https://ria.ru/20230614/sputniki-1878030527.html
Космические войска смогут быстрее находить спутники, заявили в Минобороны
Космические войска смогут быстрее находить спутники, заявили в Минобороны - РИА Новости, 14.06.2023
Космические войска смогут быстрее находить спутники, заявили в Минобороны
Космические войска РФ к 2027 году смогут обнаруживать спутники после запуска или маневра в четыре раза быстрее, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ по РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T13:27
2023-06-14T13:27
2023-06-14T13:27
россия
сергей шойгу
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Космические войска РФ к 2027 году смогут обнаруживать спутники после запуска или маневра в четыре раза быстрее, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ по итогам проверки Сергеем Шойгу нового объекта системы контроля космического пространства в Западном военном округе. "Сергею Шойгу доложили, что с увеличением контролируемой области околоземного пространства к 2027 году сократится время обнаружения космических аппаратов после запуска или маневра - в четыре раза и определения назначения иностранных космических аппаратов - в два раза", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230614/kosmos-1878028411.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей шойгу, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Сергей Шойгу, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Космические войска смогут быстрее находить спутники, заявили в Минобороны
Минобороны: космические войска смогут в четыре раза быстрее обнаруживать спутники