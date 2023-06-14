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Киев потерял на Купянском направлении до 30 человек - РИА Новости, 14.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:32 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/spetsoperatsiya-1878050871.html
Киев потерял на Купянском направлении до 30 человек
Киев потерял на Купянском направлении до 30 человек - РИА Новости, 14.06.2023
Киев потерял на Купянском направлении до 30 человек
Российские военнослужащие пресекли деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении, за сутки уничтожены до 30... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T14:32
2023-06-14T14:32
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие пресекли деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении, за сутки уничтожены до 30 украинских солдат, а также американская и польская артиллерийские установки, сообщили в среду в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений "Западной" группировки войск в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое и Артемовка Харьковской области пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп", - говорится в сводке российского военного ведомства.Уточняется, что за сутки на Купянском направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и Krab польского производства.
харьковская область
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безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Киев потерял на Купянском направлении до 30 человек

Минобороны заявило о пресечении деятельности трех украинских ДРГ на Купянском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие пресекли деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении, за сутки уничтожены до 30 украинских солдат, а также американская и польская артиллерийские установки, сообщили в среду в Минобороны РФ.
«
"На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений "Западной" группировки войск в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое и Артемовка Харьковской области пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Уточняется, что за сутки на Купянском направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и Krab польского производства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13 июня, 16:53
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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