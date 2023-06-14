https://ria.ru/20230614/pozhar-1878128600.html

В Минздраве рассказали о пострадавших при пожаре на Новочеркасской ГРЭС

В Минздраве рассказали о пострадавших при пожаре на Новочеркасской ГРЭС - РИА Новости, 14.06.2023

В Минздраве рассказали о пострадавших при пожаре на Новочеркасской ГРЭС

Состояние пострадавших при пожаре на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области оценивается как средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T17:32

2023-06-14T17:32

2023-06-14T17:33

происшествия

ростовская область

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Состояние пострадавших при пожаре на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области оценивается как средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель Минздрава региона. По предварительной информации, в среду днем загорелась кровля на 6-м энергоблоке. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Позже огонь удалось потушить. Пострадали три сотрудника станции. Губернатор Ростовской области Василий Голубев и отметил, что возможной причиной пожара специалисты называют возгорание газа в ходе технологических работ. "В результате пожара на Новочеркасской ГРЭС в лечебные учреждения госпитализировано трое пострадавших. Их состояние оценивается как средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230614/novocherkasskaya_gres-1878105812.html

ростовская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростовская область, василий голубев