https://ria.ru/20230614/spasateli-1876899562.html

Благородное хобби: как стать спасателем-добровольцем в Москве

Благородное хобби: как стать спасателем-добровольцем в Москве - РИА Новости, 14.06.2023

Благородное хобби: как стать спасателем-добровольцем в Москве

Любая деятельность в добровольческом движении требует от человека не только желания помогать, но и определенных навыков. Это особенно важно для тех, кто решил... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T09:00

2023-06-14T09:00

2023-06-14T09:00

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Любая деятельность в добровольческом движении требует от человека не только желания помогать, но и определенных навыков. Это особенно важно для тех, кто решил вступить в ряды спасателей-добровольцев. Какими умениями нужно овладеть и каким требованиям соответствовать, РИА Новости рассказали в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.Какие требования предъявляются к желающим стать спасателем-добровольцем?В первую очередь вам должно быть не меньше 18 лет. Это требование объясняется интенсивной физической нагрузкой во время обучения и работы. По гендерному признаку ограничений нет. Кандидат в спасатели-добровольцы обязан иметь полное среднее образование. Также потребуется определенный опыт работы в этой сфере. Его можно получить, вступив в одно из общественных формирований Москвы, внесенных в реестр аттестованных.В перечень, например, входят отряд "СпасРезерв", "ЛизаАлерт" и студенческий отряд "Феникс". В этих отрядах человек получает общее представление о работе и необходимых для нее навыках. А вот на практику на дежурствах в реальных условиях, например, в "СпасРезерве", можно попасть уже в период прохождения специального обучения.Формирование направляет кандидата на профессиональное обучение. Если ранее вы прошли курсы первой помощи или промышленного альпинизма, то это будет хорошим подспорьем.Где можно пройти обучение и сколько оно стоит?Если на учебу вас направил добровольческий отряд, то за нее платить не надо, так как обучение проходит в рамках программы развития добровольчества в столице. В Москве спасателей-добровольцев уже 16 год готовят в учебном центре ГО и ЧС Москвы.Там вас ждет порядка 300 часов теоретических и практических занятий по профилю.Занятия для добровольцев проходят в вечернее время и выходные дни. Слушатели учатся без отрыва от основной работы. При этом программа обучения у них такая же, как у профессиональных спасателей и называется "Профессиональная подготовка спасателей к ведению аварийно-спасательных работ".За время подготовки вы получите навыки оказания первой помощи, ликвидации последствий различных происшествий. Также вы научитесь работать со специальным оборудованием, оказывать людям психологическую поддержку.Нужно ли сдавать экзамен?Да. Будущего спасателя ждут практические и теоретические экзамены по итогам освоения курса, после прохождения которых он получает документ об окончании обучения, а затем его ждет еще один блок зачетов, в том числе и нормативы по физической подготовке, которые он сдает уже в специальной комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб и формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя города Москвы.После сдачи аттестационных испытаний соискатель получает удостоверение и книжку спасателя, которые дают ему право приступить к работе. Присвоенный комиссией статус спасатели подтверждают один раз в три года.Минимум через два года, при условии освоения трех дополнительных специальностей, одна из которых касается навыков работы на высоте, доброволец может попробовать получить квалификацию "спасатель 3 класса".Спустя несколько лет успешной работы спасатель-доброволец может приобрести статус спасателя второго, а иногда и первого класса. Достигают такого уровня немногие. Это обусловлено необходимостью осваивать дополнительные специальности, большими временными промежутками между аттестациями, а главное на протяжении этих лет человек должен безвозмездно и регулярно работать в общественном аварийно-спасательном формировании.Список специальностей довольно обширен: промышленный альпинист, стропальщик, пожарный, водитель маломерного судна и другие.Форму и оборудование придется покупать самому?Рабочую форму и материалы добровольцы приобретают самостоятельно, технику и аварийно-спасательное оборудование получают в формированиях. Кроме того, оснащение может выдаваться за счет участия в городских грантах.Как совмещать деятельность спасателя-добровольца с работой?Строгого графика у спасателей-добровольцев нет. Общественные аварийно-спасательные формирования определяют его самостоятельно. Так как у большинства добровольцев есть основная работа, то дежурства приходятся на выходные и праздничные дни.Как правило, каждый резервист выходит на дежурство не реже раза в месяц, но некоторые добровольцы берут больше дежурств.На спасательные вызовы добровольных спасателей зачастую направляют диспетчеры Центра управления в кризисных ситуациях, а вот на социальные, не связанные с угрозой жизни – операторы Службы 112 Москвы.

https://realty.ria.ru/20191225/1562793146.html

https://realty.ria.ru/20191017/1559881384.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва