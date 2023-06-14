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Минобороны рассказало о потерях украинских военных на Донецком направлении
Минобороны рассказало о потерях украинских военных на Донецком направлении - РИА Новости, 14.06.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских военных на Донецком направлении
ВС РФ за прошедшие сутки отразили две атаки ВСУ на донецком направлении в районе Первомайского и Петровского, сообщили в среду в Минобороны России. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T14:26
2023-06-14T14:26
2023-06-14T14:34
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. ВС РФ за прошедшие сутки отразили две атаки ВСУ на донецком направлении в районе Первомайского и Петровского, сообщили в среду в Минобороны России."На донецком направлении активными действиями "Южной" группировки войск в районах населенных пунктов Первомайское и Петровское Донецкой Народной Республики успешно отражены две атаки противника. Потери украинских войск составили более 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также две гаубицы Д-20. В районах населенных пунктов Северск Малый и Часов Яр Донецкой народной республики уничтожены склады боеприпасов 45-й артиллерийской и 57-й мотопехотной бригад ВСУ", - сообщили в Минобороны"", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях украинских военных на Донецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили более 205 украинских военных на Донецком направлении