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Минобороны показало, как Ка-52 ракетой уничтожил украинскую бронемашину
Минобороны показало, как Ка-52 ракетой уничтожил украинскую бронемашину - РИА Новости, 14.06.2023
Минобороны показало, как Ка-52 ракетой уничтожил украинскую бронемашину
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевой бронированной машины украинских военнослужащих ракетным ударом вертолёта Ка-52 на Запорожском... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T08:54
2023-06-14T08:54
2023-06-14T09:36
специальная военная операция на украине
безопасность
ка-52 "аллигатор"
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевой бронированной машины украинских военнослужащих ракетным ударом вертолёта Ка-52 на Запорожском направлении. Отмечается, что экипаж вертолета вскрыл выдвижение бронетехники противника и нанёс удар управляемой ракетой. "В результате удара бронемашина с экипажем была уничтожена", - подчеркнули в Минобороны РФ. Минобороны РФ показало кадры с дисплея пилотов. Виден пуск ракеты, её полёт, а также взрыв бронемашины. "Нормально. Прямо в кабину", - говорит один из лётчиков.
РИА Новости
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Работа вертолетов Ка-52 по уничтожению бронемашины ВСУ на Запорожском направлении
Работа вертолетов Ка-52 по уничтожению бронемашины ВСУ на Запорожском направлении
2023-06-14T08:54
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PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, ка-52 "аллигатор", вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ка-52 "Аллигатор", Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало, как Ка-52 ракетой уничтожил украинскую бронемашину
Минобороны России показало видео поражения украинской бронемашины ракетным ударом Ка-52