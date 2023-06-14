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Пожар на Новочеркасской ГРЭС потушили - РИА Новости, 14.06.2023
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15:45 14.06.2023 (обновлено: 17:45 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/pozhar-1878085273.html
Пожар на Новочеркасской ГРЭС потушили
Пожар на Новочеркасской ГРЭС потушили - РИА Новости, 14.06.2023
Пожар на Новочеркасской ГРЭС потушили
В Ростовской области потушили пожар на Новочеркасской ГРЭС, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы электростанции. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:45
2023-06-14T17:45
происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июн — РИА Новости, Юлия Насулина. В Ростовской области потушили пожар на Новочеркасской ГРЭС, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы электростанции."На данный момент пожар полностью потушен", - сказал он, добавив, что станция пока не поставляет электроэнергию в единую энергосистему.По предварительной информации, загорелась кровля на 6-м энергоблоке. Площадь пожара – 200 квадратных метров.Пострадали три сотрудника станции, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев и отметил, что возможной причиной пожара специалисты называют возгорание газа в ходе технологических работ.
ростовская область
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60
353
60
Работа спасателей на места возгорания на Новочеркасской ГРЭС
Три сотрудника Новочеркасской ГРЭС пострадали от возгорания на станции, сообщил губернатор. Работа ГРЭС приостановлена, для потребителей в регионе будут введены временные ограничения электроснабжения.
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РИА Новости
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60
353
60
происшествия, ростовская область, видео
Происшествия, Ростовская область
Пожар на Новочеркасской ГРЭС потушили
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июн — РИА Новости, Юлия Насулина. В Ростовской области потушили пожар на Новочеркасской ГРЭС, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы электростанции.
2023-06-14T15:45
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PT0M16S
Пожар на Новочеркасской ГРЭС потушили

В Ростовской области полностью потушили пожар на Новочеркасской ГРЭС

Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июн — РИА Новости, Юлия Насулина. В Ростовской области потушили пожар на Новочеркасской ГРЭС, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы электростанции.
«
"На данный момент пожар полностью потушен", - сказал он, добавив, что станция пока не поставляет электроэнергию в единую энергосистему.
По предварительной информации, загорелась кровля на 6-м энергоблоке. Площадь пожара – 200 квадратных метров.
Пострадали три сотрудника станции, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев и отметил, что возможной причиной пожара специалисты называют возгорание газа в ходе технологических работ.
 
ПроисшествияРостовская область
 
 
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