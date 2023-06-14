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Студенты Подмосковья смогут попробовать свои силы на реальных производствах
Студенты Подмосковья смогут попробовать свои силы на реальных производствах - РИА Новости, 14.06.2023
Студенты Подмосковья смогут попробовать свои силы на реальных производствах
В Московской области 19 июня начнется приемная кампания по программам "Профессионалитета". Теперь студенты региона смогут попробовать свои силы на реальных... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T20:17
2023-06-14T20:17
2023-06-14T20:17
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В Московской области 19 июня начнется приемная кампания по программам "Профессионалитета". Теперь студенты региона смогут попробовать свои силы на реальных производствах. Об этом сообщил телеканал "360".В пресс-службе министерства образования Московской области отметили, что с 1 сентября к проекту присоединятся 37 образовательных организаций региона.У студентов появится возможность получить востребованную специальность по программам "Правоохранительная сфера и управление", "Радиоэлектроника" и другим. Будущие специалисты смогут пройти практику на профильных производствах с дальнейшим трудоустройством.Найти всю актуальную информацию о проекте можно на региональном портале госуслуг.
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