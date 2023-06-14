Рейтинг@Mail.ru
В Сочи объявили штормовое предупреждение до конца дня - РИА Новости, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:36 14.06.2023 (обновлено: 10:20 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/sochi-1877945898.html
В Сочи объявили штормовое предупреждение до конца дня
В Сочи объявили штормовое предупреждение до конца дня - РИА Новости, 14.06.2023
В Сочи объявили штормовое предупреждение до конца дня
Штормовое предупреждение из-за сильных дождей действует в Сочи до окончания среды, на курорте сохраняется риск выхода рек из берегов, возможно образование... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T08:36
2023-06-14T10:20
происшествия
сочи
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/17/1804493742_0:0:1601:900_1920x0_80_0_0_ffd9cb5d8964d7299d1c5a6f0de780b3.jpg
СОЧИ, 14 июн - РИА Новости. Штормовое предупреждение из-за сильных дождей действует в Сочи до окончания среды, на курорте сохраняется риск выхода рек из берегов, возможно образование оползней, сообщила в Telegram-канале пресс-служба администрации города.Ранее оперштаб Кубани сообщал, что в результате сочинских ливней река Мацеста, протекающая через Хостинский район курорта, вышла из берегов, подтоплены придомовые территории, цокольные помещения зданий, автомобили."Штормовое предупреждение продолжает действовать. До конца дня 14 июня на территории города Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: сильные дожди, ливни с грозами, градом. На реках подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков", - говорится в сообщении мэрии.Непогода также повредила сети газопровода, сейчас на месте работают аварийные службы, организован выездной оперативный штаб. По данным администрации Сочи, за час в Хостинском районе близ реки Мацеста выпало 15 миллиметров осадков.
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/17/1804493742_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_16451070c0ad8643cb37731e7ca7cfc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сочи, новости - туризм
Происшествия, Сочи, Новости - Туризм
В Сочи объявили штормовое предупреждение до конца дня

Мэрия Сочи: до конца дня сохраняется риск выхода рек из берегов, возможны оползни

© Фото : ГУМЧС России по Краснодарскому краюЛиквидация последствий непогоды в Сочи
Ликвидация последствий непогоды в Сочи - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© Фото : ГУМЧС России по Краснодарскому краю
Ликвидация последствий непогоды в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 14 июн - РИА Новости. Штормовое предупреждение из-за сильных дождей действует в Сочи до окончания среды, на курорте сохраняется риск выхода рек из берегов, возможно образование оползней, сообщила в Telegram-канале пресс-служба администрации города.
Ранее оперштаб Кубани сообщал, что в результате сочинских ливней река Мацеста, протекающая через Хостинский район курорта, вышла из берегов, подтоплены придомовые территории, цокольные помещения зданий, автомобили.
"Штормовое предупреждение продолжает действовать. До конца дня 14 июня на территории города Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: сильные дожди, ливни с грозами, градом. На реках подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков", - говорится в сообщении мэрии.
Непогода также повредила сети газопровода, сейчас на месте работают аварийные службы, организован выездной оперативный штаб. По данным администрации Сочи, за час в Хостинском районе близ реки Мацеста выпало 15 миллиметров осадков.
 
ПроисшествияСочиНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала