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В Сочи объявили штормовое предупреждение до конца дня
В Сочи объявили штормовое предупреждение до конца дня - РИА Новости, 14.06.2023
В Сочи объявили штормовое предупреждение до конца дня
Штормовое предупреждение из-за сильных дождей действует в Сочи до окончания среды, на курорте сохраняется риск выхода рек из берегов, возможно образование... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T08:36
2023-06-14T08:36
2023-06-14T10:20
происшествия
сочи
новости - туризм
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СОЧИ, 14 июн - РИА Новости. Штормовое предупреждение из-за сильных дождей действует в Сочи до окончания среды, на курорте сохраняется риск выхода рек из берегов, возможно образование оползней, сообщила в Telegram-канале пресс-служба администрации города.Ранее оперштаб Кубани сообщал, что в результате сочинских ливней река Мацеста, протекающая через Хостинский район курорта, вышла из берегов, подтоплены придомовые территории, цокольные помещения зданий, автомобили."Штормовое предупреждение продолжает действовать. До конца дня 14 июня на территории города Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: сильные дожди, ливни с грозами, градом. На реках подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков", - говорится в сообщении мэрии.Непогода также повредила сети газопровода, сейчас на месте работают аварийные службы, организован выездной оперативный штаб. По данным администрации Сочи, за час в Хостинском районе близ реки Мацеста выпало 15 миллиметров осадков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, новости - туризм
Происшествия, Сочи, Новости - Туризм
В Сочи объявили штормовое предупреждение до конца дня
Мэрия Сочи: до конца дня сохраняется риск выхода рек из берегов, возможны оползни
СОЧИ, 14 июн - РИА Новости.
Штормовое предупреждение из-за сильных дождей действует в Сочи до окончания среды, на курорте сохраняется риск выхода рек из берегов, возможно образование оползней, сообщила в Telegram-канале
пресс-служба администрации города.
Ранее оперштаб Кубани сообщал, что в результате сочинских ливней река Мацеста, протекающая через Хостинский район курорта, вышла из берегов, подтоплены придомовые территории, цокольные помещения зданий, автомобили.
"Штормовое предупреждение продолжает действовать. До конца дня 14 июня на территории города Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: сильные дожди, ливни с грозами, градом. На реках подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков", - говорится в сообщении мэрии.
Непогода также повредила сети газопровода, сейчас на месте работают аварийные службы, организован выездной оперативный штаб. По данным администрации Сочи, за час в Хостинском районе близ реки Мацеста выпало 15 миллиметров осадков.