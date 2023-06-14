https://ria.ru/20230614/sotrudnichestvo-1878140579.html

Фонд "Сколково" и ОЭЗ "Технополис Москва" договорились о сотрудничестве

Фонд "Сколково" и ОЭЗ "Технополис Москва" договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 14.06.2023

Фонд "Сколково" и ОЭЗ "Технополис Москва" договорились о сотрудничестве

Фонд "Сколково" и особая экономическая зона "Технополис Москва" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключили соглашение о сотрудничестве РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T18:03

2023-06-14T18:03

2023-06-14T18:03

пмэф-2023

фонд "сколково"

сколково

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пмэф

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Фонд "Сколково" и особая экономическая зона "Технополис Москва" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключили соглашение о сотрудничестве и взаимной поддержке в сфере развития инновационного сообщества, высокотехнологичного производства и предпринимательства, сообщает пресс-служба Фонда."Объединение интеллектуальных и производственных мощностей Фонда и особой экономической зоны “Технополис Москва” поможет технологическим продуктам быстрее добираться до потребителей. Сервисы “Сколково” – подбор высококвалифицированных кадров, трансфер технологий, защита интеллектуальной собственности, центры коллективного пользования и многие другие – дают возможность формировать эффективные команды, создавать прототипы и ускорять процессы роста", - цитирует пресс-служба старшего вице-президента по инновациям Фонда "Сколково" Кирилла Каема.Он добавил, что “Технополис Москва”, в том числе, способен помочь с организацией инфраструктуры для промышленного масштабирования разработок стартапов.Как отмечается в сообщении, данное партнерство даст возможность резидентам обоих технопарков обмениваться опытом, искать новых партнеров и привлекать дополнительные инвестиции. Сотрудничество позволит им получать еще больше возможностей по субсидированию проектов и расширит перечень мер поддержки и льгот."Развитие научной и технологической базы столицы – одно из приоритетных направлений по укреплению экономики и формированию автономного промышленно-научного конгломерата. Соглашение между ОЭЗ “Технополис Москва” и Фондом “Сколково” будет способствовать расширению возможностей резидентов, развитию технологического бизнеса. Производители смогут разрабатывать совместные решения, использовать ресурсы обеих площадок для проведения научных исследований, участвовать в грантовых и акселерационных программах, работать над комплексными проектами устойчивого развития. Это позволит оптимизировать процессы по разработке, коммерциализации и масштабировании производств, ускорит темпы выпуска оригинальной и импортозамещающей продукции", – рассказал генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дёгтев.По данным пресс-службы, в состав ОЭЗ входит шесть площадок общей площадью 260 гектар, где на данный момент свои производства разместили более 200 высокотехнологичных компаний. В зависимости от потребностей и возможностей предприятий резиденты смогут арендовать готовое помещение на одной из площадок или взять на льготных условиях землю под строительство производства.

https://ria.ru/20230614/biotekhnologii-1878138166.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

фонд "сколково", сколково, экономика, пмэф