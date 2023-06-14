https://ria.ru/20230614/poteri-1878048501.html

Минобороны рассказало о потерях украинских военных на Донецком направлении

Минобороны рассказало о потерях украинских военных на Донецком направлении - РИА Новости, 14.06.2023

Минобороны рассказало о потерях украинских военных на Донецком направлении

ВС РФ за прошедшие сутки отразили две атаки ВСУ на донецком направлении в районе Первомайского и Петровского, сообщили в среду в Минобороны России. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T14:26

2023-06-14T14:26

2023-06-14T14:34

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. ВС РФ за прошедшие сутки отразили две атаки ВСУ на донецком направлении в районе Первомайского и Петровского, сообщили в среду в Минобороны России."На донецком направлении активными действиями "Южной" группировки войск в районах населенных пунктов Первомайское и Петровское Донецкой Народной Республики успешно отражены две атаки противника. Потери украинских войск составили более 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также две гаубицы Д-20. В районах населенных пунктов Северск Малый и Часов Яр Донецкой народной республики уничтожены склады боеприпасов 45-й артиллерийской и 57-й мотопехотной бригад ВСУ", - сообщили в Минобороны"", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины