицкий сообщил, что бойцы батальона имени Судоплатова подписали контракт с Минобороны

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области
Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Бойцы запорожского добровольческого батальона Судоплатова подписали контракт с министерством обороны РФ, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"Мы сегодня являемся "БАРС-32". Мы зашли в Минобороны и все вооружение, которое было приобретено батальоном, в том числе танки и самоходные артиллерийские установки, перешло сегодня в 58-ю армию", - сказал Балицкий в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
ПМЭФ-2023. Итоги первого дня
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

Сессия Благополучие человека через призму современных ценностей

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
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Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

Студии радио Sputnik и телеканала RT

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

Сессия Здоровый образ жизни и внешние факторы, на него влияющие

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
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Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

Сессия Города и регионы будущего: экономика, инфраструктура, технологии, управление

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участники в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

Сессия: Путь винодела

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
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Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

Председатель правления, директор фонда Росконгресс Александр Стуглев, Александр Шатиров, Директор Фонда РК-инвестиции, Вячеслав Комлев, учредитель ООО Редсофт

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
9 из 10

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
По его словам, сейчас батальон несет службу в составе 58-й армии.
Добровольческий батальон имени Павла Судоплатова был создан в Запорожской области в сентябре прошлого года по инициативе Балицкого.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Подписание первого контракта в рамках приказа о добровольцах с отрядом Ахмат - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
Минобороны подписало первый контракт с добровольческим отрядом "Ахмат"
12 июня, 08:35
 
Специальная военная операция на УкраинеЕвгений БалицкийРоссияЗапорожская областьЭкономика
 
 
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