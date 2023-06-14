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В Минздраве рассказали о пострадавших при пожаре на Новочеркасской ГРЭС - РИА Новости, 14.06.2023
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17:32 14.06.2023 (обновлено: 17:33 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/pozhar-1878128600.html
В Минздраве рассказали о пострадавших при пожаре на Новочеркасской ГРЭС
В Минздраве рассказали о пострадавших при пожаре на Новочеркасской ГРЭС - РИА Новости, 14.06.2023
В Минздраве рассказали о пострадавших при пожаре на Новочеркасской ГРЭС
Состояние пострадавших при пожаре на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области оценивается как средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T17:32
2023-06-14T17:33
происшествия
ростовская область
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Состояние пострадавших при пожаре на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области оценивается как средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель Минздрава региона. По предварительной информации, в среду днем загорелась кровля на 6-м энергоблоке. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Позже огонь удалось потушить. Пострадали три сотрудника станции. Губернатор Ростовской области Василий Голубев и отметил, что возможной причиной пожара специалисты называют возгорание газа в ходе технологических работ. "В результате пожара на Новочеркасской ГРЭС в лечебные учреждения госпитализировано трое пострадавших. Их состояние оценивается как средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, ростовская область, василий голубев
Происшествия, Ростовская область, Василий Голубев
В Минздраве рассказали о пострадавших при пожаре на Новочеркасской ГРЭС

Пострадавшие при пожаре на Новочеркасской ГРЭС находятся в состоянии средней тяжести

© РИА Новости / Николай ХижнякМедработник ставит капельницу пациенту
Медработник ставит капельницу пациенту - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
Медработник ставит капельницу пациенту. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Состояние пострадавших при пожаре на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области оценивается как средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель Минздрава региона.
По предварительной информации, в среду днем загорелась кровля на 6-м энергоблоке. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Позже огонь удалось потушить. Пострадали три сотрудника станции. Губернатор Ростовской области Василий Голубев и отметил, что возможной причиной пожара специалисты называют возгорание газа в ходе технологических работ.
«
"В результате пожара на Новочеркасской ГРЭС в лечебные учреждения госпитализировано трое пострадавших. Их состояние оценивается как средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.
На территории Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Новочеркасская ГРЭС
Вчера, 16:43
 
ПроисшествияРостовская областьВасилий Голубев
 
 
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