https://ria.ru/20230614/pozhar-1878128600.html
В Минздраве рассказали о пострадавших при пожаре на Новочеркасской ГРЭС
В Минздраве рассказали о пострадавших при пожаре на Новочеркасской ГРЭС - РИА Новости, 14.06.2023
В Минздраве рассказали о пострадавших при пожаре на Новочеркасской ГРЭС
Состояние пострадавших при пожаре на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области оценивается как средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T17:32
2023-06-14T17:32
2023-06-14T17:33
происшествия
ростовская область
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Состояние пострадавших при пожаре на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области оценивается как средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель Минздрава региона. По предварительной информации, в среду днем загорелась кровля на 6-м энергоблоке. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Позже огонь удалось потушить. Пострадали три сотрудника станции. Губернатор Ростовской области Василий Голубев и отметил, что возможной причиной пожара специалисты называют возгорание газа в ходе технологических работ. "В результате пожара на Новочеркасской ГРЭС в лечебные учреждения госпитализировано трое пострадавших. Их состояние оценивается как средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230614/novocherkasskaya_gres-1878105812.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, василий голубев
Происшествия, Ростовская область, Василий Голубев
В Минздраве рассказали о пострадавших при пожаре на Новочеркасской ГРЭС
Пострадавшие при пожаре на Новочеркасской ГРЭС находятся в состоянии средней тяжести
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Состояние пострадавших при пожаре на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области оценивается как средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель Минздрава региона.
По предварительной информации, в среду днем загорелась кровля на 6-м энергоблоке. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Позже огонь удалось потушить. Пострадали три сотрудника станции. Губернатор Ростовской области Василий Голубев и отметил, что возможной причиной пожара специалисты называют возгорание газа в ходе технологических работ.
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"В результате пожара на Новочеркасской ГРЭС в лечебные учреждения госпитализировано трое пострадавших. Их состояние оценивается как средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.