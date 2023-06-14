https://ria.ru/20230614/spetsoperatsiya-1877948419.html

Минобороны показало, как Ка-52 ракетой уничтожил украинскую бронемашину

Минобороны показало, как Ка-52 ракетой уничтожил украинскую бронемашину - РИА Новости, 14.06.2023

Минобороны показало, как Ка-52 ракетой уничтожил украинскую бронемашину

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевой бронированной машины украинских военнослужащих ракетным ударом вертолёта Ка-52 на Запорожском... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T08:54

2023-06-14T08:54

2023-06-14T09:36

специальная военная операция на украине

безопасность

ка-52 "аллигатор"

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевой бронированной машины украинских военнослужащих ракетным ударом вертолёта Ка-52 на Запорожском направлении. Отмечается, что экипаж вертолета вскрыл выдвижение бронетехники противника и нанёс удар управляемой ракетой. "В результате удара бронемашина с экипажем была уничтожена", - подчеркнули в Минобороны РФ. Минобороны РФ показало кадры с дисплея пилотов. Виден пуск ракеты, её полёт, а также взрыв бронемашины. "Нормально. Прямо в кабину", - говорит один из лётчиков.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа вертолетов Ка-52 по уничтожению бронемашины ВСУ на Запорожском направлении Работа вертолетов Ка-52 по уничтожению бронемашины ВСУ на Запорожском направлении 2023-06-14T08:54 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, ка-52 "аллигатор", вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)