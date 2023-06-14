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Пожар на Новочеркасской ГРЭС потушили

Пожар на Новочеркасской ГРЭС потушили - РИА Новости, 14.06.2023

Пожар на Новочеркасской ГРЭС потушили

В Ростовской области потушили пожар на Новочеркасской ГРЭС, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы электростанции. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T15:45

2023-06-14T15:45

2023-06-14T17:45

происшествия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июн — РИА Новости, Юлия Насулина. В Ростовской области потушили пожар на Новочеркасской ГРЭС, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы электростанции."На данный момент пожар полностью потушен", - сказал он, добавив, что станция пока не поставляет электроэнергию в единую энергосистему.По предварительной информации, загорелась кровля на 6-м энергоблоке. Площадь пожара – 200 квадратных метров.Пострадали три сотрудника станции, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев и отметил, что возможной причиной пожара специалисты называют возгорание газа в ходе технологических работ.

ростовская область

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа спасателей на места возгорания на Новочеркасской ГРЭС Три сотрудника Новочеркасской ГРЭС пострадали от возгорания на станции, сообщил губернатор. Работа ГРЭС приостановлена, для потребителей в регионе будут введены временные ограничения электроснабжения. 2023-06-14T15:45 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростовская область, видео