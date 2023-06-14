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Севастополю — 240 лет: как город празднует юбилей - РИА Новости, 14.06.2023
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Туризм
 
16:50 14.06.2023 (обновлено: 16:55 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/sevastopol-1878003312.html
Севастополю — 240 лет: как город празднует юбилей
Севастополю — 240 лет: как город празднует юбилей - РИА Новости, 14.06.2023
Севастополю — 240 лет: как город празднует юбилей
Сегодня, 14 июня, свой юбилей отмечает Севастополь. Городу 240 лет. Он был основан в 1783 году как военно-морской порт в Ахтиарской бухте. Но само поселение... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T16:50
2023-06-14T16:55
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Сегодня, 14 июня, свой юбилей отмечает Севастополь. Городу 240 лет. Он был основан в 1783 году как военно-морской порт в Ахтиарской бухте. Но само поселение намного старше, в окрестностях сохранились дольмены и древние захоронения. Еще в V веке до нашей эры тут была цивилизация. Об одном из самых красивых городов России, который любят и местные жители, и туристы, — в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
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фото, фото, новости - туризм, туристы, туризм, севастополь, херсонес, ялта
Фото, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Севастополь, Херсонес, Ялта

Севастополю — 240 лет: как город празднует юбилей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Сегодня, 14 июня, свой юбилей отмечает Севастополь. Городу 240 лет. Он был основан в 1783 году как военно-морской порт в Ахтиарской бухте. Но само поселение намного старше, в окрестностях сохранились дольмены и древние захоронения. Еще в V веке до нашей эры тут была цивилизация. Об одном из самых красивых городов России, который любят и местные жители, и туристы, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанк

Праздник проходит под лозунгом "Севастополь, я горжусь тобой!" И поводов для этого чувства действительно много.

Вид на город Севастополь

Праздник проходит под лозунгом "Севастополь, я горжусь тобой!" И поводов для этого чувства действительно много.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

День начался с торжеств. Первое мероприятие состоялось в сквере у центральной площади Нахимова, у памятного знака, установленного на месте появления в 1783 году первых в городе построек. Представители власти открыли доску почета. До этого к 240-летию Севастополя был выпущен специальный штемпель с важной достопримечательностью, памятником затопленным кораблям.

Памятник затопленным кораблям в Севастополе

День начался с торжеств. Первое мероприятие состоялось в сквере у центральной площади Нахимова, у памятного знака, установленного на месте появления в 1783 году первых в городе построек. Представители власти открыли доску почета. До этого к 240-летию Севастополя был выпущен специальный штемпель с важной достопримечательностью, памятником затопленным кораблям.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 6
© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанк

До XIII века город звался Херсонесом. Отчасти сохранились античные памятники. Стоит взглянуть на собор Святого Владимира.

Вид на Собор Святого Владимира на территории национального заповедника Херсонес Таврический в Севастополе

До XIII века город звался Херсонесом. Отчасти сохранились античные памятники. Стоит взглянуть на собор Святого Владимира.

© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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3 из 6
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанк

Солнечные часы на набережной — тоже одна из обязательных остановок почти любого туристического маршрута. Севастополь — самый солнечный город Крыма, в год здесь бывает около 98 безоблачных дней. Ялта и Алушта, пусть и незначительно, уступают ему в этом.

Солнечные часы на набережной в Севастополе

Солнечные часы на набережной — тоже одна из обязательных остановок почти любого туристического маршрута. Севастополь — самый солнечный город Крыма, в год здесь бывает около 98 безоблачных дней. Ялта и Алушта, пусть и незначительно, уступают ему в этом.

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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4 из 6
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанк

Город стал пионером во многих областях. Например, в 1897 году в Севастополе на Приморском бульваре открылся первый в России аквариум, предназначенный для широкой публики. Он располагался в цоколе Биологической станции.

А в Казачьей бухте в 1967 году заработал первый в СССР дельфинарий. Там занимались с черноморскими афалинами, которых использовали в том числе и для военных целей.

Отдыхающие на набережной в Севастополе в Крыму

Город стал пионером во многих областях. Например, в 1897 году в Севастополе на Приморском бульваре открылся первый в России аквариум, предназначенный для широкой публики. Он располагался в цоколе Биологической станции.

А в Казачьей бухте в 1967 году заработал первый в СССР дельфинарий. Там занимались с черноморскими афалинами, которых использовали в том числе и для военных целей.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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5 из 6
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В Севастополе 82 лестницы и спуска, многие из которых заменяют улицы и переулки. Центральный холм благодаря такому ландшафту напоминает боевой корабль. Особенно красив город во время закатов и рассветов.

Военнослужащий на набережной в Севастополе

В Севастополе 82 лестницы и спуска, многие из которых заменяют улицы и переулки. Центральный холм благодаря такому ландшафту напоминает боевой корабль. Особенно красив город во время закатов и рассветов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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