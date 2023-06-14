"Ростелеком" в 2022-2023 учебному году обучил 2000 студентов

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. "Ростелеком" на цифровых кафедрах в 2022-2023 учебном году обучил 2 тысячи студентов из пяти вузов, сообщил старший вице-президент по информационным технологиям компании Кирилл Меньшов в ходе сессии "Технологический суверенитет в IT: новые методологии, партнерства и центры компетенций для развития бизнеса и молодежи в РФ" на ПМЭФ. "Вузам нужен массовый продукт, и нужен готовый полный образовательный комплекс, где есть образование для преподавателя, все материалы, вся учебная программа, вся раздатка - все должно быть полностью подготовлено и отдано. И вот тогда массовое обучение очень эффективно. Мы на пяти вузах по одному курсу обучили 2 тысячи человек в прошлом году. В этом образовательном цикле, который скоро стартует, у нас под 20 вузов и уже четыре образовательные программы. Я надеюсь, что мы тысяч 10-15 в этом году достигнем. Всех призываю смотреть на такие цифровые кафедры и прочие, которые позволяют достичь массового результата", - заявил Меньшов. Он подчеркнул, что в вузах надо учить на российских продуктах. "Мы учим студентов на своих продуктах. У нас есть виртуализация (технология, которую используют для создания виртуальных представлений серверов, хранилища, сетей и других физических устройств - ред.), мы делаем на своей виртуализации. Отдаем лицензию за рубль", - привел в пример Меньшов. По его мнению, задачей IT-компаний является не только достижение технологического суверенитета, но и создание такой экосистемы подготовки кадров, которая позволит "все время иметь современные IT-продукты, не оторвавшись от мира". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. "Ростелеком" на цифровых кафедрах в 2022-2023 учебном году обучил 2 тысячи студентов из пяти вузов, сообщил старший вице-президент по информационным технологиям компании Кирилл Меньшов в ходе сессии "Технологический суверенитет в IT: новые методологии, партнерства и центры компетенций для развития бизнеса и молодежи в РФ" на ПМЭФ.
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"Вузам нужен массовый продукт, и нужен готовый полный образовательный комплекс, где есть образование для преподавателя, все материалы, вся учебная программа, вся раздатка - все должно быть полностью подготовлено и отдано. И вот тогда массовое обучение очень эффективно. Мы на пяти вузах по одному курсу обучили 2 тысячи человек в прошлом году. В этом образовательном цикле, который скоро стартует, у нас под 20 вузов и уже четыре образовательные программы. Я надеюсь, что мы тысяч 10-15 в этом году достигнем. Всех призываю смотреть на такие цифровые кафедры и прочие, которые позволяют достичь массового результата", - заявил Меньшов.
Он подчеркнул, что в вузах надо учить на российских продуктах. "Мы учим студентов на своих продуктах. У нас есть виртуализация (технология, которую используют для создания виртуальных представлений серверов, хранилища, сетей и других физических устройств - ред.), мы делаем на своей виртуализации. Отдаем лицензию за рубль", - привел в пример Меньшов.
По его мнению, задачей IT-компаний является не только достижение технологического суверенитета, но и создание такой экосистемы подготовки кадров, которая позволит "все время иметь современные IT-продукты, не оторвавшись от мира".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Она разделена на пять блоков: "Мировая экономика в эпоху глобального перелома", "Российская экономика: от адаптации к росту", "Выстраивая технологический суверенитет", "Народосбережение и качество жизни – основной приоритет", "Рынок труда: ответ на новые вызовы".
Она разделена на пять блоков: "Мировая экономика в эпоху глобального перелома", "Российская экономика: от адаптации к росту", "Выстраивая технологический суверенитет", "Народосбережение и качество жизни – основной приоритет", "Рынок труда: ответ на новые вызовы".
Она разделена на пять блоков: "Мировая экономика в эпоху глобального перелома", "Российская экономика: от адаптации к росту", "Выстраивая технологический суверенитет", "Народосбережение и качество жизни – основной приоритет", "Рынок труда: ответ на новые вызовы".
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