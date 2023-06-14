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"Ростелеком" в 2022-2023 учебному году обучил 2000 студентов - РИА Новости, 17.06.2023
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15:13 14.06.2023 (обновлено: 14:16 17.06.2023)
https://ria.ru/20230614/rostelekom-1878879776.html
"Ростелеком" в 2022-2023 учебному году обучил 2000 студентов
"Ростелеком" в 2022-2023 учебному году обучил 2000 студентов - РИА Новости, 17.06.2023
"Ростелеком" в 2022-2023 учебному году обучил 2000 студентов
"Ростелеком" на цифровых кафедрах в 2022-2023 учебном году обучил 2 тысячи студентов из пяти вузов, сообщил старший вице-президент по информационным технологиям РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-14T15:13
2023-06-17T14:16
пмэф-2023
ростелеком
пмэф 2023
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. "Ростелеком" на цифровых кафедрах в 2022-2023 учебном году обучил 2 тысячи студентов из пяти вузов, сообщил старший вице-президент по информационным технологиям компании Кирилл Меньшов в ходе сессии "Технологический суверенитет в IT: новые методологии, партнерства и центры компетенций для развития бизнеса и молодежи в РФ" на ПМЭФ. "Вузам нужен массовый продукт, и нужен готовый полный образовательный комплекс, где есть образование для преподавателя, все материалы, вся учебная программа, вся раздатка - все должно быть полностью подготовлено и отдано. И вот тогда массовое обучение очень эффективно. Мы на пяти вузах по одному курсу обучили 2 тысячи человек в прошлом году. В этом образовательном цикле, который скоро стартует, у нас под 20 вузов и уже четыре образовательные программы. Я надеюсь, что мы тысяч 10-15 в этом году достигнем. Всех призываю смотреть на такие цифровые кафедры и прочие, которые позволяют достичь массового результата", - заявил Меньшов. Он подчеркнул, что в вузах надо учить на российских продуктах. "Мы учим студентов на своих продуктах. У нас есть виртуализация (технология, которую используют для создания виртуальных представлений серверов, хранилища, сетей и других физических устройств - ред.), мы делаем на своей виртуализации. Отдаем лицензию за рубль", - привел в пример Меньшов. По его мнению, задачей IT-компаний является не только достижение технологического суверенитета, но и создание такой экосистемы подготовки кадров, которая позволит "все время иметь современные IT-продукты, не оторвавшись от мира". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ростелеком, пмэф 2023
ПМЭФ-2023, Ростелеком, ПМЭФ 2023
"Ростелеком" в 2022-2023 учебному году обучил 2000 студентов

"Ростелеком" на своих цифровых кафедрах в 2022-2023 учебному году обучил 2000 студентов

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Ростелеком"
Логотип компании Ростелеком - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Логотип компании "Ростелеком". Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. "Ростелеком" на цифровых кафедрах в 2022-2023 учебном году обучил 2 тысячи студентов из пяти вузов, сообщил старший вице-президент по информационным технологиям компании Кирилл Меньшов в ходе сессии "Технологический суверенитет в IT: новые методологии, партнерства и центры компетенций для развития бизнеса и молодежи в РФ" на ПМЭФ.
«
"Вузам нужен массовый продукт, и нужен готовый полный образовательный комплекс, где есть образование для преподавателя, все материалы, вся учебная программа, вся раздатка - все должно быть полностью подготовлено и отдано. И вот тогда массовое обучение очень эффективно. Мы на пяти вузах по одному курсу обучили 2 тысячи человек в прошлом году. В этом образовательном цикле, который скоро стартует, у нас под 20 вузов и уже четыре образовательные программы. Я надеюсь, что мы тысяч 10-15 в этом году достигнем. Всех призываю смотреть на такие цифровые кафедры и прочие, которые позволяют достичь массового результата", - заявил Меньшов.
Он подчеркнул, что в вузах надо учить на российских продуктах. "Мы учим студентов на своих продуктах. У нас есть виртуализация (технология, которую используют для создания виртуальных представлений серверов, хранилища, сетей и других физических устройств - ред.), мы делаем на своей виртуализации. Отдаем лицензию за рубль", - привел в пример Меньшов.
По его мнению, задачей IT-компаний является не только достижение технологического суверенитета, но и создание такой экосистемы подготовки кадров, которая позволит "все время иметь современные IT-продукты, не оторвавшись от мира".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. День первый
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

ПМЭФ проходит в Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" с 14 по 17 июня.

Конгрессно-выставочный центр Экспофорум

ПМЭФ проходит в Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" с 14 по 17 июня.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Участие в мероприятии подтвердили более 17 тысяч человек.

Стенд Чебурашка

Участие в мероприятии подтвердили более 17 тысяч человек.

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В среду стартует деловая программа.

Стенд Многонародная Россия

В среду стартует деловая программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Она разделена на пять блоков: "Мировая экономика в эпоху глобального перелома", "Российская экономика: от адаптации к росту", "Выстраивая технологический суверенитет", "Народосбережение и качество жизни – основной приоритет", "Рынок труда: ответ на новые вызовы".

Стенд Москвы

Она разделена на пять блоков: "Мировая экономика в эпоху глобального перелома", "Российская экономика: от адаптации к росту", "Выстраивая технологический суверенитет", "Народосбережение и качество жизни – основной приоритет", "Рынок труда: ответ на новые вызовы".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
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На форуме можно увидеть стенды компаний, а также российских регионов.

Автомобиль Lada X-Cross 5

На форуме можно увидеть стенды компаний, а также российских регионов.

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5 из 10
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В рамках ПМЭФ планируется представить сценарии и тренды развития России в общемировом контексте до 2040 года.

Стенд ПАО Уралкалий

В рамках ПМЭФ планируется представить сценарии и тренды развития России в общемировом контексте до 2040 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетят мероприятие и международные гости.

Стенд Объединенных арабских эмиратов

Посетят мероприятие и международные гости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
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Полный их список пока не озвучивался.

Стенд компании Газпром нефть

Полный их список пока не озвучивался.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
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Центральным событием традиционно станет пленарное заседание.

Павильоны конгрессно-выставочного центра Экспофорум

Центральным событием традиционно станет пленарное заседание.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В дни проведения форума для его участников запланирована и культурная программа.

Стенд Тамбовской области

В дни проведения форума для его участников запланирована и культурная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

ПМЭФ проходит в Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" с 14 по 17 июня.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10

Участие в мероприятии подтвердили более 17 тысяч человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10

В среду стартует деловая программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10

Она разделена на пять блоков: "Мировая экономика в эпоху глобального перелома", "Российская экономика: от адаптации к росту", "Выстраивая технологический суверенитет", "Народосбережение и качество жизни – основной приоритет", "Рынок труда: ответ на новые вызовы".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

На форуме можно увидеть стенды компаний, а также российских регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

В рамках ПМЭФ планируется представить сценарии и тренды развития России в общемировом контексте до 2040 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Посетят мероприятие и международные гости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Полный их список пока не озвучивался.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Центральным событием традиционно станет пленарное заседание.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

В дни проведения форума для его участников запланирована и культурная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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