https://ria.ru/20230614/spetsoperatsiya-1878064358.html
Источник: артиллеристы уничтожили четыре лодки ВСУ в устье Днепра
Источник: артиллеристы уничтожили четыре лодки ВСУ в устье Днепра - РИА Новости, 14.06.2023
Источник: артиллеристы уничтожили четыре лодки ВСУ в устье Днепра
Артиллеристы группировки "Днепр" нанесли удар по украинским позициям в районе херсонских островов в устье Днепра - уничтожены 10 военных и 4 лодки противника,... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T14:57
2023-06-14T14:57
2023-06-14T14:57
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 14 июн – РИА Новости. Артиллеристы группировки "Днепр" нанесли удар по украинским позициям в районе херсонских островов в устье Днепра - уничтожены 10 военных и 4 лодки противника, сообщил в среду РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожена позиция 123-й бригады теробороны ВСУ в районе населенного пункта Куцуруб, потери противника составили: 10 военнослужащих ВСУ уничтожены, семь ранены", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, уничтожена позиция украинских войск в районе населенного пункта Кизомыс, там ликвидированы семь военнослужащих ВСУ, 11 получили ранения. Кроме того, за прошедшие сутки в районе херсонских островов уничтожены четыре лодки противника.
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в мире, вооруженные силы украины
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Источник: артиллеристы уничтожили четыре лодки ВСУ в устье Днепра
Артиллеристы уничтожили четыре лодки и десять военных ВСУ в районе херсонских островов
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 14 июн – РИА Новости. Артиллеристы группировки "Днепр" нанесли удар по украинским позициям в районе херсонских островов в устье Днепра - уничтожены 10 военных и 4 лодки противника, сообщил в среду РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожена позиция 123-й бригады теробороны ВСУ
в районе населенного пункта Куцуруб, потери противника составили: 10 военнослужащих ВСУ уничтожены, семь ранены", - сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, уничтожена позиция украинских войск в районе населенного пункта Кизомыс, там ликвидированы семь военнослужащих ВСУ, 11 получили ранения.
Кроме того, за прошедшие сутки в районе херсонских островов уничтожены четыре лодки противника.
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