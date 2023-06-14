https://ria.ru/20230614/sotrudnichestvo-1878178029.html

Власти Архангельской области и Мелитополя договорились о сотрудничестве

Власти Архангельской области и Мелитополя договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 14.06.2023

Власти Архангельской области и Мелитополя договорились о сотрудничестве

Власти Архангельской области и запорожского Мелитополя на полях ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает помощь северного региона в... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T21:24

2023-06-14T21:24

2023-06-14T21:24

архангельская область

мелитополь

архангельская область

запорожская область

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 14 июн – РИА Новости. Власти Архангельской области и запорожского Мелитополя на полях ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает помощь северного региона в восстановлении инфраструктуры и гуманитарную помощь, сообщила пресс-служба правительства архангельской области Сообщается, что подписи под документом поставили губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко. "На полях XXVI ПМЭФ правительство Архангельской области и военно-гражданская администрация города Мелитополь Запорожской области заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на оказание поддержки в восстановлении инфраструктуры, а также организацию гуманитарной и иных видов помощи городу Мелитополь", - говорится в сообщении. Архангельская область весной взяла шефство над временным областным центром Запорожской области, после чего состоялся ряд рабочих встреч и определен перечень объектов в Мелитополе, требующих восстановления в приоритетном порядке. Координировать оказание гуманитарной, финансовой и иной материальной помощи подшефной территории будет автономная некоммерческая организация "Агентство социальных и инфраструктурных проектов". "Мы со своей стороны будем стараться делать все, чтобы мелитопольцы могли отправлять своих детей в отремонтированные школы и детские сады, чтобы врачи в больницах Мелитополя могли принимать пациентов в нормальных условиях, чтобы наши связи в самых разных сферах позволили людям чувствовать себя под надежной защитой государства", – отметил Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба. Отмечается, что соглашение предусматривает также сотрудничество в сфере промышленности, реализацию совместных инвестиционных и инновационных проектов, поддержку предпринимательства и сельхозпроизводителей. Архангельская область также будет оказывать помощь Мелитополю в развитии науки и образования, туризма, культуры, спорта, молодежной политики, добровольчества, социальной защиты и занятости населения. "Архангельская область взяла шефство над нашим Мелитополем, и только в этом году планируется восстановить и отремонтировать 13 социально значимых объектов. Это школы, детские сады, дома культуры. Всего в перспективном плане развития до 2025 года будет реализовано 42 проекта", – сказала глава военно-гражданской администрации Мелитополя. По словам Данильченко, символично, что именно ПМЭФ-2023 стал площадкой, где заключено шефское соглашение, которое поможет росту социально-экономического потенциала Мелитополя, всей Запорожской области. "Архангельская область теперь не просто наши шефы, это наши друзья, наши партнеры, помощники во всем. Предварительно программа социально-экономического развития предполагает реализацию 42 социально значимых объектов с серьезным бюджетом – более восьмисот миллионов рублей", – сказала Данильченко, добавив, что помимо финансовой поддержки для Мелитополя очень важна поддержка дружеская. Как отметили в пресс-служба правительства северного региона, практическая помощь начнется уже в этом году. Утвержденный план мероприятий по реализации специального инфраструктурного проекта на территории Мелитополя рассчитан на 2023-2025 годы. В этом году запланированы капитальный ремонт и оснащение трёх многофункциональных центров предоставления государственных услуг в Мелитополе и поселке Кириловка, ремонт помещений в двух детских садах и двух школах Мелитополя, ремонт помещений детского отделения Мелитопольской областной больницы и оснащение ее оборудованием, а также установка блочно-модульной газовой котельной и ремонт еще одного объекта теплоснабжения.

https://ria.ru/20230511/sudoremont-1871113002.html

https://ria.ru/20230511/rybolovstvo-1871084581.html

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мелитополь, архангельская область, запорожская область, александр цыбульский