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Студенты Подмосковья смогут попробовать свои силы на реальных производствах - РИА Новости, 14.06.2023
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Новости Подмосковья
 
20:17 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/studenty-1878168436.html
Студенты Подмосковья смогут попробовать свои силы на реальных производствах
Студенты Подмосковья смогут попробовать свои силы на реальных производствах - РИА Новости, 14.06.2023
Студенты Подмосковья смогут попробовать свои силы на реальных производствах
В Московской области 19 июня начнется приемная кампания по программам "Профессионалитета". Теперь студенты региона смогут попробовать свои силы на реальных... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T20:17
2023-06-14T20:17
новости подмосковья
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В Московской области 19 июня начнется приемная кампания по программам "Профессионалитета". Теперь студенты региона смогут попробовать свои силы на реальных производствах. Об этом сообщил телеканал "360".В пресс-службе министерства образования Московской области отметили, что с 1 сентября к проекту присоединятся 37 образовательных организаций региона.У студентов появится возможность получить востребованную специальность по программам "Правоохранительная сфера и управление", "Радиоэлектроника" и другим. Будущие специалисты смогут пройти практику на профильных производствах с дальнейшим трудоустройством.Найти всю актуальную информацию о проекте можно на региональном портале госуслуг.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Студенты Подмосковья смогут попробовать свои силы на реальных производствах

© РИА Новости / Виталий АньковСтуденты технического колледжа в вентиляционном цехе
Студенты технического колледжа в вентиляционном цехе - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В Московской области 19 июня начнется приемная кампания по программам "Профессионалитета". Теперь студенты региона смогут попробовать свои силы на реальных производствах. Об этом сообщил телеканал "360".
В пресс-службе министерства образования Московской области отметили, что с 1 сентября к проекту присоединятся 37 образовательных организаций региона.
У студентов появится возможность получить востребованную специальность по программам "Правоохранительная сфера и управление", "Радиоэлектроника" и другим. Будущие специалисты смогут пройти практику на профильных производствах с дальнейшим трудоустройством.
Найти всю актуальную информацию о проекте можно на региональном портале госуслуг.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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