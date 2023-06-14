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Российские войска уничтожили РЛС в районе Запорожья - РИА Новости, 14.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:32 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/spetsoperatsiya-1878051144.html
Российские войска уничтожили РЛС в районе Запорожья
Российские войска уничтожили РЛС в районе Запорожья - РИА Новости, 14.06.2023
Российские войска уничтожили РЛС в районе Запорожья
Российские ракетные войска, артиллерия и авиация уничтожили радиолокационную станцию "П-18" в районе города Запорожье, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T14:32
2023-06-14T14:32
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожье
россия
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российские ракетные войска, артиллерия и авиация уничтожили радиолокационную станцию "П-18" в районе города Запорожье, сообщили в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток нанесено поражение 107 артиллерийским подразделениям украинских войск на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137 районах. "В районе города Запорожье уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей "П-18", - говорится в сводке.
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безопасность, запорожье, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожье, Россия
Российские войска уничтожили РЛС в районе Запорожья

Минобороны: российские ракетные войска уничтожили РЛС в районе Запорожья

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российские ракетные войска, артиллерия и авиация уничтожили радиолокационную станцию "П-18" в районе города Запорожье, сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток нанесено поражение 107 артиллерийским подразделениям украинских войск на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137 районах.
"В районе города Запорожье уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей "П-18", - говорится в сводке.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13 июня, 16:53
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.06.2023Посмотреть
 
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