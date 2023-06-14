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Птенцы на природных территориях в Москве начали покидать гнезда - РИА Новости, 14.06.2023
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17:32 14.06.2023 (обновлено: 17:58 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/ptentsy-1878128425.html
Птенцы на природных территориях в Москве начали покидать гнезда
Птенцы на природных территориях в Москве начали покидать гнезда - РИА Новости, 14.06.2023
Птенцы на природных территориях в Москве начали покидать гнезда
На природных территориях столицы птенцы некоторых птиц начали покидать гнезда, слетки уже можно встретить у ворон, дроздов, зарянок, зеленушек, воробьев и... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T17:32
2023-06-14T17:58
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. На природных территориях столицы птенцы некоторых птиц начали покидать гнезда, слетки уже можно встретить у ворон, дроздов, зарянок, зеленушек, воробьев и других, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. "В июне и июле на природных территориях зачастую можно встретить слетков — вылетевших из гнезд птенцов, которые учатся летать. Появившиеся первыми на природных территориях птенцы немного подросли и начали покидать гнезда, чтобы осваивать головокружительный полет и фигуры высшего пилотажа. Слетков уже можно встретить, например, у ворон, дроздов, зарянок, зеленушек, воробьев, соек, крякв, огарей. в июне к ним присоединится пернатое потомство и многих других птиц", — говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты Мосприроды просят не подбирать птенцов-слетков, если они не ранены и не нуждаются в помощи. "В некоторых ситуациях птенец действительно может нуждаться в помощи. Например, если гнездо разорено и птенец выпал раньше времени, а также если он ранен. В таком случае лучше всего обратиться к специалистам по номеру телефона: 8 (495) 777-77-77", — говорится в сообщении.
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москва, мосприрода
Хорошие новости, Москва, Мосприрода
Птенцы на природных территориях в Москве начали покидать гнезда

На природных территориях в Москве птенцы ворон, дроздов и зарянок начали покидать гнезда

© РИА Новости / Владимир Минкевич | Перейти в медиабанкПтица зарянка
Птица зарянка - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Владимир Минкевич
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Птица зарянка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. На природных территориях столицы птенцы некоторых птиц начали покидать гнезда, слетки уже можно встретить у ворон, дроздов, зарянок, зеленушек, воробьев и других, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
"В июне и июле на природных территориях зачастую можно встретить слетков — вылетевших из гнезд птенцов, которые учатся летать. Появившиеся первыми на природных территориях птенцы немного подросли и начали покидать гнезда, чтобы осваивать головокружительный полет и фигуры высшего пилотажа. Слетков уже можно встретить, например, у ворон, дроздов, зарянок, зеленушек, воробьев, соек, крякв, огарей. в июне к ним присоединится пернатое потомство и многих других птиц", — говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты Мосприроды просят не подбирать птенцов-слетков, если они не ранены и не нуждаются в помощи.
"В некоторых ситуациях птенец действительно может нуждаться в помощи. Например, если гнездо разорено и птенец выпал раньше времени, а также если он ранен. В таком случае лучше всего обратиться к специалистам по номеру телефона: 8 (495) 777-77-77", — говорится в сообщении.
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