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Киев потерял на Времевском выступе в ДНР 11 единиц бронетехники за сутки
Киев потерял на Времевском выступе в ДНР 11 единиц бронетехники за сутки - РИА Новости, 14.06.2023
Киев потерял на Времевском выступе в ДНР 11 единиц бронетехники за сутки
В районе Времевского выступа Украина за сутки потеряла 11 единиц бронетехники, включая четыре танка, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T14:39
2023-06-14T14:39
2023-06-14T14:39
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. В районе Времевского выступа Украина за сутки потеряла 11 единиц бронетехники, включая четыре танка, сообщили в среду в Минобороны РФ. "На Времевском выступе в районе населенного пункта Макаровка Донецкой народной республики самоотверженными и грамотными действиями обороняющихся подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" отражены атаки двух мотопехотных рот ВСУ, при поддержке четырех танков и 11 боевых бронированных машин. В ходе боевых действий уничтожены четыре танка и семь боевых бронированных машин противника", - сказали в ведомстве. Там уточнили, что в районе населенного пункта Пречистовка ДНР успешно отражены атаки двух украинских ротных тактических групп - потери противника составили пять танков и пять боевых бронированных машин. В районах населенных пунктов Ровнополь ДНР, Левадное Запорожской области и совхоза "Октябрь" подразделениями российских войск подбиты еще пять танков противника.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Киев потерял на Времевском выступе в ДНР 11 единиц бронетехники за сутки
Минобороны: на Времевском выступе Киев за сутки потерял четыре танка и семь бронемашин