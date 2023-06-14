Рейтинг@Mail.ru
Киев потерял на Времевском выступе в ДНР 11 единиц бронетехники за сутки - РИА Новости, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:39 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/spetsoperatsiya-1878054574.html
Киев потерял на Времевском выступе в ДНР 11 единиц бронетехники за сутки
Киев потерял на Времевском выступе в ДНР 11 единиц бронетехники за сутки - РИА Новости, 14.06.2023
Киев потерял на Времевском выступе в ДНР 11 единиц бронетехники за сутки
В районе Времевского выступа Украина за сутки потеряла 11 единиц бронетехники, включая четыре танка, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T14:39
2023-06-14T14:39
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876240146_0:305:3098:2048_1920x0_80_0_0_f0737b7df9a54d3b2038d63643245ad3.jpg
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. В районе Времевского выступа Украина за сутки потеряла 11 единиц бронетехники, включая четыре танка, сообщили в среду в Минобороны РФ. "На Времевском выступе в районе населенного пункта Макаровка Донецкой народной республики самоотверженными и грамотными действиями обороняющихся подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" отражены атаки двух мотопехотных рот ВСУ, при поддержке четырех танков и 11 боевых бронированных машин. В ходе боевых действий уничтожены четыре танка и семь боевых бронированных машин противника", - сказали в ведомстве. Там уточнили, что в районе населенного пункта Пречистовка ДНР успешно отражены атаки двух украинских ротных тактических групп - потери противника составили пять танков и пять боевых бронированных машин. В районах населенных пунктов Ровнополь ДНР, Левадное Запорожской области и совхоза "Октябрь" подразделениями российских войск подбиты еще пять танков противника.
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876240146_394:453:2521:2048_1920x0_80_0_0_a354a8ae51c4934a29004f93a5e74ee1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Киев потерял на Времевском выступе в ДНР 11 единиц бронетехники за сутки

Минобороны: на Времевском выступе Киев за сутки потерял четыре танка и семь бронемашин

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 в небе в зоне проведения специальной военной операции
Ударный вертолет Ка-52 в небе в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Ударный вертолет Ка-52 в небе в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. В районе Времевского выступа Украина за сутки потеряла 11 единиц бронетехники, включая четыре танка, сообщили в среду в Минобороны РФ.
«
"На Времевском выступе в районе населенного пункта Макаровка Донецкой народной республики самоотверженными и грамотными действиями обороняющихся подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" отражены атаки двух мотопехотных рот ВСУ, при поддержке четырех танков и 11 боевых бронированных машин. В ходе боевых действий уничтожены четыре танка и семь боевых бронированных машин противника", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что в районе населенного пункта Пречистовка ДНР успешно отражены атаки двух украинских ротных тактических групп - потери противника составили пять танков и пять боевых бронированных машин. В районах населенных пунктов Ровнополь ДНР, Левадное Запорожской области и совхоза "Октябрь" подразделениями российских войск подбиты еще пять танков противника.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13 июня, 16:53
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала