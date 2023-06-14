https://ria.ru/20230614/spetsoperatsiya-1878050871.html

Киев потерял на Купянском направлении до 30 человек

Киев потерял на Купянском направлении до 30 человек - РИА Новости, 14.06.2023

Киев потерял на Купянском направлении до 30 человек

Российские военнослужащие пресекли деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении, за сутки уничтожены до 30... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T14:32

2023-06-14T14:32

2023-06-14T14:32

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие пресекли деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении, за сутки уничтожены до 30 украинских солдат, а также американская и польская артиллерийские установки, сообщили в среду в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений "Западной" группировки войск в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое и Артемовка Харьковской области пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп", - говорится в сводке российского военного ведомства.Уточняется, что за сутки на Купянском направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и Krab польского производства.

харьковская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф