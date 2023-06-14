https://ria.ru/20230614/sotrudnichestvo-1878174340.html
Архангельская и Запорожская области подписали соглашение о сотрудничестве
Архангельская и Запорожская области подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 14.06.2023
Архангельская и Запорожская области подписали соглашение о сотрудничестве
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий на полях ПМЭФ-2023... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T20:59
2023-06-14T20:59
2023-06-14T20:59
архангельская область
запорожская область
архангельская область
александр цыбульский
евгений балицкий
владимир путин
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АРХАНГЕЛЬСК, 14 июн – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий на полях ПМЭФ-2023 подписали соглашение о сотрудничестве регионов в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах, сообщила пресс-служба правительства северного региона. Сообщается, что подписанию документа предшествовала рабочая встреча глав двух субъектов Российской Федерации, на которой стороны обсудили перспективы взаимодействия. Речь шла о выстраивании системной работы по широкому кругу вопросов: расширении торгово-экономических связей между хозяйствующими субъектами, установлении деловых связей между представителями малого и среднего бизнеса. "Главы регионов договорились о межрегиональной экономической интеграции и укреплению связей в сфере транспорта, информационных коммуникаций, промышленности, сельского и жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства городских территорий, здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта", - говорится в сообщении. Документом предусмотрено также развитие сотрудничества регионов в области охраны окружающей среды, семейной и молодежной политики, взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями и в других сферах. "Мы открыты для взаимодействия по всем направлениям и предлагаю в первую очередь исходить в этой совместной работе из того, чего от нас с вами действительно ждут люди, живущие сегодня в Запорожской области", – сказал в ходе встречи губернатор Архангельской области, слова которого приводятся в сообщении. Глава арктического региона сообщил коллеге о готовности уже этим летом направить в Запорожскую область бригаду врачей из Архангельска для проведения профилактических осмотров жителей нового региона России. В конце мая президент РФ Владимир Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. "Наши медики уже имеют необходимый опыт: дважды бригады архангельских врачей выезжали в Донецкую народную республику, где провели профосмотры порядка шести тысяч детей и подростков. Наш "медицинский спецназ" готов провести аналогичную работу в Запорожской области", – сказал Цыбульский. Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области подтвердил готовность взаимодействия в интересах жителей регионов. "Соглашение подразумевает межрегиональные экономические интеграции и укрепление связей в сфере транспорта, информационных коммуникаций, промышленности, сельского и жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства городских территорий, здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта", – сказал Балицкий. Он добавил, что в ближайшее время в Запорожскую область будет направлена бригада врачей из Архангельской области для проведения профилактических осмотров жителей. Как сообщили в пресс-службе, приоритетными направлениями сотрудничества Архангельской и Запорожской областей станут также обмен опытом по реализации инвестиционных проектов в области агропромышленного комплекса, взаимодействие по вопросам социальной защиты населения, в том числе развитие комфортной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья и повышение квалификации работников социальной сферы. Кроме того, главы регионов договорились активно обмениваться опытом в области образования, молодежной политики и патриотического воспитания подрастающего поколения. Соглашение станет основой для разработки и реализации планов в конкретных сферах сотрудничества региональных органов государственной власти Архангельской и Запорожской областей.
https://ria.ru/20230530/onkobolnye-1875121853.html
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запорожская область, архангельская область, александр цыбульский, евгений балицкий, владимир путин
Архангельская область, Запорожская область, Архангельская область, Александр Цыбульский, Евгений Балицкий, Владимир Путин
Архангельская и Запорожская области подписали соглашение о сотрудничестве
Архангельская и Запорожская области подписали соглашение о сотрудничестве регионов
АРХАНГЕЛЬСК, 14 июн – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий на полях ПМЭФ-2023 подписали соглашение о сотрудничестве регионов в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах, сообщила пресс-служба правительства северного региона.
Сообщается, что подписанию документа предшествовала рабочая встреча глав двух субъектов Российской Федерации, на которой стороны обсудили перспективы взаимодействия. Речь шла о выстраивании системной работы по широкому кругу вопросов: расширении торгово-экономических связей между хозяйствующими субъектами, установлении деловых связей между представителями малого и среднего бизнеса.
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"Главы регионов договорились о межрегиональной экономической интеграции и укреплению связей в сфере транспорта, информационных коммуникаций, промышленности, сельского и жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства городских территорий, здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта", - говорится в сообщении.
Документом предусмотрено также развитие сотрудничества регионов в области охраны окружающей среды, семейной и молодежной политики, взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями и в других сферах.
"Мы открыты для взаимодействия по всем направлениям и предлагаю в первую очередь исходить в этой совместной работе из того, чего от нас с вами действительно ждут люди, живущие сегодня в Запорожской области", – сказал в ходе встречи губернатор Архангельской области, слова которого приводятся в сообщении.
Глава арктического региона сообщил коллеге о готовности уже этим летом направить в Запорожскую область бригаду врачей из Архангельска
для проведения профилактических осмотров жителей нового региона России
. В конце мая президент РФ Владимир Путин
поручил провести диспансеризацию взрослого населения в ДНР
, ЛНР
, Запорожской и Херсонской областях
.
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"Наши медики уже имеют необходимый опыт: дважды бригады архангельских врачей выезжали в Донецкую народную республику, где провели профосмотры порядка шести тысяч детей и подростков. Наш "медицинский спецназ" готов провести аналогичную работу в Запорожской области", – сказал Цыбульский.
Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области подтвердил готовность взаимодействия в интересах жителей регионов.
"Соглашение подразумевает межрегиональные экономические интеграции и укрепление связей в сфере транспорта, информационных коммуникаций, промышленности, сельского и жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства городских территорий, здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта", – сказал Балицкий.
Он добавил, что в ближайшее время в Запорожскую область будет направлена бригада врачей из Архангельской области для проведения профилактических осмотров жителей.
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Как сообщили в пресс-службе, приоритетными направлениями сотрудничества Архангельской и Запорожской областей станут также обмен опытом по реализации инвестиционных проектов в области агропромышленного комплекса, взаимодействие по вопросам социальной защиты населения, в том числе развитие комфортной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья и повышение квалификации работников социальной сферы. Кроме того, главы регионов договорились активно обмениваться опытом в области образования, молодежной политики и патриотического воспитания подрастающего поколения.
Соглашение станет основой для разработки и реализации планов в конкретных сферах сотрудничества региональных органов государственной власти Архангельской и Запорожской областей.
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