Севастополю — 240 лет: как город празднует юбилей

Праздник проходит под лозунгом "Севастополь, я горжусь тобой!" И поводов для этого чувства действительно много.
Праздник проходит под лозунгом "Севастополь, я горжусь тобой!" И поводов для этого чувства действительно много.
День начался с торжеств. Первое мероприятие состоялось в сквере у центральной площади Нахимова, у памятного знака, установленного на месте появления в 1783 году первых в городе построек. Представители власти открыли доску почета. До этого к 240-летию Севастополя был выпущен специальный штемпель с важной достопримечательностью, памятником затопленным кораблям.
День начался с торжеств. Первое мероприятие состоялось в сквере у центральной площади Нахимова, у памятного знака, установленного на месте появления в 1783 году первых в городе построек. Представители власти открыли доску почета. До этого к 240-летию Севастополя был выпущен специальный штемпель с важной достопримечательностью, памятником затопленным кораблям.
До XIII века город звался Херсонесом. Отчасти сохранились античные памятники. Стоит взглянуть на собор Святого Владимира.
До XIII века город звался Херсонесом. Отчасти сохранились античные памятники. Стоит взглянуть на собор Святого Владимира.
Солнечные часы на набережной — тоже одна из обязательных остановок почти любого туристического маршрута. Севастополь — самый солнечный город Крыма, в год здесь бывает около 98 безоблачных дней. Ялта и Алушта, пусть и незначительно, уступают ему в этом.
Солнечные часы на набережной — тоже одна из обязательных остановок почти любого туристического маршрута. Севастополь — самый солнечный город Крыма, в год здесь бывает около 98 безоблачных дней. Ялта и Алушта, пусть и незначительно, уступают ему в этом.
Город стал пионером во многих областях. Например, в 1897 году в Севастополе на Приморском бульваре открылся первый в России аквариум, предназначенный для широкой публики. Он располагался в цоколе Биологической станции.
А в Казачьей бухте в 1967 году заработал первый в СССР дельфинарий. Там занимались с черноморскими афалинами, которых использовали в том числе и для военных целей.
Город стал пионером во многих областях. Например, в 1897 году в Севастополе на Приморском бульваре открылся первый в России аквариум, предназначенный для широкой публики. Он располагался в цоколе Биологической станции.
А в Казачьей бухте в 1967 году заработал первый в СССР дельфинарий. Там занимались с черноморскими афалинами, которых использовали в том числе и для военных целей.
В Севастополе 82 лестницы и спуска, многие из которых заменяют улицы и переулки. Центральный холм благодаря такому ландшафту напоминает боевой корабль. Особенно красив город во время закатов и рассветов.
В Севастополе 82 лестницы и спуска, многие из которых заменяют улицы и переулки. Центральный холм благодаря такому ландшафту напоминает боевой корабль. Особенно красив город во время закатов и рассветов.