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Космические войска смогут быстрее находить спутники, заявили в Минобороны - РИА Новости, 14.06.2023
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13:27 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/sputniki-1878030527.html
Космические войска смогут быстрее находить спутники, заявили в Минобороны
Космические войска смогут быстрее находить спутники, заявили в Минобороны - РИА Новости, 14.06.2023
Космические войска смогут быстрее находить спутники, заявили в Минобороны
Космические войска РФ к 2027 году смогут обнаруживать спутники после запуска или маневра в четыре раза быстрее, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ по РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T13:27
2023-06-14T13:27
россия
сергей шойгу
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Космические войска РФ к 2027 году смогут обнаруживать спутники после запуска или маневра в четыре раза быстрее, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ по итогам проверки Сергеем Шойгу нового объекта системы контроля космического пространства в Западном военном округе. "Сергею Шойгу доложили, что с увеличением контролируемой области околоземного пространства к 2027 году сократится время обнаружения космических аппаратов после запуска или маневра - в четыре раза и определения назначения иностранных космических аппаратов - в два раза", - говорится в сообщении.
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россия, сергей шойгу, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Сергей Шойгу, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Космические войска смогут быстрее находить спутники, заявили в Минобороны

Минобороны: космические войска смогут в четыре раза быстрее обнаруживать спутники

© AP Photo / NASAСпутник RHESSI (Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager)
Спутник RHESSI (Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager) - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / NASA
Спутник RHESSI (Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Космические войска РФ к 2027 году смогут обнаруживать спутники после запуска или маневра в четыре раза быстрее, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ по итогам проверки Сергеем Шойгу нового объекта системы контроля космического пространства в Западном военном округе.
"Сергею Шойгу доложили, что с увеличением контролируемой области околоземного пространства к 2027 году сократится время обнаружения космических аппаратов после запуска или маневра - в четыре раза и определения назначения иностранных космических аппаратов - в два раза", - говорится в сообщении.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Шойгу проинспектировал новый объект системы контроля космоса
Вчера, 13:23
 
РоссияСергей ШойгуБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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