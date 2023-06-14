Севастополю — 240 лет: как город празднует юбилей

Город стал пионером во многих областях. Например, в 1897 году в Севастополе на Приморском бульваре открылся первый в России аквариум, предназначенный для широкой публики. Он располагался в цоколе Биологической станции.

А в Казачьей бухте в 1967 году заработал первый в СССР дельфинарий. Там занимались с черноморскими афалинами, которых использовали в том числе и для военных целей.