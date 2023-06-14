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Киев потерял на Времевском выступе в ДНР 11 единиц бронетехники за сутки

Киев потерял на Времевском выступе в ДНР 11 единиц бронетехники за сутки - РИА Новости, 14.06.2023

Киев потерял на Времевском выступе в ДНР 11 единиц бронетехники за сутки

В районе Времевского выступа Украина за сутки потеряла 11 единиц бронетехники, включая четыре танка, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T14:39

2023-06-14T14:39

2023-06-14T14:39

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. В районе Времевского выступа Украина за сутки потеряла 11 единиц бронетехники, включая четыре танка, сообщили в среду в Минобороны РФ. "На Времевском выступе в районе населенного пункта Макаровка Донецкой народной республики самоотверженными и грамотными действиями обороняющихся подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" отражены атаки двух мотопехотных рот ВСУ, при поддержке четырех танков и 11 боевых бронированных машин. В ходе боевых действий уничтожены четыре танка и семь боевых бронированных машин противника", - сказали в ведомстве. Там уточнили, что в районе населенного пункта Пречистовка ДНР успешно отражены атаки двух украинских ротных тактических групп - потери противника составили пять танков и пять боевых бронированных машин. В районах населенных пунктов Ровнополь ДНР, Левадное Запорожской области и совхоза "Октябрь" подразделениями российских войск подбиты еще пять танков противника.

донецкая народная республика

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)