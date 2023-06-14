https://ria.ru/20230614/spetsoperatsiya-1878064358.html

Источник: артиллеристы уничтожили четыре лодки ВСУ в устье Днепра

Источник: артиллеристы уничтожили четыре лодки ВСУ в устье Днепра - РИА Новости, 14.06.2023

Источник: артиллеристы уничтожили четыре лодки ВСУ в устье Днепра

Артиллеристы группировки "Днепр" нанесли удар по украинским позициям в районе херсонских островов в устье Днепра - уничтожены 10 военных и 4 лодки противника,... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T14:57

2023-06-14T14:57

2023-06-14T14:57

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 14 июн – РИА Новости. Артиллеристы группировки "Днепр" нанесли удар по украинским позициям в районе херсонских островов в устье Днепра - уничтожены 10 военных и 4 лодки противника, сообщил в среду РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожена позиция 123-й бригады теробороны ВСУ в районе населенного пункта Куцуруб, потери противника составили: 10 военнослужащих ВСУ уничтожены, семь ранены", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, уничтожена позиция украинских войск в районе населенного пункта Кизомыс, там ликвидированы семь военнослужащих ВСУ, 11 получили ранения. Кроме того, за прошедшие сутки в районе херсонских островов уничтожены четыре лодки противника.

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

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в мире, вооруженные силы украины