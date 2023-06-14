https://ria.ru/20230614/sputniki-1878030527.html

Космические войска смогут быстрее находить спутники, заявили в Минобороны

Космические войска смогут быстрее находить спутники, заявили в Минобороны - РИА Новости, 14.06.2023

Космические войска смогут быстрее находить спутники, заявили в Минобороны

Космические войска РФ к 2027 году смогут обнаруживать спутники после запуска или маневра в четыре раза быстрее, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ по РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T13:27

2023-06-14T13:27

2023-06-14T13:27

россия

сергей шойгу

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Космические войска РФ к 2027 году смогут обнаруживать спутники после запуска или маневра в четыре раза быстрее, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ по итогам проверки Сергеем Шойгу нового объекта системы контроля космического пространства в Западном военном округе. "Сергею Шойгу доложили, что с увеличением контролируемой области околоземного пространства к 2027 году сократится время обнаружения космических аппаратов после запуска или маневра - в четыре раза и определения назначения иностранных космических аппаратов - в два раза", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230614/kosmos-1878028411.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сергей шойгу, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)