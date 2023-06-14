Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало, как Ка-52 ракетой уничтожил украинскую бронемашину - РИА Новости, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:54 14.06.2023 (обновлено: 09:36 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/spetsoperatsiya-1877948419.html
Минобороны показало, как Ка-52 ракетой уничтожил украинскую бронемашину
Минобороны показало, как Ка-52 ракетой уничтожил украинскую бронемашину - РИА Новости, 14.06.2023
Минобороны показало, как Ка-52 ракетой уничтожил украинскую бронемашину
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевой бронированной машины украинских военнослужащих ракетным ударом вертолёта Ка-52 на Запорожском... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T08:54
2023-06-14T09:36
специальная военная операция на украине
безопасность
ка-52 "аллигатор"
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1877951734_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_95d1b95e111b359c7d221cc6990a352b.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевой бронированной машины украинских военнослужащих ракетным ударом вертолёта Ка-52 на Запорожском направлении. Отмечается, что экипаж вертолета вскрыл выдвижение бронетехники противника и нанёс удар управляемой ракетой. "В результате удара бронемашина с экипажем была уничтожена", - подчеркнули в Минобороны РФ. Минобороны РФ показало кадры с дисплея пилотов. Виден пуск ракеты, её полёт, а также взрыв бронемашины. "Нормально. Прямо в кабину", - говорит один из лётчиков.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Работа вертолетов Ка-52 по уничтожению бронемашины ВСУ на Запорожском направлении
Работа вертолетов Ка-52 по уничтожению бронемашины ВСУ на Запорожском направлении
2023-06-14T08:54
true
PT0M31S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1877951734_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f5171306620b553d068bf6de2645707b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, ка-52 "аллигатор", вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ка-52 "Аллигатор", Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало, как Ка-52 ракетой уничтожил украинскую бронемашину

Минобороны России показало видео поражения украинской бронемашины ракетным ударом Ка-52

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевой бронированной машины украинских военнослужащих ракетным ударом вертолёта Ка-52 на Запорожском направлении.
Отмечается, что экипаж вертолета вскрыл выдвижение бронетехники противника и нанёс удар управляемой ракетой.
«
"В результате удара бронемашина с экипажем была уничтожена", - подчеркнули в Минобороны РФ.
Минобороны РФ показало кадры с дисплея пилотов. Виден пуск ракеты, её полёт, а также взрыв бронемашины.
"Нормально. Прямо в кабину", - говорит один из лётчиков.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13 июня, 16:53
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКа-52 "Аллигатор"Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала